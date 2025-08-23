Onko hevosen sukupuolella väliä? – "Jos jokin kannattaisi nyt hankkia, se olisi ehdottomasti nuori suomenhevostamma"

'Ruuna rumppu, tamma tamppu, ori oikia hevonen’ on vanha Keski-Pohjanmaalta lähtöisin oleva sanonta. Toinen vanha sanonta puolestaan kuuluu ’ruunaa käsketään, oriilta pyydetään ja tammalle lähetetään pyyntö kirjallisesti kolmena kappaleena’..Kumpikin sanonta liittyy hevosten käsittelyyn ja jalostukseen sekä kuvailee eri sukupuolia. .Tiina Rintalan tallista Lappajärvellä löytyy kaikkia eri sukupuolten edustajia eri roduissa..”Jos yksilö on hyvä sukupuolensa edustaja, niin silloin sukupuoli ei näy arjessa yhtään millään lailla. Esimerkiksi hevoset voivat matkustaa toistensa vieressä ilman sen suurempia toimenpiteitä, mutta taas avokarsinaan tammaa ja oria ei laiteta vierekkäin. Tällainen tilanne on ideaali, kun ei tarvitse miettiä juurikaan sukupuolia”, Rintala kertoo..Jos Rintalan pitäisi valita, niin ori on hänelle ehkä kaikista mieluisin vaihtoehto..”Meillä ei ole jalostusoreja, vaan enemmän nuoria oreja. Ne, jotka ovat saaneet aikuisiksi asti olla oreina, ovat aina olleet tosi mukavia hevosia. Jos hevonen taas on liian orimainen tai jos ei ole mitään selkeää syytä pitää hevosta orina, niin silloin aika helposti hevonen voidaan myös ruunata”, Rintala toteaa..”Meillä pidetään vieläkin kahta neljävuotiasta suomenhevosoria samassa tarhassa. Ne ovat olleet yhdessä varsasta saakka, enkä vielä ole keksinyt syytä, miksi ne pitäisi erottaa toisistaan. Sitä voidaan myös miettiä, miten esimerkiksi Ruotsissa Jan-Olov Persson pitää paljon vanhempia kylmäverioreja keskenään samassa tarhoissa, ja ainakin heillä se toimii ilman ongelmia.”.Onko sukupuolella väliä?Käyttötarkoitus, ihmiset ja pitopaikka vaikuttavat hevosta hankittaessa siihen, etsitäänkö oria, tammaa vai ruunaa.Absoluuttisesti parhaiden emälinjojen tammavarsat maksavat keskiarvona enemmän kuin orivarsat, vaikka yleisesti orivarsat ovat tammavarsoja kalliimpia.Tammavarsat voivat kehittyä fyysisesti ja henkisesti orivarsoja nopeammin. Kun oreilla alkaa testosteronituotanto lisääntymään ja ne voimistuvat, saavat ne tammat pikkuhiljaa kiinni ja menevät suurelta osin myös niistä ohi.Suomenhevoset halutaan usein pitää oreina Kuninkuusravien takia, minkä takia ruunaaminen ei ole niille ensimmäinen vaihtoehto.Jalostuksen kannalta on hyvin tärkeää, että tammoja siirtyy siitokseen ajoissa..Rintalan mukaan arjessa kiukkuiset tammat voivat olla kaikista tarkimpia muista hevosista..”Tammoille pitäisi aina löytää joku kiva kaveri, ja järjestää mukavat olosuhteet, jotta ne olisivat tyytyväisiä elämäänsä. Tammoilla voi olla kiimojen kanssa ongelmia, ja kiukkuisuus voi ilmentää myös stressikäyttäytymistä. Joskus kiima ja stressikäyttäytyminen voivat näyttää samalta”, Rintala miettii..Hevosen sukupuoli ei Rintalan mukaan suoranaisesti vaikuta hevosen valmentamiseen..”Ehkä sillä tavalla se voi näkyä valmennuksessa, jos on hirveän vilkas ori, että sitä voidaan liikuttaa enemmän, tai lihasongelmiin taipuvaista tammaa voidaan pitää enemmän perähevosena. Kilpailuttamiseen sukupuoli ei vaikuta muuten kuin sarjavalinnoissa, ja tammoille voidaan katsoa vähän enemmän tammalähtöjä”, Rintala näkee..Hevosta hankittaessa sukupuolella on taas Rintalalle vaikutusta..”Se riippuu siitä, millaista hevosta ollaan hankkimassa. Kun ostetaan varsahuutokaupasta tulevaisuuden kilpahevosta, silloin yleensä ennemmin katsotaan orivarsaa, joka voidaan sitten myöhemmin ruunata. Tietyistä suvuista halutaan toisaalta ehkä mieluummin tammavarsoja, ja silloin voi olla jo ajatus olemassa tulevaisuuden siitostammasta”, Rintala toteaa..”Periaatteessa ori on varmaan parempi kilpahevosena yleisellä tasolla, mutta tammoille on nyt aivan valtavasti kilpailumahdollisuuksia. Jos jokin kannattaisi nyt hankkia, se olisi ehdottomasti nuori suomenhevostamma, sillä niille on alvariinsa lähtöjä hyvillä palkinnoilla. Tammojen kilpailumahdollisuuksia on selvästi lisätty ja niitä kyllä on.”