Ville Tonttila 60 vuotta: "Raveihin on aina kivaa lähteä”
Tonttilalla on hevosia valmennuksessa vain neljä: kolme lämminveristä samasta emästä (Leonora Fortis) ja yksi 3-vuotias suomenhevonen Mason (Camri). Paris Fortis ja Mason ovat omia.
”Miksei tässä pari vierasta hevosta lisääkin menisi, muttei ole ollut tunkua ja itse ei ole tullut hevosia hommattua. Melkein ne pitäisi itse hommata ja keksiä sitten joku porukka”, Ville tiedostaa.
Toisaalta neljä valmennettavaa on nykytilanteeseen hänelle sopiva määrä.
”Laskin juuri kirjapitäjälle ravipäiviä: huhtikuussa oli 15 ja toukokuussa 17. Kun kilvanajoa on niin paljon, hirveästi enempää ei valmennettavia kaipaakaan.”
Ville Tonttila silmin nähden nauttii kilvanajamisesta.
”Raveihin on aina kiva lähteä, vaikkei olisi hirveän monta ajettavaa tai suuria suosikeita. Ilmapiiri on aina mukava.”
Terveyskään ei aseta ajamiselle rajoitteita.
”Liike on lääke, niinhän sitä sanotaan. Herään joka aamu kuudelta ja lähden ruokkimaan hevoset ja putsaamaan karsinoita.”
Nuorena miehenä Ville työskenteli kolme vuotta Saksassa, mutta enää hän ei maailmalle haikaile. ”Eiköhän suunnilleen entiseen malliin jatketa.”
Ville Tonttila täyttää maanantaina 22. kesäkuuta 60 vuotta. Silloin hän ajaa Loviisassa kilpaa.
”Kesällä on niin paljon raveja, että jos jotkut juhlat pidetään, niin pidetään ne syksymmällä.”