Peggy Lady teki ratsutytöstä ravinaisen

Jos meistä jokainen hetken miettii, hän luultavasti löytää elämästään hyvinkin vähäpätöisen asian, jonka äkkiä ajatellen luulisi olevan elämänkulussaan aivan epäolennaisen. Silti, kun sitä mielessään pöyhäisee pitemmälle, löytää syyvaikutussuhteen, kausaliteetin, joka on hyvinkin dramaattinen.Tekisi mieli väittää, että tällaisia polkuja kulkien vuoden 1990 derbyvoittaja Finn Fever muutti lupaavan esteratsastaja Katja Melkon huippuravivalmentajaksi. Tämä siitäkin huolimatta, ettei hänellä sinänsä ollut tämän derbyvoittajan kanssa mitään tekemistä.Elettiin vuotta 1988, kun hevoshulluuden läpi-iskemä 11-vuotias Katja Melkko sai yhdessä sisarensa Minnan kanssa oman hevosen. ”Muutettiin silloin maalle, minä ja sisko kumpikin ratsastettiin ja isä lupasi ostaa meille hevosen”, Katja Melkko kertoo. ”I Am Miss Perrystä sitten tuli meidän perheen ensimmäinen oma hevonen.”Perry Bunterin tytär I Am Miss Perry oli sillä hetkellä jopa sen ajan mittapuulla melko vaatimattoman sukuinen. Emäsuvun suurin tähti oli emän sisko, vuoden 1973 Käpylä Grand Prix’n voittaja Puk Valentine 17,6a.Katja Melkko oli ikionnellinen omasta hevosesta, vaikka se ei esteratsastukseen hurahtaneelle tytölle ollutkaan aivan sitä, mitä harrastus olisi vaatinut.”Tottakai vanhemmat auttoivat ja tekivät kaikkensa, mitä pystyivät, mutta en ole syntynyt kultalusikka suussa, eikä heillä ollut rahaa ostaa mitään hienoa ratsua.”I Am Miss Perryn suku parani kertaheitolla, kun sen kolme vuotta nuorempi nevelefeverilainen veli Finn Fever alkoi kilpailla. Ari Kela ajoi ruunalla monta suurkilpailuvoittoa, kruununa vuoden 1990 Suuren Suomalaisen Derbyn ykkönen.”Tammaa yritettiin ostaakin meiltä, mutta eihän me perheenjäsentä myyty.”Sen sijaan lähdettiin tekemään lähisukulaista derbyvoittajalle ja I Am Miss Perry astutettiin seuraavana vuonna Nevele Feverilla. Näin sai alkunsa Peggy Lady. Tamma, joka alkoi määritellä Katja Melkon elämäntaivalta..Peggy LadyTamma, 30.4.1992 – 6.12.2010Nevele Fever – I Am Miss Perry, Perry BunterKasvattajat Katja ja Minna MelkkoOmistaja kilpauran aikana Katja MelkkoEnnätys 13,3a, voittosumma 93 899 euroa 155 starttia: 33-26-15Paras jälkeläinen V75-voittaja Quest For Fire 14,7ake.Vaikka jutun alussa huomioitiin sattuman yllättäväkin osuus ihmiseloon, samalla on muistettava, että omat valinnat sen lopulta pitkälti määrittävät. Katja Melkko tunnetaan tänä päivänä pedanttina ja määrätietoisena valmentajana ja nämä luonteenpiirteet ovat näkyneet hänessä jo nuorena.”Oltiin aivan ratsuihmisiä ja piti opetella ihan perusteita, valjastukset ja muut”, hän hymähtää.Ne opeteltiin vaivaa säästelemättä. I Am Miss Perry oli ostettu Maarit Grannenfeltilta Nurmijärvelltä ja tämän tallille Melkko Mikkelistä matkasi, kun koulultaan ehti.”Kävin Maaritin luona lomilla harjoittelemassa ja siellä oli myös Saastamoisen Marjo. Häneltä sain ensimmäiset opit raviurheiluun.”Oppi meni perille kiitettävällä tavalla.”Ei tullut mieleenkään, että Peggy olisi viety mihinkään opetettavaksi tai treeniin. Itse sen sitten ajolle huolella opetin. Ajoin ohjista, kiertelin metsässä puita.”Kaiken aikaa ratsastus pysyi kuitenkin ykkössijalla. Hän muun muassa