Jexpress Dahlian UET:n voitto on unohtumaton. Jorma Kontio, Jan-Markus, Sami ja Kauko Kauhanen juhlimassa yhdessä Kauko Juhantalon kanssa.
Jexpress Dahlian UET:n voitto on unohtumaton. Jorma Kontio, Jan-Markus, Sami ja Kauko Kauhanen juhlimassa yhdessä Kauko Juhantalon kanssa.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Nostalgia

Puoli vuosisataa Teivon raveja – pitkään radalle harkittiin Teivas-nimeä

Teivossa on ravattu 50 vuotta.
Julkaistu
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Teivo
Tampere
Ylöjärvi
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