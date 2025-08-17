Hopea ei ole häpeä – kymmenen kovaa Derbykakkosta

Voittajat jäävät historiaan ja kaikkien urheilulajien suurten kilpailujen ykköset kaiverretaan kunniatauluun. Nykyisen tiedonkulun aikakaudella ne ovat sieltä jokaisen saavutettavissa.Kakkoset tahtovat jäädä unholaan, ellei sitten ole aivan Juha Mieto, jonka sadasosasekunnin tappiota Thomas Wassbergille Lake Placidin olympialaisten 15 kilometrin hiihdossa on puntaroitu jo 45 vuotta.Muiden lajien edustaja voi yleensä yrittää toisenkin kerran, olympialaisetkin ovat joka neljäs vuosi, mutta ravihevonen voi osallistua Suureen Suomalaiseen Derbyyn vain kerran, nelivuotiaana.Juuri sinä päivänä kaiken pitää olla kohdallaan ja onnistua, ja vaikka olisi näinkin, voi saman ikäisistä löytyä sillä kertaa vielä parempi. Derbyvoittajien varjoon on jäänyt monta upeaa hevosta. Jotkut ovat olleet raviurheilun juhamietoja, mutta monta on sellaistakin, joille derbykakkonen ei ole ollut se uran muistettavin hetki.Tässä jutussa esitellään kymmenen kovan luokan derbykakkosta kilpailun vuonna 1970 alkaneen historian ajalta..1978 Mani SongEdellisen vuoden kriteriumvoittaja James Boy oli Derbyn suosikki, mutta Väinö Kähösen Mani Songin viimeisen kilometrin kiri kypsytti sen tippumaan johtopaikalta kolmanneksi.Mani Song näytti loppusuoralla jo voittajalta, mutta sitä kirissä seurannut Pekka Korven Leo Frosty työntyi ennen maalia väkisin ohi.Mani Song oli 1970-luvun suomalaisen kasvatuksen ehdottomia helmiä. Se otti suurimman voittonsa St Legerista ja hyvän kakkosen se haki myös Solvallan Big Noon Pokalenista.Jonkinlaista vääryyttä hienolle orille tekee, että moni muistaa sen kuitenkin parhaiten epäonnistumisesta. Vuoden 1979 Suur-Hollola-ajossa Mani Song taisteli voitosta Viking Wayta vastaan, mutta sortui maalilaukalle. Erhe maksoi 45 000 markkaa ja oli pitkään lajissaan Suomen kallein..1983 Bon PrideDerbyn suursuosikki Altti Huttusen Bon Pride haparoi lähdössä ja jäi sisäradan lähtöpaikaltaan kolmanteen sisälle. Se painoi siellä melkoisesti ohjille ja pääsi vasta maalisuoran alussa kirimään.Sillä ei ollut kovassa lopetuksessa kuitenkaan mahdollisuutta edes haastaa koko matkan johtanutta My Mintiä.Bon Pride on ehkä hieman unohdettu suuruus, se oli kuitenkin aikanaan ilmiömäinen nuori hevonen, mutta ei onnistunut suurimmissa kilpailuissa. Kriteriumissa se laukkasi kuin omia aikojaan johtopaikalta ensimmäisen kaarteen jälkeen ja nousi silti toiseksi Enterprise Hannoa voittoakin uhitellen.Suur-Hollola-ajossa se oli jo nelivuotiaana toinen vanhemman Guiding Starin jälkeen ja teki ikäluokan SE-ajan. Sen suurimmaksi voitoksi jäi lopulta Oulu Express..1988 Hot LineHot Line ja Antti Teivainen joutuivat tosissaan ja pitkään puolustamaan derbyfinaalin johtopaikkaansa Pekka Korven Almondia vastaan.Se oli lopusta pois ja tasaisemman juoksun toisella radalla ilman vetoapua