voitti kaksi suomenmestaruutta islanninhevosella. Peggy Lady tuli kuitenkin huolella valmennettua ja kolmivuotissyksyllä se oli valmis jo kilpailemaan. Lainaohjastajina aloittivat Pekka, Heikki ja Ilkka Korpi.”Ei oltu varsinaisia ravi-ihmisiä, joten Korpi kuulosti hyvältä. He olivat yleisesti tiedossa.”Kolme- ja nelivuotiaana Peggy Lady voitti yhden lähdön kumpanakin vuonna. Melkko mieli kuitenkin parempaa.”Innostuin niin paljon, että oli lähdettävä hakemaan oppia vähän muualtakin, miten sitä valmennushommaa oikein hoidetaan. Kysyin ensin Pekalta (Korpi) töitä, hän ei juuri silloin tarvinnut, seuraavaksi kysyin Perttuselta (Tapio) ja sinne pääsin.”Se oli ratkaiseva askel kohti sitä Peggy Ladyä, jonka raviyleisö pian tulisi tuntemaan..Se oli tallin voitokkain 12 ykkösellä, mutta ei sille omaa karsinaa järjestynyt.Katja Melkko kertoo Peggy Ladystä.Viisivuotiaasta kahdeksanvuotiaaksi Peggy Lady voitti yhteensä 31 kertaa, parhaana vuonna se otti 12 ykköstä.”Olisihan se voinut olla jo alun perin vaikka kuinka lahjakas, mutta ehkä omistajaporukalla ei ollut kauheasti ymmärrystä”, Katja Melkko naurahtaa.”Rauhassa sitä oli laitettukin ja kun se pääsi sitten oikeisiin systeemeihin, alkoi tulosta syntyä.”Menestyksestä huolimatta Peggy Ladylle ei tahtonut löytyä omaa paikkaa Melkon työpaikalta ja se majaili Orimattilan Hevoskylän toisissa talleissa, missä hän kävi sitä hoitamassa.”Se oli vaatimaton hevonen ja tallitytön, eikä kenenkään mielenkiintoisen hevosenomistajan.”Lopulta hän sai tamman aivan omien silmiensä alle.”Ne oli Perttusella pikkusiskonsa Mystique Marilynin kanssa kahdestaan samassa pihattokarsinassa. Se oli tallin voitokkain 12 ykkösellä, mutta ei sille omaa karsinaa järjestynyt.”Peggy Lady ansaitsi urallaan yli 550 000 markkaa, suoraan nykyrahaksi muutettuna 93 899 euroa, mutta Tilastokeskuksen elinkustannusindeksin huomioivan rahanarvomuuntimen mukaan se vastaa yli 150 000 euron käyttövoimaa tänä päivänä.”Kyllä se iso asia oli. Palkka oli pieni, eikä Peggy ollut ainoa hevoseni. Eihän siinä mitään järkeä ollut koittaa tallitytön palkalla pitää monta hevosta, mutta Peggy sitten elätti muitakin.”Eikä kaikki sentään mennyt toisten hevosten suihin.”Kun entisen miehen kanssa ostettiin paikka, niin siihen Peggyltä tuli pesämuna ja saatiin tehtyä porakaivokin.”.Läheskään kaikkia Peggy Ladyn ansioita Melkon elämässä ei pystynyt mittaamaan rahassa.”Ei kaikki ollut Peggyn kanssa hyvää, ja sellaistahan ihmisenkin elämä on, että kaikesta pitää selviytyä. Peggyn kanssa eläminen opetti sitäkin, se sinnitteli aina. Sairasti pääntaudinkin ja luultiin, että kuolee, mutta sieltäkin se nousi.”Antero Tupamäki auttoi kaksikkoa monessa kohtaa eteenpäin.”Hänen avullaan opin paljon siitä, miten hevosta autetaan ja hoidetaan. Kaikki apu koitettiin hakea, miten Peggyn sai suorittamaan mahdollisimman hyvin ja se kyllä palkitsi, kun sen kanssa jaksoi opetella.”Katja Melkko on aivan varma, että ilman Peggy Ladyä hän ei tänä päivänä olisi ravivalmentaja.”Hyppäsin esteitä niin pitkälle, kun hevoset riitti. Kyllä minua todella, todella kauan kismitti, etten pystynyt etenemään siinä pitemmälle.”Eikä hän itse ollut ainoa, jota se harmitti.”Törmäsin paljon myöhemmin