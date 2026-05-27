Ville Mäkelä 50 vuotta – Kaupunkilaispojasta ammattivalmentajaksi

Keskiviikkona 27.5. täyttää Urjalassa ravivalmentaja Ville Mäkelä 50 vuotta. Useiden suurkilpailujen seremonioistakin tuttu mies innostui hevosista 12-vuotiaana.

”Olen kaupunkilaispoika, mutta isäni (Juhani Mäkelä) osti maapaikan, kun olin koululainen. Sisko meni sinne ajelemaan ja ratsastamaan hevosia, ja itse jouduin aitatalkoisiin tai johonkin muuhun ikävään, kun hevoset eivät kiinnostaneet”, Mäkelä naurahtaa.

”Siellä oli kuitenkin yksi tamma, Express Queen, jota aloin siellä ollessani rapsuttelemaan. Ja se meni heti oikeastaan sata lasiin. Jo seuraavana kesänä olin koko loman tallilla ja kaikki vapaapäivät.”

Äidin kehotuksesta Mäkelä suoritti ravintolakoulun, mutta hevoset olivat jo siinä kohtaa vieneet mennessään.

”Armeijan jälkeen jäin hoitamaan ja treenaamaan hevosia kokopäiväisesti. Tilalla oli vähän vaatimattomat ajopaikat, ja joutui usein käymään hiitillä Teivossa, joten sain isän ylipuhuttua, että hän vuokrasi loppukesästä -96 Pilvenmäeltä tallin.”

Kaksi vuotta myöhemmin Mäkelästä tuli yrittäjä. Harri Koivunen oli isossa roolissa Mäkelän alku-uralla.

”Hän ajoi meidän hevosilla kilpaa, ja alkoi vähän ohjailla treenihevosia meille, kun hänelle ei talliin mahtunut.”

Viime vuosina hienosti mm. Wilhelm Nashin, Blackenedin ja Mr Stahlin kanssa onnistuneen Mäkelän paras muisto nousee parinkymmenen vuoden takaa.

”Hienoja hetkiä on ollut useampiakin, mutta aikanaan Last Impression oli toinen Tammakriteriumin finaalissa suurena yllättäjänä huonolta lähtöpaikalta. Se oli tosi kova juttu silloin”, Mäkelä muistelee.

”Nyt olen uudestaan innostunut kasvatustoiminnasta. Tulevaisuudesta toivoisin, että saisin kasvatettua jonkin oikeasti hyvän hevosen.”