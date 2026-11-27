Veli-Matti Allen 70 vuotta – ”Sitkeimpiä ravimiehiä ketä on”
Koivusen lausunnon vahvemmaksi vakuudeksi 27.11. 70 vuotta täyttävä turkulainen kertoo kengittäneensä viime viikolla 24 hevosta!
”Ei sitä osaa oikein olla tekemättä mitään. Mutta on niitä sellaisiakin päiviä, kun tulee kengitettyä vain pari”, Veli-Matti vähättelee.
Tamperelaislähtöinen Allen alkoi käydä jo alle 10-vuotiaana Kaarilan ravitallilla, missä Aarne Nyman valmensi muun muassa Minipinkoa. Kun Aarne muutti ensin Poriin ja sitten Turkuun, Veli-Matti seurasi ja tuli lopulta Metsämäkeen Aarnelle töihin.
Vuosina 1981–82 hän teki vuoden päivät omaa hommaakin ennen kuin keskittyi kengittämiseen.
”Ensimmäisen hevosen olin räpeltänyt kenkään – en siis vielä kengittänyt, vaikka kengät jalassa pysyikin – jo 15–16-vuotiaana. Metsämäen rataseppänä olen toiminut vuodesta 1982 lähtien ja toimin edelleen”, Veli-Matti Allen mainitsee.
Koko ajan hän on pitänyt myös omia hevosia. Tällä hetkellä hän omistaa Jeppas Winstonin ja osuudet kolmesta kimppahevosesta. Elämän hevosta hän ei halua nimetä.
”Aina on nautittu, kun on pärjätty, oli palkinnot isoja tai pieniä.”
Merkkipäiväänsä Allen ei vielä juhli. ”Vien lauantaina vaan Koivuset ja Nymanin Hannun syömään. Juhlitaan ensi kesänä isommalla porukalla yhdistetyt tupaantuliaiset”, vuoden päivät omakotitalossa merenrannassa asunut Veli-Matti suunnittelee.