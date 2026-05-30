Hevosten kanssa liikenteessä omaan käyttöön sopivalla ajopelillä

Hevosia voidaan kuljettaa monenlaisilla kuljetusvälineillä, ja maanteillä kulkemiseen on olemassa erilaisia autoja sekä perässä vedettäviä koppeja. Hevosia kuljettavat kasvattajat, omistajat, hoitajat ja valmentajat joutuvat miettimään, minkälainen kuljetuskalusto on juuri heidän käyttöönsä sopiva.Tampereen Ajopelit Oy:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava Heli Rontu kertoo, että erilaisissa kuljetusvälineissä hevosille on olemassa erilaisia tiloja.”Kuljetusvälineet ovat joko puomillisia tai puomittomia, ja puomittomista minä yleensä käytän termiä karsinamalli. Voisin melkein sanoa, että juuri karsinamalli on nostanut suosiotaan vuosi vuodelta sekä ratsu- että ravihevosten parissa. Lisäksi karsinamalli on monikäyttöisempi siinä mielessä, että esimerkiksi varsaa tai nuorta hevosta on myös helpompi kuljettaa sellaisessa, eikä tarvitse pelätä puomille hyppäämistä. Karsinamallissa hevoselle on myös enemmän tilaa, kun jalkatilaa on oltava pään verran enemmän”, Rontu aloittaa..”Varsinkin ratsujen kanssa huomioon on otettava sekin, että kilpailupaikoilla hevosille ei välttämättä ole katoksia tai muuta infraa, mitä ravipuolella yleensä vastaavasti taas on. Hevoset pitää varustaa autossa tai kopissa, ja silloin varustaminen on helpompaa karsinamallisessa kuljetusvälineessä, koska siinä ei tarvitse hyppiä ruokintapöydän tai puomin yli laittamaan hevosta valmiiksi. Yhden hevosen voi satuloida autossa, jos ramppi on auki, mutta jos mukana on kaksi hevosta, silloin pitää päästä myös sen takinmaisen luokse. Karsinamallisessa autossa pääsee kulkemaan kummankin hevosen luokse varustetilan kautta.”Ronnun mukaan nämä kaksi toiminnallista ominaisuutta ovat etenkin ratsujen kanssa toimiessa suuressa arvossa. Samat seikat ovat nostaneet pikkuhiljaa suosiotaan myös ravihevosten parissa.”Myös kasvattajat toivovat kovasti karsinamallia varsojen takia varsinkin siinä tilanteessa, jos ollaan vaihtamassa kopista autoon. Jos halutaan nimenomaan karsinamallinen auto, silloin se toivotaan löytävän heti, ettei välissä joutuisi ottamaan puomillista autoa. Yhteenvetona voisi todeta, että karsinamallinen auto on monikäyttöisempi ja kaupallisempi, jos mietitään auton jälleenmyyntiarvoa myöhemmin”, Rontu vertailee..Hevosen kuljettaminenKuljetusvälinettä valittaessa olisi hyvä miettiä, mihin käyttöön sitä ollaan hankkimassa, millaiset ovat omat vaatimukset ja toiveet, sekä millaisia hevosia on tarkoitus kuljettaa.Hevosia voidaan kuljettaa kahden hevosen pienellä autolla, eri kokoisilla isommilla autoilla sekä kuljetuskopeilla.Kuljetusvälineen hinta ja kulut sekä kuljettajalta vaadittava ajokortti vaikuttavat myös suuresti kuljetusvälineen valintaan..B-kortilla ajettava pieni hevosauto on Ronnun mukaan suosittu.”Raveissa hevosille on katokset, minkä takia hevosia ei tarvitse valjastaa autossa, ja sen takia ravihevosten kanssa toimiville sopii usein myös puomillinen auto. Silloin myös varustetilalle jää enemmän tilaa. Kun auto on karsinamallinen, sen oma pituus pitenee, ja silloin se vie kantavuutta, koska auto itsessään on painavampi. Se voi tulla b-kortillisissa autoissa ongelmaksi”, Rontu kuvailee.Autokauppiaan näkökulmasta kahden hevosen auto on kaikista kysytyin vaihtoehto hevosten kuljettamiseen.”Koppeja menee kuitenkin varsinkin näin keväällä paljon. Monilla voi olla sellainen tilanne, että hevosta tarvitsee kuljettaa vain kesäkeleillä ja