saanut Dynamite Laukko työntyi maalipaalulla niukasti, mutta varmasti ohi. Almond tippui kahdeksanneksi.Hot Linesta tuli seuraavana vuonna Suomen mestari, mutta sittenkin yksi toinen sija nousee uralla jopa senkin edelle.UET Grand Prix´ssa Hot Line kilvoitteli johtopaikasta Stig H Johanssonin Atas Rocketin kanssa, mutta joutui lopulta tyytymään sen selkään. Sieltä se pääsi kirimän myöhään, eikä terävästä lopetuksesta huolimatta ehättänyt edelle. Hot Line otti myöhemmin hopeaa myös Suur-Hollola-ajosta ja Orivaltikasta..1994 Josef DahliaSilver Game oli vuonna 1990 syntyneen ikäluokan nuorten suurkilpailujen selkeä hallitsija. Derbyssä se otti omansa johtavan Jonas Laukon rinnalta, eikä matkalla toisessa ulkoparissa seuranneella Josef Dahlialla ollut mahdollista kuin kiriä toiseksi.Vanhempana osat vaihtuivat. Josef Dahlia oli toki jo kolmevuotiaana voittanut Kasvattajakruunun, mutta vanhempana siitä tuli ikäluokkansa kuningas.Suur-Hollola-ajon Josef Dahlia voitti painostamalla johtopaikalla juosseen ikuisen kilpakumppaninsa Isla J Braven väsyksiin sen rinnalta. Seinäjoki-ajon se vei kahteen kertaan. St Michelistä se otti kakkosen ja Finlandia-ajosta kolmosen.Ulkomailta Josef Dahlia haki Sweden Cupin kolmosen ja saman sijan Vincennesin viisivuotislähtö Prix Roedererista..1996 Monster Of SpeedKolmivuotiskauden jälkeen Ranskaan myyty, mutta Ruotsiin Olle Goopille valmennukseen siirtynyt Monster Of Speed oli Derbyn selkeä suosikki.Ori juoksi viimeisen reilun kilometrin johtavan Louise Laukon rinnalla, mutta voittajasta ei ollut enää maalisuoralle tultaessa epäselvyyttä.Monster Of Speed kilpaili kaksi- ja kolmevuotiaana Seppo Sarkolalla ja voitti kaikki 19 kilpailuaan, mukaan luettuna Kriteriumin.Ruotsissa Monster Of Speed voitti nelivuotiaana kuusi kertaa, joukossa kaksi 250 00 kruunun arvoista nelivuotislähtöä. Sen jälkeen se siirtyi Ranskaan. Siellä parikymmentä starttia toi parhaimmillaan kaksi nelossijaa.Monster Of Speed palasi vielä Seppo Sarkolalle, mutta vanha loisto oli poissa. Uransa se kuitenkin päätti Teivossa 200 metrin kilpailun ykkösenä ajalla 05,0a..1997 Indian SilverAhvenanmaan ylpeys Indian Silver jäi derbyfinaalissa aluksi johtaneen Nino Savoyn rinnalle, mutta sai jo ennen kilometrin täyttymistä Edu’s Speedyn edelleen.Jorma Kontiolla oli vara tyylitellä Monster Of Speedin pikkuveli Edu’s Speedy ylivoimaiseen derbyvoittoon ja Indian Silver seurasi kakkoseksi.Ensin Åke Sundbergillä ja sitten Jouko Pärssisellä kolmevuotiaana uraansa aloitellut Indian Silver osoitti heti kykyjä, mutta laukkaili paljon menestystään. Nelivuotiaana se siirtyi Stig H Johanssonille ja siitä kehittyi kansainvälisen tason hevonen.Indian Silver voitti muun muassa Copenhagen Cupin, Elite-Rennenin ja World Cup Trotin kokonaiskilpailun. Suomesta se haki Killerin Eliitin ykkösen. Elitloppetin finaalissa se oli kaksi kertaa seitsemäs..2000 Inspiration RideInspiration Ride käynnistyi derbyfinaalissa huonosti, haparoi