Sirpa Korkiakoski 50 vuotta: Ympyrä sulkeutui Kaustisella
Sirpa Korkiakoski juhlii 50-vuotispäiväänsä elokuun 14. päivä.
”Alakoulussa innostuin hevosista, ja aloin käydä läheisellä ravitallilla hoitamassa hevosia”, Korkiakoski (entinen Puusaari) muistelee.
”Hain opiskelemaan Kaustisen raviopistolle hevosenhoitajaksi, ja sen jälkeen jatkoin ravivalmentajalinjalle. Opiskelujen jälkeen suuntasin Italiaan Veli-Pekka Toivasen tallille.”
Italiassa vietetyn vuoden jälkeen Korkiakoski palasi Suomeen opiskelemaan, ja valmistui agrologiksi. Italia kutsui kuitenkin uudestaan.
”Italiassa oli valtavan kiva työskennellä, joten halusin mennä sinne vielä takaisin. Olin siellä kahdessa paikassa, saksalaisella Scuderia HBD:llä ja Jori Turjalla”, Korkiakoski kertoo.
”Turjalla ollessani minulle soitettiin, haluaisinko tulla Kaustiselle töihin, kun olin tehnyt siellä agrologiopintojen aikaisen harjoitteluni.”
Vuonna 1999 Korkiakoski palasi Suomeen. Hän korostaa, miten tärkeä hevosala on hänelle ollut.
”Minulla on todella mieluinen työpaikka hevosalan koulutuksen parissa, ja tykkään työstäni valtavasti. Olen saanut tehdä töitä hevosten parissa koko elämäni”, Korkiakoski kiittelee.
”Silloin, kun meille tulee uusia opiskelijoita, kerron heille olevani valtavan onnekas, että saan olla toivottamassa heidät tervetulleeksi. Kerron heille myös, että tässä on kaikki mahdollisuudet mennä ja rakentaa omia polkuja oman intohimon kautta. Silloin, kun niin pääsee tekemään, työ on yleensä todella mielekästä.”