Mitä tapahtuu Hyvä Talli -neuvontakäynnillä?

Hyvä Talli -neuvontakäynti tarjoaa tallinpitäjälle mahdollisuuden varmistaa koulutetun neuvojan tuella, että puitteet ja paperityöt ovat kunnossa. Tämä helpottaa arkea sekä antaa valmiudet mahdolliselle viranomaiskäynnille. Hyvä Talli -merkintä on myös markkinaetu, jolla asiakas voi varmistua asioiden olevan kunnossa.Neuvontakäynnillä ei arvostella, vaan keskustellaan ja ohjeistetaan huolehtimaan lakisääteisistä velvollisuuksista sekä pohditaan, miten tallin toimintaa voisi kehittää niin hevosten kuin yrittäjänkin hyvinvoinnin näkökulmasta.Hyvä Talli -neuvontakäynnin voi tilata mille tahansa tallille, jonka jälkeen talli on oikeutettu Hyvä Talli -merkintään. Merkintä on voimassa kolme vuotta.Neuvontakäynti tilataan paikallisesta Hevosjalostusliitosta. Neuvojina toimivat Hippoksen kouluttamat hevosalan ammattilaiset, jotka tuntevat alaa monipuolisesti. Käynnin hinta on 300 euroa..Hyvä Talli -neuvontakäynti on edellytys uuden A-, B- ja F- valmentajalisenssin myöntämiselle ja se korvaa aiemmin käytössä olleen tallitarkastuksen. Jos lisenssi on myönnetty aiemmin, tulee neuvontakäynti olla tehtynä vuoden 2026 loppuun mennessä. Myös ravikoulut ovat mukana järjestelmässä.Jotta lisenssi voidaan myöntää, tallin tulee täyttää Hyvä Tallin pronssitason vaatimukset. Pronssitasolla talli täyttää voimassa olevan eläinten hyvinvointilain ja sen asetuksien vaatimat edellytykset sekä kiinnittää huomiota hevosten hyvinvoinnin perusasioihin.Hyvä Talli -laatujärjestelmän kautta saadaan todennettua hevosenpidon nykytilaa lukuina ja mitattavilla kriteereillä. Samalla kerätään tietoa muun muassa hevosalan yrittäjien haasteista ja yksinyrittäjien määrästä. Tällaisen tiedon kerääminen on tärkeää yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja hevosalan edunvalvonnan tueksi.Tänä vuonna tehty Hyvä talli -käynti on voimassa vuoden 2029 loppuun asti. Käynti kannattaa varata ajoissa – jos lisenssin haluaa pitää voimassa katkeamatta, tulee käynti olla tehty marraskuun loppuun mennessä. Yleensä käynti onkin mukavin hoitaa kesällä.Hyvä Tallin neuvontakäynneillä katsotaan läpi tallin tilat ja hevoset sekä hevosten passit ja lääkityskirjanpito. Käynnin tarkoituksena on tehdä huomioita ulkopuolisen silmin, ohjata ja tukea talliyrittäjää hevospidon erilaisissa vaatimuksissa. Neuvojat osaavat vastata laajasti erilaisiin hevosenpidon viranomaisvaatimuksiin liittyviin kysymyksiin.Tallikäynnin lomake on laaja, koska hevosenpitoon liittyviä huomioitavia asioita on paljon. Hyvä Talli -merkinnän saamiseen riittää, että tallinpito täyttää viranomaisvaatimukset..Hyvä Tallin neuvontakäyntien tavoitteena on auttaa tallinpitäjiä miettimään viranomaisvaatimuksia sekä yrityksen toiminnan toteuttamista ammattimaisemmin. Tallinpitäjät ovat usein erittäin hyviä hevosten hoidossa, mutta kirjalliset asiat ovat haastavampia toteuttaa.Käynneillä mietitään yhdessä varautumissuunnitelmia, pelastussuunnitelmia ja tallin päivärutiinien ylös kirjaamista. Hyvä varautuminen auttaa toimimaan yllättävissä tilanteissa, kun asiat on mietitty etukäteen. Tallinpitäjiä kannustetaan myös kirjallisiin hevosten valmennus- ja hoitosopimuksiin. Kun ehdot on kirjattu ylös, tietävät molemmat osapuolet mitä kuuluu hevosen hoitoon ja mitä se maksaa.Terveydenhuoltosopimus on yksi vaatimus hopeatason talleille. Se laaditaan yhdessä oman eläinlääkärin kanssa. Hyvä Talli -sivuilta löytyy valmis sopimuspohja, jota voi hyödyntää ja muokata oman tallin käyttöön. Kun asiat on kirjattu ylös, yhteistyö eläinlääkärin kanssa on suunnitelmallista ja perustuu sairauksien ennaltaehkäisyyn, riskit pienenevät ja mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan ajoissa.”Sopimuksen tekeminen ei ole vaikeaa. Usein se syntyy luontevasti keskustelussa tallinpitäjän ja eläinlääkärin välillä, ja sitä voidaan päivittää tarpeen mukaan. Tärkeintä on, että sopimus vastaa tallinne toimintaa ja hevosmäärää”, Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki vinkkaa.Tallinpitäjän tulee pitää myös rehukirjanpitoa. Rehukirjanpidossa oleellista on rehun alkuperän jäljitettävyys, mikäli