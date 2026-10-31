Hevonen virtsaa kerralla kolmesta kymmeneen litraa.
Hevonen virtsaa kerralla kolmesta kymmeneen litraa.Kuva: Anu Leppänen
Neuvonta

"Sellaista tilannetta ei voi tulla, että hevonen ei juo, mutta se kuitenkin pissaisi"

Hevosella juominen ja virtsaaminen linkittyvät vahvasti toisiinsa.
Julkaistu
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Tanja Pehkonen
virtsaaminen
virtsanäyte
hevosen virtsa