Varusteiden kunto on turvallisuustekijä – "Ilman kunnollista kypärää ja turvaliiviä olisi voinut käydä vieläkin huonommin"

Varusteiden ja kuolainten kunnon tarkastaminen

Hevosen varusteiden kunnon säännöllisen tarkistamisen on hyvä olla osa tallin arkirutiineja. Hevosen hiki, kura, vaihtelevat sää ja säilytysolosuhteet sekä ahkera käyttö kuluttavat kaikkia materiaaleja, eivätkä kaikki riskikohdat näy heti päällepäin.

Kuolaimet tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen, ja samalla on helppo tarkistaa, että materiaalit ovat päälisin puolin ehjiä ja turvallisia. Kuolaimiin kuivunut rehu tai muu lika kuluttaa kuolainta ja voi myös aiheuttaa vaurioita hevosen suuhun. Kovat iskut, kuten putoaminen lattialle, vahingoittavat kuolaimen materiaaleja, mikä saattaa johtaa myöhemmin esimerkiksi kuolaimen katkeamiseen.

Jos kuolain on päällystetty muovilla, nahalla tai kumilla, tulee erikseen tarkkailla myös pintamateriaalin alla olevan metallin kuntoa. On tyypillistä, että pintamateriaalin alle pääsee likaa ja kosteutta, joka hiljalleen haurastuttaa metalliosia. Samanlainen tarkastus tulee tehdä säännöllisesti myös sylinterilliselle kuolaimelle. Jos kuolaimen liitoskohdissa on ruostetta tai muuta näkyvää kulumaa, kannattaa kuolain vaihtaa uuteen.

Hevosen muissa varusteissa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti ohjien ja valjaiden ompeleiden sekä solkien ja lukkojen kuntoon. Kura ja pinttynyt lika kuluttavat sekä nahasta että synteettisestä materiaalista valmistettuja varusteita. Myös kotona käytettävien varusteiden säännöllinen huuhtelu runsaalla vedellä ja käsittely öljyllä tai muulla materiaalille sopivalla suoja-aineella pidentävät varusteiden käyttöikää.

Ennen jokaista kilpailua varusteet kannattaa puhdistaa ja tarkastaa. Jos esimerkiksi valjaiden, suitsien tai ohjien ompeleet ovat purkautumassa tai soljissa tai lukoissa on ruostetta tai muuta kestävyyttä heikentävää kulumaa, kannattaa varuste vaihtaa uuteen.