Kymmenen ikimuistoista suomalaista Elitloppet-hetkeä Charmesta Vitteriin

Itse Elitloppetista ei Suomeen ole voittoa herunut, mutta sen viikonloppu on tuottanut monta kansallistunnetta nostattavaa hetkeä.Vuonna 1969 käsiohjelmassa ja paikan päällä nähtiin ensimmäinen suomalaishevonen. Suomalaisen raviurheilun kansainvälistymisen suuren soihdunkantajan Fredrikin piti osallistua viisivuotislähtöön. Siltä kuitenkin evättiin osallistuminen, koska kilpailun sääntöjen vastaisesti sillä ei ollut kahta ykköstä viimeiseen viiteen starttiin.Solvallan johto olisi antanut Harry Stenbergin jo Solvallassa olevalle suojatille poikkeusluvalla starttioikeuden, mutta paikallisen hevosenomistajayhdistyksen mahtikäskyllä tämä evättiin. Epäilemättä urallaan kuusi kertaa Solvallan valloittanutta Fredrikiä pelättiin vastustajana.Seuraavana vuonna sitten Solvallaan matkasi jo suomalaisjoukkue ja Fredrik sai hieman lohtua ravaamalla kakkosen. Joukkueen kahdesta muusta osallistujasta Osman oli omassa lähdössään kahdeksas ja Zazimka kuudes.Orly du Nord ja Allan Korpi keskeyttivät vuoden 1971 kolmevuotislähdössä ja tätä seurasi pitkä kuiva kausi suomalaisedustuksissa. Vuonna 1976 RAC ja Martti Keskinen oli suomalaisvaljakko päälähdössä ja vuonna 1977 päästiin jo todella juhlimaan.Tähän on koottu kymmenen muistettavaa suomalaisvoittoa vuosien varrelta. Niissä ei ole käytetty hitustakaan objektiivista journalismia. Nämä ovat vain tämän paikalla olleen kirjoittajan subjektiivisia muistoja aikajärjestyksessä..1977 Nelivuotiseliitti – Charme Asserdal / Heikki KorpiMikäpä olisi parempi aloittaja suomalaisiin voittajiin kuin suomalaisen raviurheilun ikimuistettavin ikoni Charme Asserdal.Charme oli edellisessä viikonvaihteessa juossut itsensä Käpylässä suurmestariksi raskaimman kautta. Silloisella tyylillä lauantaina ajettiin valintalähdöt 2700 metrin matkalla, sunnuntaina 1800 metrillä, ja samana päivänä vielä 2300 metrin finaali. Charme voitti jokaisen lähdön.Painoiko tämä tamman kintereissä, mutta se oli hieman epävireinen Solvallassa ennen lähtöä. Lähdön harjoituksessakin tuli laukka.Heikki Korpi otti itse lähdön rauhassa ja jättäytyi suosiolla keskijoukkoihin. Sieltä Charme aloitti viimeisessä kaarteessa kirin, joka lennätti sen vastustamattomasti voittoon..1982 Elitloppetin B-finaali – Keystone Patriot / Veijo HeiskanenTietenkin Elitloppetin B-finaalin voittoa suurempia menestyksiä on aikojen saatossa nähty, mutta tästä kehkeytyi osa suomalaisen raviurheilun kaanonia, jonka jossittelu tulee vastaan vielä tänä päivänäkin.Edellisen vuoden Sweden Cupin voittajaa Keystone Patriotia pidettiin hyvin varteenotettavana menestyjänä vuoden 1982 Elitloppetissa.Karsinnassa se kuitenkin erehtyi lähtölaukkaan ja kuten idioottivarmoille ravureille näissä tilanteissa usein käy, laukka oli paha. Vahva nousu jätti sen kahden kymmenyksen päähän finaalipaikasta.Tuolloin vielä ajettua B-finaalia Patriot hallitsi kuolemanpaikalta vakuuttavasti. Tulos 13,0a sivusi EE-aikaa ja kilpailuennätystä, ja oli kaksi kymmenystä kovempaa, mitä itse finaalissa juostiin..1984 