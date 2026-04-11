Jenni Koskela 50 vuotta – villit viisikymppiset montéssa
”Ei voi olla totta”, Jenni Koskela nauraa. ”Kuorma-autokortin jatkoa varten piti juuri toimittaa lääkäriltä lausunto, mikä tuntui aivan uskomattomalta. Penskasta saakka kun on noussut hevosen selkään, eikä se vieläkään tunnu missään, niin sitä kokee olevansa paljon nuorempi.”
Koskela on ajanut viime vuosina muutamia monté-startteja. Tämän vuoden maali on selvä. Tavoitteena on montén yhdeksäs Suomen mestaruus.
”Villivisan kanssa on tarkoitus aloittaa toukokuussa Mikkelin SM-karsinnassa. Se pääsee älyttömän kovaa, kunhan vain pysyy käsissä. Voi vitsi, että hymyilytti, kun kävin ennen ensimmäistä monté-lähtöä kokeilemassa sitä Jokimaalla. Startissa se meni heti 27-vauhtia, vaikka ajoin varovasti. Nyt sille on haettu oikeita varusteita. Lajina monté kävi sille heti ilman harjoittelua.”
Koskelan ikimuistoisin ravipäivä on vuoden 2016 Kuninkuusravien lauantai Turussa. Tuolloin menohaluinen Baletin Salama ravasi montén Suomen mestariksi kylmäveristen täyden voltin ME-tuloksella 22,6/2160m.
”Olihan se helppoa, kun sävel löytyi. Yleisö eli hienosti mukana, huusi ja taputti. Löysin videon, jossa mies kääntyy lähdön jälkeen ympäri sanoen huh, huh. Sitä päivää en unohda.”
Synttärisankarin vastustajat radalla on pääosin vaihtuneet.
”Hienoa, että on tullut uusia naisia, jotka panostavat lajiin. Taso on noussut paljon”, Koskela kiittelee.