.Iitissä hevosia valmentava Matias Salo on tehnyt periaatepäätöksen, ja hänellä on tallissaan vain vanhempia oreja ja ruunia. Tammojen puuttuminen tallista kokonaan on pitkän ajan lopputulema..”Aikoinaan meillä oli pari sellaista tammaa, joiden käytös ei miellyttänyt. Lisäksi olen ajatellut, että myös ilmapiiri on rauhallisempi varsinkin, kun tässä meidän paikassamme hevoset elävät pihattokarsinoissa hyvin lähellä toisiaan. Kun suurin osa on ruunia sekä lisäksi muutama ori seassa, silloin kokonaisuus meillä toimii selkeästi parhaiten”, Salo toteaa..”Olemme tehneet tällaisen päätöksen aikoinaan, että mennään oreilla ja ruunilla, ja siitä on pidetty sitten kiinni. Tammoja en ota ollenkaan tänne. Vuosien varrella minulle on tarjottu treeniin tosi hyviäkin tammoja, mutta nykyään tammoja ei juurikaan edes tarjota.”.Salo ei usko sukupuolen vaikuttavan juurikaan valmentamiseen..”En usko, että isossa kuvassa siinä olisi eroja. Toisaalta siitä on niin kauan aikaa, kun olen viimeksi tammaa valmentanut, niin en osaa sanoa paremmin. Tammaa ei ole ollut treenissä varmaan tällä vuosituhannella ollenkaan. Käytännössä päätös tehtiin silloin, kun valmennustoiminta alkoi kasvamaan”, Salo miettii..”Viime vuosina esimerkiksi derbyvoittajat ovat monesti olleet tammoja ja viime vuonna koko kärkikolmikko oli tammoja. Kun on hyvä tamma, sillä voi ajaa oriiden ja ruunien lähdöt sekä tammalähtöjä, ja silloin sillä on tuplakattaus lähtöjä tarjolla. Tamma voi olla tosi hyvä kilpahevonen, eikä minun päätökseni perustukaan siihen, etteikö tammat voisi olla hyviä vaan se perustuu nimenomaan muihin syihin.”.Hevosia hankittaessa sukupuoli on Salolle vaikuttava kriteeri, ja hän karsii tammat automaattisesti pois..”Mieluiten katsotaan ruunia, mutta ori käy myös. Ruuna on periaatteessa paras kilpahevonen, mutta tammoja tarvitaan erityisesti kotimaassa jatkuvuuden säilyttämiseksi. Oriin pystyy tilaamaan vaikka kuinka kaukaa, mutta tamman pitää olla fyysisesti paikalla. Sen takia tamman pitäjiä tarvitaan, ja niitä, jotka siirtävät tammat myös siitokseen ajoissa.”.Anita Viitanen kasvattaa suomenhevosia Keuruulla sekä juoksija- että ratsusuunnalle. Vuosittain hänelle syntyy 5–12 varsaa..”Mielestäni ravipuolella orivarsat menevät paremmin kaupaksi ja ratsupuolella puolestaan tammavarsat, ja myynnin kannalta sukupuolella on merkitystä. Muuten sukupuolella ei ole väliä. Jos tarkoitus on tehdä itselle jalostusyksilöä, niin molempia pystyn itse pitämään ja viemään eteenpäin”, Viitanen kertoo..”Kasvattajan näkökulmasta pidän itselläni sellaisia varsoja, jotka olisivat parempia versioita vanhemmistaan, ja jalostus menisi sitä kautta eteenpäin. Orivarsat usein kuitenkin päätyvät ensisijaisesti myyntiin. Jos orista tulee myöhemmin jalostusori, on sitä mahdollista käyttää myöhemmin myös itse jalostukseen.”.Viitasen mukaan ori- ja tammavarsoilla on eroja käytöksessä jo niiden ollessa muutaman kuukauden ikäisiä..”Orivarsat usein telmivät aika lailla tammavarsoja enemmän. Jos orivarsa on pelkästään emänsä kanssa, se alkaa helposti kiusata emäänsä. Isommassa laumassa ollessaan orivarsat etsivät toisiaan, ja siellä ne leikkivät keskenään”, Viitanen toteaa..”Tosin tänä vuonna minulla on sellainen tänttähäärä tammavarsa tallilla, etteivät pojat ole sen kanssa pärjänneet yhtään. On niitä olemassa vilkkaita tammavarsojakin.”