Nelivuotiseliitti – Einarsin / Tapio PerttunenEinarsin nosti suomalaisen ravihevoskasvatuksen esiin voittamalla Nelivuotiseliitin ja on edelleen kilpailun ainoa Suomessa syntynyt voittaja.Se on myös edelleen kilpailun suurin yllättäjä 39,45-voittajakertoimellaan. Viidennestä ulkoparista alkanut kiri venytti orin juuri maalin kohdalla ohi Stefan Hultmanin ensimmäisestä menestyshevosesta Kenvilistä.Oma lukunsa on mediassa huomiota saanut voittajaesittelyn etikettivirhe. Prinssi Bertil oli onnittelemassa voittajaa ja Tapio Perttunen kätteli tätä kypärä päässä ja hanskat kädessä.Perttunen on kaiken kaikkiaan yksi Elitloppet-viikonloppujen suuria suomalaisia. Isoja voittoja ovat myös Call Men viisivuotiaiden tammalähtö (vk. 22,47) ja Lady Snärts lopp Exquisite Ladylla..1985 Sweden Cup – Glenn Kosmos / Pekka KorpiGlenn Kosmos voitti Sweden Cupin (silloin Match Line Cup) karsinnan ja finaalin varmoin ottein. Terävät kirit sisäpareista eivät jättäneet muille mahdollisuuksia.Seuraavana vuonna ori teki kansainvälistä läpimurtoaan ja voitti Italiassa kaksikin suurkilpailua, mutta kuoli loppuvuodesta Baron Gruffin -tautiin.Glenn Kosmoksen ikävä kohtalo on osaltaan nostanut muistoissa tämän Sweden Cupin arvoa, mutta myös ohjastaja-valmentaja Pekka Korven takia se on otettava esiin. Hänen tarkat ajonsa Sweden Cupissa olivat avainasemassa.Sweden Cupin voittoon Korpi on ohjastanut ja valmentanut myös Express Merettin ja voittanut sen valmentajana Leander Blue Chipilla. Elitloppetin finaalissa hänet on nähty viisi kertaa..1993 Kolmevuotiseliitti - Exciting Kemp / Jorma KontioExciting Kemp teki häikäisevän juoksun Kolmevuotiseliitissä. Se joutui puolustamaan keulapaikkaansa tuohon aikaan käsittämättömällä 08,0-avauspuolikkaalla, mutta jatkoi ylivoimavoittoon kolmevuotiaiden tammojen uudella SE-ajalla 14,3a.Markku Niemisen valmennettavan voitto oli samalla komea korvaus sen omistaja Trading Steiner Oy:lle. Harri Steinerin Lex kärsi vuonna 1979 maalikameratappion Nelivuotiseliitissä.Avoimen Kolmevuotiseliitin on suomalaisista voittanut Exciting Kempin lisäksi vain Jontte Boy.Vuonna 1995 alkoi tammoille oma Kolmevuotiseliitti, sen Markku Nieminen on voittanut Will Raing Ladylla, Rae Bokolla ja Passionate Kempilla. Old Maid Hall, Massive Babe ja Ratu Royale ovat kilpailun muut suomalaisvoittajat..1994 Elitkampen – Ponseri / Anssi NiininenSuomalaiskatsomon tunnetilalla mitaten Ponserin Elitkampenin voitto taistelee vahvasti Elitloppet-viikonloppujen kaikkien aikojen ykkössijasta. Riemua riitti luvallisesti katsomossa ja luvattomasti Suomen lipun kera kaviouralla.Jo pelkät Ponserin kannattajabanderollit ovat jääneet historiaan. ”Ponseri är snabbare än mördarbakterier” ja ”Ponseri pieksee pullamössöt” olivat omassa sarjassaan aivan helmiä.Ponseri todella pieksi muut. Varsinaista kilvanajoa oli ensimmäiset 200 metriä, sen jälkeen ori hallitsi tilannetta keulassa yksinvaltiaan ottein.Elitkampen on ajettu vuodesta 1986 ja suomalaiset otettiin mukaan seuraavana vuonna. Voittoa oli haettu mahtavaa ravikuningas Patrikia myöten, mutta turhaan ennen