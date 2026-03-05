Nostalgia: Kun V4:kin oli Superia

Jatkoimme Teivon arkistojen läpikäyntiä (aiempi osa julkaistu HU11.2.). Tällä kertaa löysimme vinon pinon vanhoja valokuvia. Valokuvatkin osoittivat todeksi sen, että 1980-luvulla raviradoille riitti vielä yleisöä ja sponsoreita. Oikeastaan niitä riitti vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Todisteena olivat valokuvat radalta palkintoloimineen.

Oma juttunsa oli Super V4, jota keksittiin Teivossa ja sitä pelattiin myös Turussa, Forssassa, Porissa ja myös Seinäjoella vuosina 1995–2007. Siitä tehtiin myös Teivolle rekisteröity tuotemerkki. Super V4 -vihjelehteä jaettiin Tampereen seudun R-kioskeilla. Viisi taksia oli teipattu Super V4 -mainoksilla.

Super V4 -pelivaihdot olivat säännöllisesti yli 200 000 euroa ja ennätys oli 296 000 euroa. Eihän se Super V4 ollut mitään muuta kuin tavallinen V4-peli, jolla oli vetävä ja yleisöä kiinnostava nimi. Väkeä riitti ja Heikki kuulutti, että ”lähtö viivästyy, ruuhkaa totalisaattorissa”.

Perjantaina 20.2.2026 Teivossa oli perjantairavit. Radalla oli katsojia tavallista vähemmän. Pitkän linjan teivolainen harmitteli sitä, että osa vakiväestäkin oli jäänyt kotiin. Pelivaihto Toto5-pelissä oli 43 749 euroa, kaukana 2000-luvun alun pelivaihdoista.

Ravipäivät ovat nykyisin sekaisin. Tampereella raviväki on kymmeniä vuosia kirjannut kalenteriin, että tiistai on ravipäivä.

Asko Koskinen

Heikki Lammi