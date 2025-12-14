Hovi-Ari jätti pysyvän jäljen

Vehkataipaleen kylä Taipalsaarella odottaa lumivaippaa ylleen. Saimaan aallot iskevät hevostilan rantaan, ja tontilla ylväästi seisova, 1850-luvulta peräisin oleva rakennus halkoo tuulta parhaansa mukaan. Kokonaisuuden täydentävät tältä vuosituhannelta peräisin oleva talli sekä talo, jota asuttaa paljasjalkainen taipalsaarelainen Olavi Nisonen. Hän on isiensä mailla, tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä.”Olen syntynyt täällä vuonna 1953. Pitäisikö sanoa, että valitettavasti niin aikaisin”, Nisonen naurahtaa.”Kotona on ollut aina hevosia, ja ainakin isä sekä isänisä ajoivat kilpaa. Hevoshomma on siis tullut elämääni verenperintönä ja tarttunut vaatteisiin ihan pysyvästi. Olen asunut tässä paikassa käytännössä koko elämäni, sillä armeijaa ja lomia lukuun ottamatta aika on kulunut näillä tiluksilla.”Nuoruusvuosina Nisosta kiehtoivat kaviouran lisäksi myös toisenlaiset kilpakentät, sillä mies oli lupauksia herättävä keskimatkan juoksija. Piirinmestaruuksia kertyi reilut parikymmentä, ja kanttia käytiin kokeilemassa jopa SM-kisoissa.”3000 metrin esteet sekä 1500 metriä olivat minun bravuurimatkojani. Siihen aikaan Suomessa oli kuitenkin hurjia juoksijoita, kun oli Virénit, Vasalat ja Väätäiset huipulla. Taso oli kova ja leveä, eikä lahjat riittäneet kovimpia vastaan. Ajattelin sitten, että satsataan hevosiin.”.Hovi-AriSyntyi vuonna 1991, kuoli 15-vuotiaana vuonna 2006Ennätys 23,3aly, voittosumma 51 009 euroaVoitti lyhyellä urallaan muun muassa Derbyn sekä TähtisprintterinStatistiikka: 29: 19-3-2Jätti kaikkineen 483 jälkeläistä.Ratkaisu oli oikea, ainakin suomalaisen raviurheilun näkökulmasta. Nisosen valmennustoiminta oli 1990-luvun alussa jo täydessä vauhdissa, mutta hän ei osannut varmasti aavistaakaan, mitä tuleva toisi vielä tullessaan. Ison pyörän pyörähtämiseen tarvittiin ripaus onnea, sekä Kuninkuusravien railakkaat iltajuhlat.”Lappeen vuoden 1993 Kuninkuusravien iltajuhlassa oli hilpeä tunnelma. Siinä oli sellainen herrasmiesporukka, ja lyöttäydyin samaan pöytään. Meillä oli hirveän hauskaa, ja lopulta puheisiin nousi Hevosurheilussa ollut ilmoitus myytävästä suomenhevosesta. Miehet totesivat, että onhan se kumma, jos ei tuollaista varsaa pystytä ostamaan. Lupasin käydä katsomassa hevosta seuraavalla viikolla, jos he ovat asian suhteen tosissaan. Ajattelin sitten maanantaina, että tuskinpa mitään soittoa tulee, mutta niin vain puhelin pirisi, ja homma lähti etenemään.”Reijo Paajanen, Risto Hovi sekä Markku Kuusela olivat tehneet toimeksiantopäätöksen, ja Nisonen matkusti kohti Kari-Markku Karjalaisen tiluksia. Siitä hetkestä alkoi Hovi-Arin ja Nisosen yhteinen polku.”Kävin ajamassa oriilla ja nousin kesken lenkin koppakärryillä seisomaan, että näkisin hevosen liikkeet paremmin. Se otti siitä melkoiset sytöt, ja lähti viemään aikamoista huikua. Jo siinä vaiheessa tiesin, että tässä on jotain erikoista, kun kaksivuotias viilettää tällaisilla liikkeillä. Hyppäsin autoon ja soitin heti porukalle, että tämä tuntuu hyvältä. Kaupat tehtiin niinä päivinä, ja hevonen siirtyi sitten minulle treeniin.”Jo ensimmäisistä hetkistä alkaen miehen ja hevosen yhteistyö sujui onnellisten tähtien alla.”Se oli valmiiksi opetettu ja tosi selväjärkinen tapaus. Oriille kävi kaikki, eikä aihetta sanomiseen tullut missään tilanteessa. Voisi sanoa, että Hovi-Ari