käyttö on muutenkin vähäistä. Silloin koppi on ehdottomasti järkevämpi ratkaisu jo pelkästään vuosikulujen takia”, Rontu neuvoo.”Kuitenkin nekin, jotka ovat ostaneet meiltä kopin, katselevat usein myös autoja. Auto olisi monella toivelistalla, mutta kulut nousevat ratkaisevaksi tekijäksi.”Hevoskuljetusvälineeltä toivotaan Ronnun mukaan erityisesti riittävää varustetilaa, koneellista ilmastointia sekä kameraa hevostilaan, jolla voi tarkkailla hevosta matkan aikana.”Yllättävän moni ei tiedä sitä, mutta esimerkiksi kameran tai koneellisen ilmastoinninkin voi asentaa myös jälkeenpäin kuljetusvälineeseen, eikä se suhteessa ole edes ihan hirveän kallista. Sitä ei usein tule ajatelleeksi, että se ylipäätään on mahdollista varsinkaan ilmastoinnin suhteen. Myös satulatelineet, kärrykoukut ja muut vastaavat voidaan asentaa tai laittaa paikalleen asiakkaan toiveiden mukaan”, Rontu vinkkaa.”Yksi merkittävä kriteeri kuljetuskaluston hankintaan on myös sen koko. Varsinkin kouluratsut voivat olla erityisen isoja, jolloin puomillinen tila on monelle hevoselle aivan liian pieni. Iso ratsu voi juuri ja juuri mahtua yksin kahden hevosen erityisen isoon koppiin. Autoissa tilaa on kuitenkin usein edes vähän enemmän kuin kopeissa.”.Autoissa tilaa on kuitenkin usein edes vähän enemmän kuin kopeissa.Heli Rontu.Isojen hevosten kanssa ongelmaksi voi jossain tilanteessa muodostua myös auton kantavuus.”Esimerkiksi jos on b-kortillinen auto ja sitten olisi kaksi yli 180 senttistä hevosta, niin missään b-kortillisessa autossa ei voi riittää kantavuus kuljettaa niitä molempia samaan aikaan. Silloin auto olisi niin kevyesti tehty, ettei se edes kestäisi hevosia. Jos taas autossa on vetokoukku ja siihen on mahdollista laittaa koppi perään, silloin toisen hevosen voisi laittaa autoon ja toisen koppiin. Silloin paino on jaettu autoon ja koppiin ja kantavuus riittää joka tilanteessa”, Rontu kertoo.Viisipaikkainen ohjaamo on Ronnun mukaan erityisen haluttu ominaisuus, mutta niitä ei ole liikaa tarjolla. Ihmiset, kenellä sellainen jo on, pitävät niistä myös tiukasti kiinni.”Etenkin b-kortilla ajettavia autoja, jossa on viisipaikkainen ohjaamo, on hankala saada, eikä niitä saa enää edes rekisteröityä uusia. Auton pitää siis olla jo vanhempi. Esimerkiksi jos toisi viisipaikkaisen 2000-luvun vuosimallin hevosauton ulkomailta, saisi sen rekisteröityä vain kahden henkilön autoksi, koska siinä on ne kaksi penkkiä edessä. Aiemmin hevosauton sai rekisteröityä matkailuautoksi, jolloin niissä sai olla myös takapenkillä ihmisiä. Kuitenkin vuoden 2024 alusta matkailuautoksi rekisteröiminen loppui, minkä takia b-kortillisissa hevosautoissa voi olla maksimissaan kolme henkeä”, Rontu harmittelee.”Ne autot, jotka ovat jo rekisterissä, saavat olla olemassa, mutta yhtään uutta ei enää tule. Se on vaikeuttanut hevosautojen ostamista ulkomailta tosi paljon. Yleisesti on olemassa EU-säännöt, mutta Suomessa on lisäksi vielä lisäsäädöksiä. Esimerkiksi Ruotsissa tai muissa Euroopan maissa olevat säädökset eivät pidä paikkaansa Suomessa. Laki muuttuu vielä koko ajan, minkä takia näissä on aina omat haasteensa.”.Rontu kertoo, että b-kortilla ajettavan auton voisi korottaa myös c-kortilla ajettavaksi tietyin ehdon.”C-kortilla ajettavassa autossa voi olla viisi ihmistä. 