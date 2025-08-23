Mascate Match on hyvä esimerkki poikkeuksellisesta tammasta, joka jätti taakseen parhaat oriitkin.
Mascate Match on hyvä esimerkki poikkeuksellisesta tammasta, joka jätti taakseen parhaat oriitkin.Kuva: Anu Leppänen
Neuvonta

Onko hevosen sukupuolella väliä? – "Jos jokin kannattaisi nyt hankkia, se olisi ehdottomasti nuori suomenhevostamma"

Ori, tamma ja ruuna eroavat toisistaan sukupuolille tyypillisellä käytöksellä. Mutta mikä on kilpahevoseksi paras valinta?
Julkaistu
Loading content, please wait...
ruuna
ori
tamma
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi