Hevosen lajityypillinen käyttäytyminen on osa hyvinvointia.
Hevosen lajityypillinen käyttäytyminen on osa hyvinvointia.Kuva: Anu Leppänen
Neuvonta

Varsan opetusvaihe on hevosen elämän tärkein ajanjakso

Varsana kunnolla tehty perustyö maksaa itsensä takaisin hyvinvoivana kilpahevosena.
Julkaistu
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Juha Länsimäki
hevosen hyvinvointi
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Hevosurheilu
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