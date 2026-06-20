Varusteiden kunto on turvallisuustekijä – "Ilman kunnollista kypärää ja turvaliiviä olisi voinut käydä vieläkin huonommin"
Varustetyöryhmän linjaukset perustuvat ennen kaikkea hevosen hyvinvointiin sekä kilpailutilanteiden turvallisuuteen. Päätökset pohjautuvat käytännön kokemuksiin, asiantuntijatietoon ja viranomaisohjeistuksiin.
Varustetyöryhmän ylläpitämästä varusteoppaasta kilpailijat löytävät muun muassa varusteiden perusvaatimukset, kielletyt ja ilmoitettavat varusteet sekä kattavasti varusteisiin liittyvää neuvonnallista sisältöä.
Roikkuvat ohjasperät
Roikkuvat ohjasperät voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita, minkä vuoksi ne on määritelty ravikilpailusäännöissä rangaistavaksi. Tavoitteena on, että jokainen ohjastaja kiinnittää asiaan aktiivisesti huomiota.
Ohjien pituuden tulee olla sopiva suhteessa hevosen kokoon ja käytettävien kärryjen pituuteen. Hyvä lähtökohta on, että ohjat yltävät ohjastajan takamuksen alle, mutta ohjasperät eivät pääse roikkumaan niin, että takana tuleva valjakko voisi takertua niihin.
“Ohjasperät voi myös jättää auki, jolloin takertumisriski pienenee entisestään. Tällöin ohjien perärissa kannattaa ottaa irti kokonaan”, neuvoo ravivalmentaja ja varustetyöryhmän jäsen Kaisa Toivonen.
Mikäli juoksun aikana havaitaan, että valjakon ohjasperät roikkuvat 30 senttiä tai enemmän, rangaistaan ohjastajaa 10 euron sakolla. Jos roikkuvista ohjaksista aiheutuu vaaratilanne tai onnettomuus, on rangaistus karkean rangaistuksen suuruinen sakko.
Harjoituskäyttöön tarkoitettuja pitkiä ohjia ei saa käyttää kilpakärryjen kanssa. Myös kilpakäyttöön tarkoitetut lyhyet ohjat voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita hiittikärryjen kanssa käytettäessä, kun ohjastajalle ei jää ohjasperiä lainkaan.
Varusteiden ja kuolainten kunnon tarkastaminen
Hevosen varusteiden kunnon säännöllisen tarkistamisen on hyvä olla osa tallin arkirutiineja. Hevosen hiki, kura, vaihtelevat sää ja säilytysolosuhteet sekä ahkera käyttö kuluttavat kaikkia materiaaleja, eivätkä kaikki riskikohdat näy heti päällepäin.
Kuolaimet tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen, ja samalla on helppo tarkistaa, että materiaalit ovat päälisin puolin ehjiä ja turvallisia. Kuolaimiin kuivunut rehu tai muu lika kuluttaa kuolainta ja voi myös aiheuttaa vaurioita hevosen suuhun. Kovat iskut, kuten putoaminen lattialle, vahingoittavat kuolaimen materiaaleja, mikä saattaa johtaa myöhemmin esimerkiksi kuolaimen katkeamiseen.
Jos kuolain on päällystetty muovilla, nahalla tai kumilla, tulee erikseen tarkkailla myös pintamateriaalin alla olevan metallin kuntoa. On tyypillistä, että pintamateriaalin alle pääsee likaa ja kosteutta, joka hiljalleen haurastuttaa metalliosia. Samanlainen tarkastus tulee tehdä säännöllisesti myös sylinterilliselle kuolaimelle. Jos kuolaimen liitoskohdissa on ruostetta tai muuta näkyvää kulumaa, kannattaa kuolain vaihtaa uuteen.
Hevosen muissa varusteissa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti ohjien ja valjaiden ompeleiden sekä solkien ja lukkojen kuntoon. Kura ja pinttynyt lika kuluttavat sekä nahasta että synteettisestä materiaalista valmistettuja varusteita. Myös kotona käytettävien varusteiden säännöllinen huuhtelu runsaalla vedellä ja käsittely öljyllä tai muulla materiaalille sopivalla suoja-aineella pidentävät varusteiden käyttöikää.