jostain rehusta löytyisi jotain sinne kuulumatonta. Rehukirjanpitona voidaan pitää esimerkiksi kirjanpitoon tallennettuja osto-/myyntitositteita ja rahtikirjanpitoja, jos niistä selviää vaaditut asiat..Keskeinen vähimmäisvaatimus kaikille Hyvä Talli –merkityille talleille on, että työntekijöiden kanssa on tehty kirjalliset työsopimukset. Selkeästi sovitut työehdot turvaavat sekä työnantajaa että työntekijää. Työntekijöiden tulee myös saada riittävä opastus työtehtäviin, työvälineisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin sekä asianmukaisten turvavarusteiden käyttöön hevosia käsitellessään.”Taitavat ja tehtäviinsä sitoutuneet työntekijät ovat jokaiselle tallille arvokkaita, ja esimerkiksi sairaslomien tuuraaminen voi olla arjessa haasteellista. Perehdytykseen ja turvallisiin työskentelytapoihin kannattaa senkin vuoksi kiinnittää huomiota”, Mäki toteaa.Käynnillä katsotaan, ovatko palovaroitin, sammutuspeite, jauhesammutin, vesipiste helposti saatavilla, merkityillä paikoilla ja säännöllisesti tarkastettuna. Myös ensiaputarvikkeiden tulisi olla helposti saatavilla, ja henkilöstöllä riittävät taidot niiden käyttöön. Pelastussuunnitelma ja turvallisuusasiakirja tuovat suunnitelmallisuutta turvallisuusnäkökohtiin.Hopeatason talleilla on lisäksi määritelty esimerkiksi henkilöstön pätevyysvaatimukset ja suunniteltu, kuinka vakituiselle henkilöstölle saadaan tarvittaessa riittävästi päteviä sijaisia. Hopeatason talleilla on myös kirjallinen varautumissuunnitelma yllättäviin poikkeustilanteisiin, kuten pitkiin sähkö- ja vesikatkoihin sekä hevosen vakavan sairastumisen varalle..Tallin ei tarvitse olla uusi tai näyttävä täyttääkseen viranomaisten ja Hyvä Talli -järjestelmän vaatimukset. Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki.Eläinten hyvinvointilaki ja asetus hevosten hyvinvoinnista määrittelevät muun muassa tallien, pihattojen ja ulkoilualueiden minimivaatimukset.Karsinoiden koon tulee olla riittävän suuri suhteessa hevosten kokoon, pihatossa täytyy olla riittävästi tilaa suhteessa hevosten määrään ja hevosilla on oltava riittävän tilava, asianmukainen, puhdas ja kuiva makuupaikka. Laumassa sosiaalisessa asemassa alempana olevilla pitää olla riittävästi tilaa väistää ylempiään ja päästä ruokailemaan rauhassa.Talliympäristön, tarhojen ja laidunten sekä pihapiirin tulee olla turvalliset sekä hevosille että ihmisille. Myös kulkuteiden kuntoon ja liikennejärjestelyihin on hyvä kiinnittää turvallisuusnäkökulmasta huomiota.Yksi vähimmäisvaatimus on, että eläinsuojassa olevat hevoset voidaan hätätilanteessa poistaa nopeasti. Se edellyttää, että uloskäyntejä on riittävästi, ovet toimivat ja käytävät ovat riittävän esteettömät.”Tallin ei tarvitse olla uusi tai näyttävä täyttääkseen viranomaisten ja Hyvä Talli -järjestelmän vaatimukset. Ei myöskään vähennä hevosten hyvinvointia, vaikka paikat olisivat jo vanhat, kunhan ne ovat siistit, turvalliset ja asianmukaiset. Moni tallinpitäjä epäröi esitellä omia paikkojaan ihan turhaan”, Mäki kertoo.Hopeatason talleilla on lisäksi olemassa kirjallinen ohjeistus hygienian noudattamisesta (esimerkiksi ohje tilojen desinfiointiin sekä vaatteiden ja kenkien vaihtoon) sekä tiedotussuunnitelma mahdollisesti tarttuvien tautitapausten varalle..Suomen Ratsastajainliitolla on vastaava järjestelmä, jota kutsutaan Laatutalliksi. Järjestelmiä on kehitetty yhteistyössä lajista riippumatta, ja lomakkeelle kirjattavat asiat ovat siksi yhdenmukaiset.Neuvontakäynnit ovat merkittävässä roolissa hevosia koskevan muuttuneen lainsäädännön jalkauttajana suoraan hevosalan toimijoille. Ne mahdollistavat ajantasaisen tiedon välittämisen suoraan hevosalan toimijoille sekä tukevat toiminnan kehittämistä eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla.”Sekä Laatutalli- että Hyvä Talli -neuvontakäynneillä kerätään arvokasta, mitattavaa tietoa hevosten hyvinvoinnista. Mittaaminen ja valvonta ovat keskeisiä koko hevosalan hyväksyttävyyden ja toiminnan kehittämisen kannalta, ja laatujärjestelmillä onkin tärkeä rooli hevosurheilun sosiaalisen lisenssin ylläpitämisessä”, Mäki kertoo.Maisa Hyttinen