ratsastusvalmentajaani ja hän pahoitteli vielä silloinkin, että voi, kun et koskaan saanut kunnon estehevosta.”Hänellä oli vielä Peggy Ladynkin kilpaillessa ajatuksena lähteä työskentelemään ulkomaille. ”Pitkään oli suunnitelmissa lähteä Saksaan ratsuhommiin, mutta Peggy veti aina vaan vahvemmin ravitouhuun.”Minkä ratsastusurheilu Peggy Ladyn takia hävisi, sen onneksi raviurheilu voitti, kun se toi Katja Melkko tähän lajiin.”Se oli mahtava opetushevonen nuoreen elämääni. Kyllä sitä toivoo, että jokaiselle löytyisi tuollainen oma Peggy Lady. Olisi helppo jäädä tähän lajiin koukkuun.”.Katja Melkko48-vuotias ravivalmentajaTalli Borlängessä Ruotsissa, kotirata RommePuoliso Janne SoronenLapset Melissa Melkko (s. 2002) ja Janina Soronen (s.2005)Valmentaa 32 hevostaValmennettavat voittaneet mm. Kriteriumin, kaksi Derbyä ja Suur-Hollolan.TaistelijatammaPeggy Lady oli kestävä kilpailija, joka taisteli loppuun saakka.Katja Melkon mittavalla valmentajauralla on ensi kuussa juhlapäivä. Tarkalleen 17.12. tulee kuluneeksi 30 vuotta, kun kolmevuotias Peggy Lady toi hänelle ensimmäisen voiton valmentajana. Ari Moilanen ohjasti ykkösen 39,4-kertoimisella yllättäjällä.”Tuntui aivan uskomattomalta voittaa raveissa, käsittämättömän hienolta”, Melkko huokaa. ”Muistan kuinka onnellisena ajelin Jokimaan varikolla voiton jälkeen.”Voittaminen ei jatkossa ollut Peggy Ladylle harvinaista. Ykkösiä kertyi uralle 33 kappaletta, joukossa 11 V75- tai V5-lähdön arvovoittoa. Rahakkain oli hopeadivisioonafinaalin 40 000 markan (6727 euroa) ykkönen.Rahakkain voitto ei ole valmentajalle kuitenkaan se mielenpainunein. Sen ohittaa yksi kokonainen viikonloppu Ylivieskassa ja yksi Kaustisen V75-ykkönen.”Ylivieskan Kunkkareissa Peggy voitti molempina päivinä ja hoidin myös Suvin-Sälliä, joka oli kuninkuuskilpailussa. Unohtumaton viikonloppu.”Kaustisella vuoden 1998 joulukuussa tamma otti siihenastisen uransa arvokkaimman 20 000 markan ykköspalkinnon hopea- vastaan kultadivisioonassa..Tuntui aivan uskomattomalta voittaa raveissa, käsittämättömän hienolta.Katja Melkko.Melkko opiskeli iltalukiossa yhtä aikaa, kun työskenteli Tapio Perttusella.”Vaihdoin sitten Väisäsen Riitalle, että olisi vähän helpompia työpäiviä ja saisin sen koulunkin käytyä.”Samaksi päiväksi Kaustisen 75-ravien kanssa osui hänen ylioppilasjuhlansa. Täysin poikkeuksellisesti hän ei siten ollut tammansa ravikilpailumatkalla mukana.”Se voitti siellä ja voittoloimi oli pitkään suuri aarteeni.”Voitto ei kuitenkaan ollut ainoa syy, että juuri tuo startti on jäänyt niin hyvin mieleen. Kuten kaikki hevosihmiset tietävät, tilanteet voivat hevosten kanssa muuttua hetkessä.”Seuraavana päivänä Peggy oli 40 asteen kuumeessa ja taisteli kaksi viikkoa hengestään.”Senkin taistelun Peggy Lady selvitti voittajana ja taistelijana se myös kaviourilla tunnettiin. Kuolemanpaikka ei ollut sille nimensä väärti, siitä se pystyi voittamaan koviakin lähtöjä.Katja Melkko uskoo, että nykyisellä tietotaidollaan hän olisi saanut Peggy Ladyn upean uran vielä komeammaksi.”Paljon meni sen kanssa opettelunkin piikkiin. Olisi se saanut tänä päivänä erilaiset mahdollisuudet ja kyllä minä luulen, että se olisi aika hyvä hevonen tähänkin aikaan.”