oli todella fiksu yksilö kaikin puolin”, Nisonen ihastelee..Siellä ne orhit matkustivat hetken aikaa yhdessä, kunnes asia huomattiin.Olavi Nisonen Derby-voiton juhlinnasta.Sujuvan alun jälkeen vastoinkäymiset nostivat päätään. Kaksivuotiskauden lopulla oriin etujalan jänne reagoi, ja valmennusta täytyi jatkaa tarkasti tunnustellen. Vuotta myöhemmin ilmeni lisää odottamattomia ongelmia.”Koelähtö ajettiin 3-vuotiaana, mutta se sai loppukesästä jonkin allergisen reaktion, mikä siirsi jälleen starttaamista. Hevonen myös kasvoi koko ajan, ja päätettiin antaa sille aikaa, eikä hätiköity liian aikaisin starttiin. Lahjakkuus paistoi nimittäin läpi joka hetkessä. Vasta viisivuotistalvena se tuntui mielestäni siltä, että kilpauran voisi aloittaa.”Maltti oli valttia, ja uran ensimmäinen startti päättyi voitokkaalla tavalla Lappeenrannassa helmikuun alussa. Sama kaiku kavioiden oli kauden jokaisessa kilpailussa, sillä tummanruunikko voitti vuoden kaikki kahdeksan starttiaan. Kirkkaimpana kruununa se nappasi arvostetun Derby-voiton.”Ennen Derbyä meillä tuli influenssaa talliin. Hovi-Ari voitti huhtikuun lopulla Nuorten Sarjan Mikkelissä, mutta sen jälkeen hevonen tuli kipeäksi, ja ajattelin, että ehditäänkö tässä edes karsintoihin mukaan. Onneksi ori tervehtyi, ja valitsin karsintavoiton myötä finaaliin lähtöradaksi ykkösen, koska siitä on lyhin matka maaliin. Saatiin kaverilta prässiä heti alusta asti, ja sen jälkeen Luukkosen Pekka tuli Rickin kanssa painamaan päälle. Ei saatu hetken rauhaa, ja kyllä minullakin alkoi vähän suuta kuivamaan, että kuinkahan tässä käy. Niin vain ori piti pintansa, ja jälkeenpäin olen katsonut lähdön monta kertaa uudelleen, että eikö se Rick tosiaan tule meistä ohi. Kyllä tuo lähtö on varmasti oman urani kohokohta.”.Suurkilpailuvoitto oli kova juttu myös hevosen omistajille, ja tilannetta juhlistettiin asianmukaisesti isolla porukalla. Nisonen muistaa kotimatkalla sattuneet erinäiset vaiheet kristallinkirkkaasti.”Meillä oli mukana iso porukka tuttuja ja sukulaisia, ja liikkeellä oltiin monella autolla. Hevosihmisillä oli siihen aikaan tapana pysähtyä Kangasniemen Shellillä, ja nytkin mentiin sinne juomaan kahvit. Meillä oli Derbyn kiertopalkinto mukana, ja joku porukasta horjahti pudottaen pystin siihen huoltamon kivilattialle. Minä jo ajattelin, että onnistuttiinko sössimään tämäkin, mutta onneksi siihen ei tullut naarmuakaan. Kun sitten lähdettiin liikkeelle, niin joku huomasi, että missähän Reijo (Paajanen) oikein on. Hän oli käynyt kuljetuskopissa taputtelemassa Hovi-Aria, ja sivuovi oli laitettu epähuomiossa kiinni. Siellä ne orhit matkustivat hetken aikaa yhdessä, kunnes asia huomattiin.”.Onnistuneen kauden jälkeen seuraava vuosi päätettiin pyhittää siitostoiminnalle. Vuodelta 1997 tilastoihin merkittiin ainoastaan syyskuussa ajettu koelähtö, sillä taukoa Derby-finaalista oli kertynyt reilusti yli vuoden päivät. Paluu radoille tapahtui erinäisten haasteiden jälkeen vasta seuraavana keväänä maaliskuussa.”Pidettiin 6-vuotiaana tarkoituksella taukoa kilpailemisesta, sillä siitokseen oli kysyntää tuon sukuisella hevosella. Sitten eräänä päivänä huomasin, että jalka oli vähän paksun näköinen. Se ei tuntunut yhtään mukavalta, aivan kuin kylmää vettä olisi heitetty niskaan”, Nisonen huokaa.”Kyse oli hankosidevammasta, ja tuon vaivan kanssa painittiin sitten koko loppu-ura. En vieläkään osaa sanoa, mistä se oikein tuli. Joka tapauksessa kilpaileminen oli viimeisten