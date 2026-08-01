Jexpress Dahlian UET:n voitto on unohtumaton. Jorma Kontio, Jan-Markus, Sami ja Kauko Kauhanen juhlimassa yhdessä Kauko Juhantalon kanssa. Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Nostalgia Puoli vuosisataa Teivon raveja – pitkään radalle harkittiin Teivas-nimeä Teivossa on ravattu 50 vuotta.