5-paikkaisen auton voisi siis rekisteröidä c-kortilla ajettavaksi, jos autosta saa massan korotettua. Eli käytännössä siinä on tietyt asiat, mitä autolta vaaditaan teknisesti, että massan korotuksen saa tehtyä. Jos auto täyttää vaatimukset, voi sen korottaa c-kortilla ajettavaksi ja silloin myös takapenkit voivat olla käytössä”, Rontu kuvailee.”Tämän vuoden alusta tuli voimaan paketti- ja matkailuautojen vuosiveron korotus eli käyttövoimavero noin viisinkertaistui, mutta perusvuosiverolle ei tapahtunut mitään. Eli jos auton vero on ollut kokonaisuudessaan vähän alle neljäsataa euroa, niin nyt se on sitten jo lähes yhdeksänsataa euroa. Meiltäkin on nyt useampi kysellyt, että voisi vaihtaa heidän b-kortillisen autonsa c1-kortilla ajettavaksi ja ajaisivat sitten nopeusrajoittimen kanssa, koska se vuosivero nousi niin paljon.”.Kuljetuskalustoa mietittäessä Ronnun mielestä tulisi miettiä käyttötarkoitusta ja millaisia ominaisuuksia siltä toivoo.”Mitkä asiat helpottaisivat omaa elämää hevosia kuljetettaessa? Etukäteen olisi hyvä miettiä esimerkiksi, kuinka paljon kuljetuskalustolle on käyttöä, onko hevosella jotakin haasteita kuljetukseen tai kalustoon liittyen, minkä takia on vaihtamassa kuljetusvälinettä vai onko ’vain’ päivittämässä kalustoa. Silloin voi miettiä, mitkä asiat toimivat edellisen kanssa ja mitkä taas ärsytti joka kerta kalustoa käytettäessä”, Rontu luettelee.”Omakohtaisena esimerkkinä voisin sanoa sen, kun olen hyvin lyhyt ihminen, olisi kuitenkin kiva, että ylettäisin kaikkialle. Kattoikkunaan en voi ylettää ilman jakkaraa, mutta käytännössä kaikkialle muualle, jolloin kaluston ominaisuuksia tulisi miettiä myös ihmiskäyttäjien näkökulmasta. Sekin kannattaa miettiä, onko kaluston käyttäjinä aikuisten lisäksi lapsia, jotka haluavat tehdä itsenäisesti asioita.”.Etusijalla turvallisuusSekä hevosten että ihmisten matkustusmukavuus on hevoskuljetuksessa etusijalla.Ravivalmentaja Markku Niemisellä on käytössään iso yhdeksän hevosen auto sekä kaksi kahden hevosen autoa.”Autot on valikoitunut meille käytännön syiden takia. Meillä on niin paljon hevosia, että iso auto on mielestäni välttämättömyys saada useampi hevonen kerralla matkaan. Silloin se on myös kaikkien kannalta kustannustehokasta”, Nieminen kuvailee.”Meidän iso automme on tehty alusta asti hevosautoksi, ja sen takia se on turvallinen ja siinä on tasainen kyyti. Autossa on ilmajouset, minkä takia se ei vaapu mihinkään suuntaan, ja hevosten on hyvä matkustaa siinä.”Isossa autossa on kolme sivulastausta eli hevosille on käytössä kolme kolmen hevosen paikkaa, jotka saa tarvittaessa levitettyä myös yhdelle hevoselle karsinaksi.”Hevososastojen väleissä on tilat varusteille ja muulle tarpeelliselle, ja kärryt puolestaan laitetaan auton perään. Auto on rekisteröity kuudelle henkilölle eli siinä on edessä kuskin ja apukuskin penkit. Lisäksi takana on penkki ja makuupaikat neljälle henkilölle”, Nieminen kertoo.”Yhdeksän hevosen auto on ollut meille sopivan kokoinen, mutta kohta, kun hevosmäärä vähän pienenee, voi auto olla sitten puolestaan vähän iso meille. Tosin kustannusten kannalta sillä ei tässä kohtaa ole merkitystä, onko auto kuuden vai yhdeksän hevosen, koska se auto on jo olemassa.”.Minä en tykkää kuljettaa hevosia kopilla.Markku Nieminen.Niemisellä on hevosia kahdessa paikassa Urjalassa ja Teivossa, ja kummallakin tallilla on käytössään omat pikkuautonsa.”Sen takia pikkuautoja on kaksi, jotta olisi kaikista yksinkertaisinta ja sujuvinta kuljettaa hevosia kummastakin tallista”, Nieminen perustelee.”Isoa autoa ajan minä tai Johanna Kyläkoski, ja ison auton kuljettajalta vaaditaan digikortti. Pieniä autoja voivat ajaa puolestaan myös hoitajat, ketkä ovat suorittaneet eläintenkuljettajaluvan. Pienet autot ovat b-ajokortilla ajettavia. Meillä ei ole koppia käytössä ollenkaan, sillä minä en tykkää kuljettaa hevosia kopilla.”