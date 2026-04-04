Veijo Kauppinen 80 vuotta – Kuopioon lossilla raveihin tänäkin päivänä
Merkkipäivä osuu lauantaipäivään, jollaisena hän pääsi juhlimaan Toto75-voittoa viimeksi viisi vuotta sitten Virin Veijarin 23,5a valmentajana.
”Hevoshommat ajoin alas. Sen verran ikä sanelee, että Vermon-reissut rupesivat jo itsellä tuntumaan kintereissä”, Kauppinen luonnehtii.
Kauppisen viimeinen hevonen Larvan Iisu 24,0a lopetettiin marraskuussa.
”Oli mulla heinät tehtynä, että olisin sitä tämän talven pitänyt ja mahdollisesti kesänkin, mutta laitoin sitten pois, kun tuli tämä asetus, että hevosella pitää olla kaveri. Ei se olisi ollut hevoselle mukavaa muussa paikassa.”
Kauppinen muistetaan Virin Veijarin lisäksi ori Armaanin 23,8a takaa. Avoimelle tasolle nousseet tamma Vislakka 22,0a ja ori Kartier 21,9a olivat alku-urallaan hänen valmennuksessaan.
Omiin kasvatteihin lukeutuu esimerkiksi ruuna Sorti 23,1a, joka voitti Kauppiselta 21 kertaa ja juoksi yli 75 000 euroa.
”Sortia voisin elämäni hevoseksi sanoa. Se ei kieltäytynyt mistään siltä vaaditusta hommasta.”
Kauppinen pärjäsi myös lämminverisillä. Tamma Cecile (Clayt Hanover) pärjäsi hänen tallistaan 80-luvun alussa.
”En voi lähteä kellumaan, että on ollut hyviä hevosia. Mulla oli kuitenkin sellainen tapa, että en huonoa pitänyt, rohkenin sellaiset myydä. Tavoite oli, että hevoset suurin piirtein elättäisivät itsensä.”
Ensimmäisen kerran Kauppinen muistelee ajaneensa kilpaa 16-vuotiaana Kivijärvellä.
”Ei laitettu hevosta autoon vaan hevosella ajettiin paikallisraveihin ja takaisin. Laitarekeen pantiin kärrit alaspäin. Sijoitusta en muista, mutta hevonen oli liinakkoruuna Poukka.”
Työuransa Kauppinen teki maansiirtopuolella. Hän on ollut kaivinkoneenkuljettajana mukana useiden Pohjois-Savon tienpohjien tekemisessä.
”Onhan mulla oma harjoitusrata, kun olin konehommissa. Viime kesänä en sitä kyllä enää lanannut.”
Kilpailukaudellakin Kauppinen saattoi valjastaa hevosen reen eteen ja ajaa metsästä polttopuita vaihtelun vuoksi. Hän asuu synnyinseudullaan Soisalossa, jota on luonnehdittu Suomen suurimmaksi saareksi.
”Kuopion suuntaan pitää lossilla kulkea tänäkin päivänä. Siellä käyn raveissa paikan päällä yhä, kesäisin naapurin kanssa pidemmälläkin.”
Kauppinen odottaa kevään etenemistä.
”Kun pääsisi vesille, kuluisi aikakin paremmin. Meillä on hehtaarin saaressa mökki Kallaveden puolella, siellä tulee oltua kesäisin ja kalastettua verkoilla.”
Merkkipäivää vietetään kotona Kyllikki-vaimon kanssa.
”Jos joku tulee käymään, kahvit keitetään.”