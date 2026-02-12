Kilpakärryjä on ollut Suomessa 1880-luvulta lähtien.
Kilpakärryjä on ollut Suomessa 1880-luvulta lähtien.Kuvat: Hevosurheilu-lehden arkisto
Nostalgia

Kesäkilpa-ajopeleistä jenkkikärryihin – tällainen on ravikärryjen historia Suomessa

Suomessa on nähty ravikilpakärryjä jo 145 vuotta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
M-kärryt
jenkkikärryt
Kilpakärryt

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi