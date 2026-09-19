Ihmisen psyykkinen hyvinvointi mahdollistaa myös hevosen parhaimman suorituksen. Kun ihminen voi hyvin, silloin usein myös hevonen voi hyvin. Kuvituskuva.
Ihmisen psyykkinen hyvinvointi mahdollistaa myös hevosen parhaimman suorituksen. Kun ihminen voi hyvin, silloin usein myös hevonen voi hyvin. Kuvituskuva.Kuva: Anu Leppänen
Neuvonta

Henkisiä juttuja – "Jokaisen pitäisi pystyä tunnistamaan oma ihmisarvonsa riippumatta siitä, miten hevoset ovat suorittaneet kilpailuissa"

Psyykkisiä ominaisuuksia voi kehittää ja valmentaa samalla tavalla kuin fyysisiäkin.
Julkaistu
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Jukka Kauppinen
psyykkinen valmennus
stressi
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Hevosurheilu
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