.Viitasen mukaan moni haluaisi hankkia orin, mutta varsinkin harrastajien on hankala löytää orille sopivaa tallia..”Moni harrastaja haluaisi viedä hevosta eteenpäin orina, arvostavat sukua ja mahdollisesti jopa ajattelevat käyttää sitä siitoksessa, mutta hevosta ei ole mahdollisuutta pitää orina, koska sille ei ole paikkaa. En koskaan pyydä ostajilta, että hevonen tulee pitää orina, mutta ostajia on monesti harmittanut tosi kovasti, kun hevonen on pitänyt ruunata”, Viitanen harmittelee..”Vaikka ori olisi kuinka kiltti, on ori aina ori, ja sen kanssa täytyy aina tietää, miten toimitaan. Monella tallilla esimerkiksi tarhausmahdollisuudet eivät välttämättä ole oriille suunniteltu, ja sen takia oria ei ole mahdollista pitää joka paikassa.”.Viitanen haluaa kuitenkin rohkaista varsinkin harrastajia myös orivarsan ostamiseen, jos mielenkiintoinen varsa on tarjolla..”Varsan saa aina ruunattua, ja aikaisin ruunattaessa hevoseen ei jää orimaisia piirteitä. Pitopaikka vaikuttaa hirveästi, millaisia hevoset aikuisena ovat ja onko niitä mahdollista pitää oreina.”.Poikkeus vahvistaa säännönYhdeksän kertaa kymmenestä ori on halutumpi, mutta tiettyjen emälinjojen tammavarsat eivät koskaan menetä arvoaan.Ravihevosia Suomessa ja maailmalla kasvattavan Martti Ala-Seppälän mukaan syntyvän varsan sukupuolella on väliä kasvattajalle riippuen hevosten suvuista.”On tiettyjä tammoja, joiden tammavarsat ovat varmasti halutumpia kuin orivarsat. Kuitenkin vuosien mittaa orivarsat pääosin saavat tilastot näyttämään paremmilta, ja huutokaupoissa orivarsasta voidaan saada keskiarvona noin 20 prosenttia korkeampi hinta kuin tammavarsasta”, Ala-Seppälä aloittaa.Ala-Seppälän mukaan jotkut isäorit voivat olla sellaisia, joiden jälkeläisistä toisen sukupuolen edustajat ovat selvästi toista parempia.”Jos siitosori ei pysty jättämään huippua orijälkeläisiä, ei markkina oikein tahdo hyväksyä sellaista, ja ori menettää äkkiä tammansa ja maineensa. Kuitenkin jos ori pystyy jättämään hyviä orijälkeläisiä, mutta tammat ovat heikompia, markkinat voivat hyväksyä sen vielä pitkäänkin”, Ala-Seppälä linjaa..Sören Nordin opetti minulle, että tamma tarvitsee aina enemmän treeniä kuin ori.Martti Ala-Seppälä.Kilpailutettaessa sukupuoli on Ala-Seppälän mielestä yksilökysymys, vaikka siihen liittyykin jotain lainalaisuuksia.”Sören Nordin opetti minulle, että tamma tarvitsee aina enemmän treeniä kuin ori, jos haluaa siitä kapasiteetin parhaalla tavalla ulos. Lisäksi tammalla pitäisi kilpailla useammin kuin orilla. Nordin perusteli asian niin, että tammalla ei ole pysyvää testosteronituotantoa. Jotta lihakset saadaan riittävän hyviksi ja voimakkaiksi, se vaatii tammalta enemmän työtä, koska treenaaminen on hormonien lisäksi toinen asia, joka auttaa lihasten kehittymiseen ja voimistumiseen”, Ala-Seppälä kertoo.”Uskon, että asia on juuri näin, ja meilläkin tammat ovat kestäneet treenata enemmän kuin oriit varsinkin nuorina. Oriiden kesto paranee varmaan iän myötä jonkin verran, mutta yleisesti tammat menevät sitä paremmin, mitä enemmän niitä treenataan. Kaikki ovat kuitenkin yksilöitä, ja erilaisilla hevosilla ja eri isäorien jälkeläisillä on erilaisia ominaisuuksia.”Sukupuolet eivät Ala-Seppälän mukaan ole ihan niin yksinkertaisia, että esimerkiksi ori olisi aina parempi kuin tamma. Kaikessa hevosia ja elämää koskevissa asioissa lähes jokaiseen sääntöön on myös poikkeuksia.”Maailman historiassa parhaimmat tammat ovat aina pystyneet lyömään parhaimmat oriit omana aikanaan, mutta ne tammat ovat olleet poikkeusyksilöitä. Sen takia absoluuttisella huipulla ei voida sanoa, että hyvä ori tulee tammasta aina ohi, kun historia näyttää, että aina on poikkeuksia.”