ja otti lyhyen laukankin, mutta päätyi kuitenkin kolmanteen ulkopariin.Se lähti viimeisellä takasuoralla kirimään selässä ja oma hyökkäys maalisuoralla toi varman kakkosen, kun ylivoimainen BWT Magic meni menojaan.Tuomas Korvenojan valmennettava aloitti kilpailemisen Ruotsissa voittamalla muun muassa kaksi Solvallaserien lähtöä. Kotimaahan se tuli juoksemaan Kriteriumin ja yllätti siinä jättämällä BWT Magicin toiseksi. Vanhempana orista tuli kaksikertainen Suur-Hollola-ajon voittaja ja Suomen mestari.Musta hetki Inspiration Ridelle sattui St Michelissä. Se kiri hirmuista kyytiä ohi Scarlet Knightin ja Guenoson, mutta laukkasi juuri ennen maalia. Voitto ja uusi SE-aika 10,8a vaihtui tulokseen hml1..2008 Bob HopeBob Hopen Derby käynnistyi todella kehnosti. Se kävi kierroksilla ja meni peitsin ja laukan sekaista sekasotkua jo lähtöautoa lähestyttäessä. Lopullinen sinetti laukan muodossa tuli jo ennen kuin auto ajoi alta pois.Jorma Kontion ohjastama ori otti porukan kiinni, matkasi kuudennessa ulkoparissa ja vahva kiri nosti sen vielä voittaja Ribauden rinnalle maalissa. Ribaude meni SE-ajan 14,4akp, saman loppuajan saanut Bob Hope taittoi raville selvittyään kilpailumatkan 1.13-kyytiä.Jo seuraavana vuonna Bob Hope otti hyvityksen voittamalla Suur-Hollola-ajon. Se tuli taattuun Timo Nurmos -tyyliin, se oli vasta uran 20. startti. Seuraavana vuonna ori uusi Suur-Hollola-voittonsa, se oli samalla uran viimeinen ykkönen..2013 VeniceVenice eteni derbyfinaalin kovassa avauksessa johtoon ja veti porukkaa, kunnes Quite An Avenger hyökkäsi rinnalle painostamaan, kun matkaa maaliin oli puolitoista kierrosta.Mika Forss päätti päästää Quite An Avengerin edelleen 1100 metriä ennen maalia. Maalisuoralla Venice nousi vielä taistelemaan tiukasti voitosta, mutta ei pystynyt ohittamaan Quite An Avengeria.Kriteriumvoittajakaan Venice ei ole, se ei ollut siinä edes mukana, mutta muuten sen suurkilpailuvoittojen säkki on lähes pohjaton. Uran kruunuina kaksi Suur-Hollola-ajon voittoa ja neljä Kasvattajakruunun voittoa 2–5-vuotiaana.Eikä Venice ole jäänyt valokeilasta kilpauran jälkeenkään. Sen ensimmäinen jälkeläinen on Suomen tämän hetken ykköshevonen Massimo Hoist..2017 Next DirectionSuosikkina Derbyyn lähteneen Next Directionin juoksun alku sujui lupaavasti. Se päätyi toiseen ulkopariin, pahimman haastajan Benjamin Evon selkään. Tämä haki kuitenkin kilometrin juoksun jälkeen keulapaikan ja Iikka Nurmosen ruuna jäi taivaltamaan toiselle radalle ilman selkää.Maalisuoralla nähtiin kaksikon kova kamppailu, mutta Next Directionin oli tyytyminen kakkoseen.Kolmevuotiaana Next Direction ei ollut vielä aivan valmis, se pääsi selviytyi kyllä karsinnan kolmosena kriteriumfinaaliin, mutta joutui yskäisenä jäämään siitä pois.Nelivuotiaasta eteenpäin se oli sitten valtakunnan ykköstasoa. Kaikista muistettavimmaksi jää varmasti St Michelin voitto, jolloin se ensimmäisenä suomalaisena alitti 0,9-rajan SE-tuloksella 08,9a.