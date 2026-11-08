Veijo Hakala 60 vuotta – lippu salkoon juhlapäivänä

Vuoden viimeisistä kyntö- ja peltohommista tavoitettu Veijo Hakala pääsi oman kasvatin Taksvenlan kanssa kuningatarkilpailusta kolme kertaa peräkkäin vuosina 2020–2022.

"Niitä parhaita hetkiä on mukava muistella. Silloin ei ehkä osannutkaan arvostaa sitä, miten kova juttu Taksvenlan menestys oli. Tuskin samanlaista hevosta enää tähän taloon tulee", Hakala aloittaa.

Hakala suunnitteli ajavansa reilusti yli 100 000 euroa ansainneella Taksvenlalla vielä kesällä 2023 vähintään 21-alkuisen ennätyksen, mutta kohtalo puuttui peliin.

"Toukokuussa jouduin lähtemään eräänä torstai-iltana Taksvenlan kanssa Viikkiin. Tamma meni huonoon kuntoon, kun paksusuoli oli kierteellä. Lapualta matka kesti neljä tuntia kopin kanssa. Ensimmäinen leikkaus onnistui, mutta sitten ongelmia tuli lisää ja hevonen meni kaiken aikaa heikompaan kuntoon. Uudesta leikkauksesta oli vain 10–20 prosentin mahdollisuus selvitä. Oli pakko päästää narusta irti. Se oli kova päivä."

Hakala menetti kaksi vuotta sitten myös lahjakkaan Varillan. Nyt tallissa on nelivuotias Tantratar, kesällinen välähdysläinen oripoika Taksopraa, jonka emä Taksomykke on uudelleen kantavana Siirin Toiveesta.

"Uskonnon numeroa on koeteltu ja miehellä on ollut matalapainetta. Silti ainakin 99 prosentin varmuudella menen juhlapäivän aamuna talliin. Vielä kun saisin itse treenihalut takaisin, niin uskon, että Tantratar alkaa jollakin tavalla kulkemaan. Juhlapäivänä vedetään lippu salkoon, sillä onhan silloin myös isänpäivä."