Ennen jokaista kilpailua varusteet kannattaa puhdistaa ja tarkastaa. Jos esimerkiksi valjaiden, suitsien tai ohjien ompeleet ovat purkautumassa tai soljissa tai lukoissa on ruostetta tai muuta kestävyyttä heikentävää kulumaa, kannattaa varuste vaihtaa uuteen.
Kärryjen kunnon tarkastaminen
Hevosten varusteita ja kärryjä tarkastetaan raveissa arvottujen hyvinvointitarkastusten yhteydessä sekä aina tarvittaessa, mutta kilpailuturvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että kaikki kilpailijat tarkastavat kilpakärryjensä kunnon säännöllisesti itse. Valmentaja vastaa siitä, että hänen kilpakärrynsä ovat kilpailukuntoiset ja kilpailukäyttöön hyväksytyt.
Kilpakärryistä tulee tarkistaa kiinnityspultit, pyörien kunto, hitsaussaumat, maalipinnat ja apuaisojen kiinnitys. Aisojen kunnon tarkistamiseksi niitä taivutetaan voimakkaasti ulos- ja sisäänpäin sekä ylös- ja alaspäin eritahtisesti. Pyörien mahdollinen auraaminen ja harittaminen havaitaan parhaiten ajon aikana.
Myös kärryjen quick-hitch -kiinnityksen ja kiinnityslovien kuntoa tulee tarkkailla. Materiaali kuluu käytössä ja liiallinen kuluminen aiheuttaa aisan irtoamisriskin. Kaikkien pikalukkokiinnitysten kanssa on pakollista käyttää varmuusremmiä.
Tyypillisiä varustetarkastuksissa havaittuja ja käyttökieltoon johtaneita vikoja ovat vääntymät kärryjen aisoissa, rungossa tai kahvelissa, kiinnityskohdastaan heiluvat puuasiat tai lohkeillut maali liitoskohdissa sekä aisojen hiertymät tai halkeamat. Myös runsas määrä ruostetta heikentää kärryjen kestävyyttä.
Sekä kilpa- että harjoituskärryjä kannattaa säilyttää ja kuljettaa säältä suojattuna. Kura sekä raviradoilla ja maanteillä käytetty suola kuluttavat materiaaleja, minkä vuoksi kärryt kannattaa huuhdella käytön jälkeen.
Omatoiminen korjausten tai muutosten tekeminen kärryihin on kielletty. Esimerkiksi omatoiminen pikalukkojen asentaminen perinteisen valjastuksen kärryihin tekee niistä kielletyt kilpailukäyttöön. Kärryjen alkuperäisen valmistajan varaosat saa vaihtaa itse kärryn valmistajan luvalla ja ohjeiden mukaisesti.
Kolarissa olleet tai vaurioituneet kärryt saa korjata vain niiden alkuperäinen valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho. Kärryt on korjattava ennen niiden käyttämistä uudelleen kilpailuissa.
Kypärän käyttäminen
Kypärän käyttö on pakollista kilpailualueella hevosta ajettaessa tai ratsastettaessa sekä voltissa avustaessa. Kypärän tulee täyttää EN 1384:2023- tai VG1-turvallisuusstandardi. Hevosten kärrylähdöissä kypärän tulee lisäksi olla ravikilpailukäyttöön suunniteltu. Monté- ja ponilähdöissä voi siten käyttää myös turvallisuusstandardin täyttävää ratsastuskypärää.
Jotta kypärä suojaa tehokkaasti, tulee sen olla ehjä ja asianmukaisesti säilytetty. Kovat iskut, kuten putoaminen lattialle, vahingoittavat kypärän suojaavaa rakennetta, vaikka kypärä näyttäisi ulkoisesti ehjältä.