Ponseria..1997 Elitkampen – Viesker / Kaarlo AhokasVieskerin viidestä Elitkampen-voitosta 1996–2000 on voimakkaimmin jäänyt elämään toinen, vuoden 1997 fysiikan lait ylittävä juoksu.Ori otti kiihdytyksessä toivottoman näköisen laukan. Se sai osaomistaja Jorma Tuunasen huutamaan tallikaarteessa Kaarlo Ahokkaalle, että ”Kalle tule pois.” Ahokas jatkoi kilpailua omien sanojensa mukaan vain koska ”ajattelin ajaa loppuun, kun tänne asti oli tultu.”Viesker otti porukan kuitenkin kiinni ja lopulta kiri myös voittoon saakka, viimeisenä ohitettavana Ponsi-Tähti.Laukan jälkeen orin loppumatka kellotettiin 1.18 – 1.19-vauhtiseksi. Kylmäveristen ME ja SE oli tuolloin Ponserin 20,4a. Kilpailun videota on katsottu Youtubessa 105 000 kertaa, enemmän kuin mitään suomalaishevosen voittoa..2000 Harper Hanovers lopp – Etain Royal / Jorma KontioMonien mielissä vuodesta 1968 asti ajettu Harper Hanovers lopp kilpailee kiinnostavuudessaan itse pääkilpailu Elitloppetin kanssa ja joinakin vuosina jopa ohittaa tämän.Suomalaisilla ei ollut kärkeen asiaa, ennen kuin Erik Skutnabbin Tomas Bertmarkilta liisaama ja Pirjo Vauhkosen valmentama Etain Royal räjäytti potin.Etain Royal oli yksi kaikkien aikojen Elitloppetin suomalaisturistien lompakon lihottajista 40,18-kertoimellaan. Suosikki tuossa lähdössä oli suomalaissyntyinen, mutta tuolloin jo Itävaltaa edustanut Edu’s Speedy. Sen oli tyytyminen kolmoseen.Tästä alkoi myös Etain Royalin tie legendaksi. Reima Kuislan omistuksessa ranskalaisruuna otti monta komeaa voittoa, kärkenä Åby Stora Pris..2008 Harper Hanovers lopp – Millstone’s Eager / Mika ForssKahdeksan vuotta Etain Royalin jälkeen saatiin toinen suomalaisvoitto Harper Hanoverista ja se oli ainakin kertoimien valossa vieläkin suurempi yllätys.Millstone’s Eager oli hakenut kilpailuun kosketusta jo edellisenä vuonna ja oli mainio neljäs, ja saapui nyt vahvassa voittoputkessa Solvallaan. Silti sen voittajakerroin pysähtyi lukemiin 56,47.Kolmannessa sisäparissa matkannut Millstone’s Eager aloitti voittoisan hyökkäyksen viimeisellä takasuoralla ja lopulta ykkönen oli selkeä. Mika Forss sai tuulettaa jo ennen maalia.Vuosi oli muutenkin suomalaisittain mainio. Skully Gullyn voitto Nelivuotiaiden tammojen eliitissä ME-ajalla 11,2a oli niistä mieleenpainuvin. Kansansuosikki Aslak oli Sweden Cupin kakkonen..2016 Elitkampen – Vitter / Mika ForssYlivertaisen Vieskerin voittojen jälkeen suomenhevoset päätyivät 16 vuotta kestäneeseen Elitkampen-krapulaan. Ruotsalaiset ja norjalaiset kylmäveriset olivat Elitkampenin kuninkaallisia kerta toisensa jälkeen.Tarvittiin Vieskerin poika korjaamaan tilanne. Edellisen vuoden Derby-voittaja Vitter seurasi Elitkampenissa johtavaa Jokivarren Kunkkua ja työntyi lopussa ohi.Voittoaika 18,5a oli historiallinen. Ensimmäistä kertaa suomenhevonen rikkoi 1.19-rajan. Jokivarren Kunkun SE parani sekunnilla ja Siporin 13 vuotta kestänyt taru nopeimpana suomenhevosena oli ohi – se oli mennyt Elitkampenin kakkosena 19,4a.Vitterin jälkeen Elitkampenin voiton on hakenut Suomeen vielä Polara vuonna 2017 ja Evartti vuonna 2023.