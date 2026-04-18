Pohjoismainen yhteistyö ravihevosten suututkimuksessa tiivistyy – tällainen on ravureiden suutarkastusohje

Asetus edellyttää, että mikäli hevosella käytetään kuolaimia, kuolainalueen kunto on tarkastettava säännöllisesti. Jos tarkastuksessa havaitaan kuolainalueella vaurioita, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin vaurioiden korjaamiseksi ja uusien vaurioiden ehkäisemiseksi.

Uuden asetuksen myötä on arvioitu suutarkastusten nykymallia ravikilpailuissa sekä ravihevosten suutarkastusohjetta, jota valmentajat ja muut hevosten kanssa työskentelevät voivat arjessa hyödyntää.

”Ennen vuoden vaihdetta todettiin, että ravikilpailuissa tehtävät suutarkastukset ovat vastanneet jo aiemmin uuden hevosasetuksen vaatimuksia. Neuvontaa pyritään lisäämään valmentajien suuntaan myös sähköisen raportoinnin kautta, jota päivitetään parhaillaan”, Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki kertoo.

Suutarkastusten kriteerit pysyvät ennallaan, mutta arviointia päivitetään vastaamaan paremmin pohjoismaista linjausta, jotta kerättyä aineistoa voidaan jatkossa hyödyntää yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa.

Ruotsissa suutarkastuksia on tehty ravikilpailuissa systemaattisemmin syksystä 2024. Alustavat tulokset erityisesti käytettyjen kuolainten osalta ovat olleet vastaavat kuin Suomessa. Tavallinen ravinivel on kaikista eniten käytetty kuolain, ja sen takia se on kaikista eniten tilastoitu suun haavaumien yhteydessä.

”Yhteistyön myötä saamme nopeammin kerättyä ison otannan suutarkastusten havainnoista, jolloin tilastollinen merkitys on luotettavampaa. Tuloksia voimme hyödyntää suun haavaumien ennaltaehkäisyssä esimerkiksi neuvonnan ja sääntöjen kautta”, Mäki kertoo.

Suomessa hevosen suu tarkastetaan raveissa ennen kilpailusuoritusta tai sen jälkeen, jos havaitaan verenvuotoa suusta, ohjista nykimistä tai poikkeavaa vinoutta tai pään heiluttelua. Suu tarkastetaan osana hyvinvointitarkastusta, hevosen tarkastuksessa ajotaparikkeen seurauksena ja aiempien tai toistuvien suuvaurioiden kontrollitarkastuksissa. Pistokoemaisesti suutarkastus tehdään esimerkiksi näytteenoton yhteydessä tai perustuen epäilyyn mahdollisesta suuvauriosta.

Vakavien tai toistuvien löydösten vuoksi hevonen voidaan määrätä kilpailukieltoon ja eläinlääkärin tarkastukseen ennen seuraavaa kilpailua. Kilpailukiellon ensisijainen tarkoitus on varmistaa hevosen suulle riittävä aika parantua.

”Kilpailutoimintaa ohjaa eläinten hyvinvointilainsäädäntö, joka velvoittaa eläinlääkäriä toimimaan puolueettomasti ja asettamaan eläimen hyvinvoinnin ensisijaiseksi.

Päätökset voivat olla omistajille ja valmentajille epämieluisia, mutta niiden tulee aina perustua objektiiviseen arvioon hevosen edusta. Yhteiskunnallinen kiinnostus eläinten hyvinvointia kohtaan on jatkuvassa kasvussa, mikä korostaa eettisen ja läpinäkyvän toiminnan merkitystä koko hevosalan tulevaisuudelle”, Mäki perustelee.