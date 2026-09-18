Syksyllä alkaa hevosteurastamoiden sesonki, mutta kiirettä ei ole viime vuosina enää ollut.
Syksyllä alkaa hevosteurastamoiden sesonki, mutta kiirettä ei ole viime vuosina enää ollut. Kuva: Leena Alérini
Neuvonta

Hevosen viimeinen maanantai ei ole kiireinen

Urjalassa toimii yksi Suomen kaikkiaan 18 hevosteurastamosta.
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