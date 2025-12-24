Muistelen vielä muistaessani – osa yksi: "Lopputuloksissa Suhina oli ylivoimainen"

Oikein tosissaan havahduin miettimään sitä covid-rajoitusten iskiessä toissa keväänä, kun katsoin TV:stä ravilähetystä Ruotsista, missä minulle outoja hevosia ajoivat tuntemattomat miehet hienolla radalla, jota reunustivat upeat rakennukset – eikä ihmisiä katsomoissa tai radan reunalla ollenkaan. Tätäkö ovat äärimmäiset huippuravit, oikeat ravit – tähänkö on tultu?

Sitähän ne olivat sillä hetkellä….Tämä oli tietysti kehityksen äärilaita: hienoissa olosuhteissa kilpailtiin ilman yleisöä, minä katsoin tapahtumaa toisessa maassa. Mutta monenlaisia muita eroavuuksia minäkin olen nähnyt tämän, periaatteessa saman kilvanajolajin tiimoilla. Kokoan nyt vähän kokemaani ja näkemääni – erilaista ravia ja hevoselämää.

Ensimmäiset näkemäni oikeat ravit olivat heti aivan huippuravit: Kokkolan kuninkuusravit 1957. Minä aloitin huipulta kuusivuotiaana. Silloinen paikallinen hevosseura eli Oulaisten Oriyhdistys järjesti sinne linja-autokuljetuksen sunnuntain kilpailuihin, ja kun oli tieto että alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, minä ja velipoika Hannu pääsimme isä-Osvaltin mukaan.

Meidän jälkeen kyytiin noukittiin vielä jonkin verran miehiä, mutta pian rahastajana toiminut yhdistyksen puheenjohtaja Kasken Reino istui sitten auton eteen moottorin päälle naama muihin päin, ja alkoi kertoa vitsejä. Ei autossa hiljaista ollut aikaisemminkaan, mutta sitten repesi varsinainen remakka aina vitsin päätteeksi.

Auton kuskina oli Pirttijärven Väinö, joka vähitellen rupesi osallistumaan juttuihin yhä enemmän, kommentoi ja yllytti Reinoa ja aina nauroi päälle kaikkein kovaäänisimmin. Hänkin suuntasi kommenttinsa koko yleisölle, niin että lopulta näytti, että katsooko hän tielle päin kuin pikku vilkaisuilla! Minua ehti ihan hirvittää, mutta onnellisesti kuitenkin selvittiin Kokkolaan.