Tuula Niemistö 70 vuotta – Rosi's Victor on elämän hevonen

Kodinhoitajana elämäntyönsä Ilmajoella ja Kurikassa tehnyt Tuula Niemistö täyttää 70 vuotta 25.3.2026. Työn ja perheen ohella on Niemistö ehtinyt vuosikymmenten saatossa touhuamaan myös hevosten kanssa.

”Meillä oli kotona maatalossa hevosia ja isällä oli ravihevosiakin. Esimerkiksi Vappuäijän ja Vappuliinan emälinja menee meidän kasvatteihin ja niistä kolmas emä (Peliitta II) oli minun kasvattini”, Niemistö muisteli.

Urallaan yli 36 000 euroa kaurarahoja juossut ja kovalla voittoprosentilla (22) 2010-luvun molemmin puolin kilpaillut Rosi’s Victor on Tuula Niemistön elämän hevonen. 21 vuoden ikään ehtinyt ruuna asustaa vielä tänäänkin Niemistön tallissa viettäen siellä eläkepäiviään.

”Rosi’s Victor olisi juossut paljon enemmän rahaa radoilta, jos sen etujalat eivät olisi olleet niin huonot. Hevosen etupolvet todettiin haurastuneeksi ja se haittasi ”Vikin” uraa koko ajan. Treenaaminen oli aika vajanaista, mutta nöyrällä asenteella hevonen ylsi T75-voittoihin saakka”.

”Rosi’s Victor meni hienolla tyylillä, mutta polvien takia kurvit olivat vaikeita hevoselle juosta. ”Vikin” jälkeen minulla oli kimpassa Rosi’s Fernando, joka oli todella huippulahjakas ravuri. Harmittavasti sen ura katkesi vähäksi aikaa ensimmäisenä kilpailuvuotena loukkaantumiseen”, Niemistö jutteli.

”Varsinaisia juhlia en pidä. Menemme syntymäpäivän kunniaksi syömään ravintolaan ja kesällä risteilylle lastemme sekä heidän perheidensä kanssa”, Tuula Niemistö kertoi.