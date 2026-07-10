Kilpakorven vihkiäisajot järjestettiin 4.8.1946.
Kilpakorven vihkiäisajot järjestettiin 4.8.1946.Kuva: Kähön tilan arkisto
Nostalgia

Jämsässä tuplajuhlat viikonlopun raveissa – historian siivet havisevat

Jämsässä juhlitaan 150-vuotista järjestäytynyttä ravikilpailutoimintaa perinteitä kunnioittaen ja rohkeasti uudistuen.
Julkaistu
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Jämsä
nostalgia
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