Turvakypärien tyypillinen suositeltu käyttöikä on 3–5 vuotta valmistuspäivästä, jonka jälkeen materiaalien suojaavat ominaisuudet alkavat heiketä. Ravikypäräkin tulee siis vaihtaa säännöllisesti uuteen kypärän valmistajan suositusten mukaisesti. Ratsastuskypärän tapaan myös ravikypärä tulee vaihtaa jokaisen päähän kohdistuneen iskun jälkeen.
Turvaliivin käyttäminen
Ravikilpailusäännöt määräävät, että turvaliivin käyttö on pakollista hevosta kaviouralla ajettaessa tai kilpailualueella ratsastettaessa. Sääntö koskee myös lämmittelyajoa kaviouralla sekä voltissa avustamista.
Turvaliivin tulee täyttää turvallisuusstandardi CE 1621-2 lisättynä rintasuojuksella tai EN-13158. Turvaliiviin ei saa itse tehdä muutoksia, vaan esimerkiksi kaikkien iskuja vaimentavien palojen tulee olla alkuperäisellä paikallaan.
“Asianmukaisen kypärän ja turvaliivin käyttö on aivan ehdotonta. Terveys edellä pitää mennä. Omalla kohdallani olisi voinut ilman kunnollista kypärää ja turvaliiviä käydä vieläkin huonommin. Kesällä saattaa turvaliivin kanssa tulla kuuma, mutta sen käyttö on vain lyhytaikaista ja alle voi laittaa hengittävän verkkopaidan”, vakavan onnettomuuden vuoksi sairauslomalle joutunut ammattiohjastaja Antti Teivainen toteaa.
Toimihenkilöt valvovat turvaliivien käyttöä raveissa pistokokein tai jos on syytä epäillä, ettei ohjastajalla ole sääntöjen mukaisia turvavarusteita. Turvaliivien ja kypärien turvallisuusstandardeja tarkastellaan esimerkiksi hyvinvointitarkastusten yhteydessä.
Toimiminen tallialueella
Turvallinen toimiminen varikkoalueella on yhteispeliä. Etenkin ahtailla ja mutkaisilla varikoilla vaaratilanteita syntyy helposti, minkä vuoksi on tärkeää, että jokainen kilpailija noudattaa ohjeistettuja kulkusuuntia ja pitää tilannenopeuden maltillisena.
“Radalle mennessä ja poistuessa kannattaa olla erityisen tarkkaavainen, jotta törmäyksiltä vältytään. Monella radalla talliportin ympäristö on ahdas ja siinä liikkuu paljon ihmisiä ja hevosia yhtä aikaa. Ajetaan maltilla ja pidetään nopeus ympäristöön ja tilanteeseen sopivana”, Antti Teivainen muistuttaa.
Teivainen on yhä pitkällä sairauslomalla huhtikuussa 2025 Teivossa sattuneen onnettomuuden vuoksi. Lähdön jälkeen Teivainen törmäsi juuri radalle tulleeseen valjakkoon talliportin läheisyydessä.
Hevosta ajaessa ei tule käyttää kännykkää. Kaikki käsissä olevat ylimääräiset esineet hidastavat reagointia ja vaikeuttavat hevosen hallintaa yllättävissä tilanteissa.
Lastenvaunut, sateenvarjot ja koirat ovat kaikilla varikkoalueilla turvallisuussyistä kiellettyjä. Kielto koskee myös kilpailijoita.
Tupakoiminen hevosta valjastaessa tai ajaessa ei ole toistaiseksi ravikilpailusäännöissä kiellettyä, mutta on toimintana moitittavaa. Useimmilla varikkoalueilla tupakointipaikat on merkitty erikseen.
Varustetyöryhmä toivoo hyvän yhteistyön jatkuvan myös jatkossa eri asiantuntijoiden, valmentajien, kilpailutoimihenkilöiden, viranomaisten ja varusteiden jälleenmyyjien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on löytää ja kehittää turvallisia sekä hevosen hyvinvoinnin huomioivia varusteita.