vuosien aikana todella katkonaista.”Hovi-Ari osoitti suuruutensa voittamalla vuoden 1998 kymmenestä startistaan peräti kahdeksan. Sen jälkeiset kaudet toivat tullessaan vielä kolme täysosumaa, ja ura päättyi vuoteen 2003. Siitosura ehti kestää vielä kolme vuotta, kunnes suruviesti tavoitti Taipalsaaren perukat.”Ori oli astumassa Metsäpirtissä. Yhtenä päivänä Veijo (Toivonen) soitti, että Hovi-Ari on poissa. Se oli löytynyt karsinasta hengettömänä, eikä mitään sen suurempaa selittävää tekijää löytynyt. Todennäköisesti hevonen lähti suorilta jaloilta, ja noutaja tuli sen osalta nopeasti.”Pitkän linjan hevosmiehelle huippuyksilön saaminen omiin hyppysiin on aina ilon ja ylpeyden aihe. Vaikka Olavi Nisosen hevosmiesgeenit ovat vahvat jo syntymälahjana, ei hän kiistä Hovi-Arin kaltaisen hevosen merkitystä oman uransa nostattajana.”Olisinhan minä tätä hommaa jatkanut ilman sitäkin, mutta totta kai tuollaisella hevosella on merkitystä. Kyllä se on elämäni merkittävin hevonen, vaikka esimerkiksi Carelian Expressin kanssa voitettiin muun muassa Kymenlaakso-ajo. Hovi-Ari kuitenkin jätti pysyvän jäljen, ja harvoin niin hienon hevosen kanssa pääsee tekemään töitä”, Nisonen toteaa..Olavi Nisonen72-vuotias pitkän linjan hevosmiesAsunut koko elämänsä kotipaikassaan TaipalsaarellaOhjasti yhtä starttia lukuun ottamatta kaikki Hovi-Arin kilpailut ja valmensi oria koko sen uran ajanTallissa tällä hetkellä viisi hevosta.Jälkeläiset soihdunkantajinaHovi-Arin kilpaura jäi ainoastaan 29 startin mittaiseksi, mutta voittoisalla oriilla oli erinomaiset periyttäjän lahjat.Vasta 5-vuotiaana lähtölistoille ilmestynyt Hovi-Ari ehti lyhyen uransa aikana saavuttamaan Derby-voiton lisäksi muun muassa Tähtisprintterin ykkössijan, sekä muutaman lauantaionnistumisen. Kaikkineen ori ylitti maalilinjan ensimmäisenä peräti 19 kertaa, mikä kertoo äärimmäisen kovasta voitontahdosta. Ongelmat varjostivat kuitenkin uraa sen verran paljon, että esimerkiksi Kuninkuusravit jäivät ainoastaan haaveeksi.”Valitettavasti Kunkkareihin ei koskaan päästy, vaikka hevonen olisi sinne ehdottomasti kuulunut”, Olavi Nisonen harmittelee.”Olikohan vuosi 1998, kun hetken aikaa kävi mielessä, että pääsisimmeköhän nyt osallistumaan, mutta ei se haave lopulta toteutunut. Ahokkaan Kaarlo sanoi aikanaan, että Hovi-Ari olisi ollut terveenä pysyessään niitä harvoja, jotka olisivat voineet pistää Vieskerinkin ahtaalle. Lahjoja oli aivan absoluuttiselle huipulle asti.”.Lahjoja oli aivan absoluuttiselle huipulle asti.Olavi Nisonen.Kilpauran lisäksi myös siitosura katkesi ikävästi kesken, mutta tummanpuhuva ori ehti tästä huolimatta näyttää osaamistaan myös sillä saralla. Lähes 500 jälkeläisen joukosta löytyvät muun muassa ravikuningatar Mokomani, aikansa Kriterium-sankari Tutuari sekä Derby-voittaja ja kuninkuuskilpailun kakkonen Villiari.”Sillä on aivan kovia näyttöjä siitospuolella, ja sukuhan oli kuin Mannerheimilla. Se oli emänsä Marillan viimeinen jälkeläinen, ja sieltä emän puolelta tuo tumma väritys tulikin oriille ja sitä kautta myös monelle jälkeläiselle. Monestihan sanotaan, että emän ensimmäiset ovat niitä parhaimpia, mutta Hovi-Arin kohdalla kävi niin, että viimeisestä tuli kaikista paras”, Nisonen taustoittaa.Kaikkineen Hovi-Arin jälkeläiset ovat ravanneet radoilta lähes 4,5 miljoonaa euroa. Superjuoksijoiden kerhoon niistä ei liittynyt yksikään, vaikka Marat lähelle pääsikin. Se noteerasi vuoden 2016 Nordic Kingissä ennätyksekseen 20,1aly.