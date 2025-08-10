Rinna Tammimetsä 50 vuotta: Tuplajuhlien aika

Sunnuntaina 10.8. täyttää Orimattilassa 50 vuotta hevosalan monitoiminainen Rinna Tammimetsä. Käytännön hevostöiden lisäksi hän valokuvaa hevosia ja toimii välillä Jokimaalla toimihenkilönä. Lisäksi hän on ollut monesti Kuninkuusraveissa lehdistöemäntänä.

”Meillä oli hevosia kotona kun synnyin, ja veri on aina vetänyt tallille. Ei mahtanut mitään”, Tammimetsä naurahtaa.

Puoliso Jyrki Tammimetsäkin löytyi tallilta. Jyrkin ryhdyttyä ammattivalmentajaksi vaihtoi myös Rinna pian toimistotyön hevoshommiin.

Tuolloin oli vuosi 1995. Tiedossa onkin tuplajuhlat, sillä Tammimetsien talli täyttää tänä kesänä 30 vuotta. Vuosikymmenten ajalle on mahtunut monia mieleenpainuvia tapahtumia ja hevosia, mutta erityinen paikka Rinnan sydämessä tulee aina olemaan Amaretto Scoopilla 11,6a, 108 192 euroa.

”Se oli niin sympaattinen hevonen. Sillä oli omat haasteensa, mutta aika hyvin kuitenkin onnistuttiin sen kanssa. Se teki aina parhaansa ja halusi olla ihmiselle mieliksi. Kyllähän sellaisesta hevosesta väkisin tykkää”, Tammimetsä kertoo.

Vuodet eivät ole vähentäneet Rinna Tammimetsän hevosrakkautta, vaan hän on edelleen sielultaan hevostyttö.

”Hevosten parissa työskentelemisessä parasta on hevoset. Sitten kun ei enää ole, sitten täytyy alkaa tehdä jotain muuta.”

Viime vuosina Tammimetsien tallin toiminta on painottunut varsoihin ja nuorten hevosten sisäänajoon muille valmentajille.

”Varsoissa viehättää se, että niiden kehityksen näkee niin nopeasti. Aluksi mietin, että mitenhän siinä käy, kun varsoihin kiintyy ja sitten ne joutuu antamaan pois. Mutta se on mennyt yllättävän hyvin, ne tuntuvat edelleen omilta. Illalla kun katsotaan raveja, todetaan, että katso, tuolla juoksee meidän varsa.”