Katja Melkko ja Peggy Lady marraskuussa 1999 Äimärautiolla.Kuva: Juhani Länsiluoto
Nostalgia

Peggy Lady teki ratsutytöstä ravinaisen

Peggy Lady oli avainasemassa Katja Melkon uravalinnassa.
Elämän muuttaneet hevoset

