Koko ajan hän on pitänyt myös omia hevosia. Tällä hetkellä hän omistaa Jeppas Winstonin ja osuudet kolmesta kimppahevosesta. Elämän hevosta hän ei halua nimetä.

”Aina on nautittu, kun on pärjätty, oli palkinnot isoja tai pieniä.”