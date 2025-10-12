Syksy, stayerit ja St. Leger – vuonna 1975 alkanut Porin suurkilpailu elää vahvana

Vuonna 1975 oltiin raviurheilun hulppeimman nousukiidon kynnyksellä. Sitä vauhdittamaan saatiin juuri tuona vuonna monta suurkilpailua, jotka elävät vahvasti tänäänkin.Puoli vuosisataa sitten alkoivat suomenhevosten Kriterium ja Derby, lämminverisille keväinen Seinäjoki-ajo, kesäiset Suur-Hollola-ajo ja Killerin Eliitti sekä syksyn St. Leger.Laukkakilpailujen maailmasta raviurheiluun napatun St. Legerin perusideaan kuului ympäri maailman pitkä kilpailumatka. Se toteutettiin myös Porin St. Legerissä.Helmikuussa 1975 kilpailun alkaminen tuotiin julki. Se oli tarkoitettu Suomessa syntyneille ravureille, neljävuotiaat juoksisivat 3600 metriä ja vuotta vanhemmat 20 metriä enemmän. Osallistumismaksu 500 markkaa kerättäisiin neljässä erässä ja ykköspalkinnoksi taattiin 10 000 markkaa.Syyskuun lopulla ajettuihin karsintoihin ilmoitettiin 21 hevosta, jotka jaettiin kahteen lähtöön. Kovin monta ei siis tullut karsituksi, kun seitsemän pääsi kummastakin karsinnasta finaaliin.Sammler ja Pentti Parkkonen veivät nopeamman karsinnan ja nousivat finaalin ehdottomaksi suosikiksi, Seppo Sarkolan Sarah Valentine oli toisen karsinnan paras..Sunnuntaina 12.10.1975 ajettiin ensimmäinen Porin St. Leger. Se alkoi suosikki Sammlerin laukalla. Kakkossuosikki Asterixin ohjastaja Jorma Meriläinen oli puolestaan hereillä ja kiersi suljetulta lähtöpaikalta kärkeen ensimmäisellä kierroksella.Sen jälkeen peli oli selvä, Asterix tyylitteli helppoon voittoon ja vahvasti laukkansa paikannut Sammler ehti vain toiseksi – kaksoisvoitto meni näin aikanaan Nurmeksessa kansakoulun penkkejä yhdessä kuluttaneille kaveruksille.Autokauppiaana toiminut Meriläinen oli saanut puolitoistavuotiaan Asterixin vaihdossa vanhaan traktoriin. Se oli emänsä Barbie Speedin ensimmäinen varsa. Jatkossa tammasta tuli aikanaan sensaatiomainen periyttäjä. Vuonna 1965 syntyneestä Barbie Speedista jäi yhdeksän valiojuoksijaa, joukossa Asterixin lisäksi muun muassa Suur-Hollolan voittaja Lord Kennedy ja Villinmiehen Tammakilpailun ykkönen La Barbieda..Asterixista tuli Suomessa syntyneiden ykkönen kolmevuotiaana. Kriteriumiin sitä ei ollut ilmoitettu, mutta Suomi-Derbyssä se oli paras – siihen pääsivät mukaan myös ulkomailla syntyneet, mutta ne kärsivät aina Scotty Lovea myöten tappion Asterixille.Kauden 14 starttia toi 10 voittoa ja ennätyksen 19,7a, joka oli kaikkien aikojen toiseksi paras Suomessa syntyneelle kolmevuotiaalle. Edelle jäi vain Ramonan kolme vuotta aiemmin tekemä SE 18,7a.Nelivuotiaana sille tehtiin siihen aikaan harvinainen jalkaleikkaus, jossa poistettiin luunsiru. Näin nelivuotiskausi painottui sen loppuun. St Legerin lisäksi Asterix teki Kuopiosta hienon iskun Poriin voittamaan 2600 metrin Hopekengän, vaikka takamatkalla oli avoimien sarjojen parhaita kuten Meadow Trish ja Mynttorg.Veljesten Jorma ja Jaakko Meriläisen Veljmies-tallin omistama Asterix kilpaili kahdeksanvuotiaaksi saakka, mutta voitti nelivuotiskauden jälkeen enää kerran. Siitä jäi kymmenen jälkeläistä, joista moni aikalainen muistaa varmasti ainakin kuuman ja oikukkaan Kairixin 15,7a, joka voitti lähes puolet 48 startistaan..St. LegerEnsimmäinen St. Leger kilpailtu laukkahevosilla vuonna 1776 Doncasterissa, EnglannissaPorin St. Leger alkanut vuonna 1975Ensimmäinen voittaja: Asterix ja Jorma MeriläinenEniten voittoja: Angelique ja Racing Freedom, 4Kilpailuennätys: Massimo Hoist 13,3kp (SE)Eniten voittoja ohjastajana: Jorma Kontio, 6Eniten voittoja valmentajana: Markku Nieminen, 6.St. Leger sai hyvän alun. Ainoa, jota hieman moitittiin niin Hevosurheilun yleisönosastossa kuin pääkirjoituksessa, oli palkintoskaala. Finaaliin selvinneistä palkittiin vain kahdeksan ja se koettiin epäoikeudenmukaiseksi.”Porin maantieteellisen sijainnin ja 500 mk ilmoittautumismaksun huomioon ottaen toivoisi järjestäjien ainakin tulevissa kilpailuissa turvaavan jokaiselle finalistille edes matkakulut peittävät palkinnot”, purki nimimerkki Urkki turhaan tuntojaan yleisönosastossa. Asia korjattiin jatkossa.Oliko tämä seuraavana vuonna syynä, vai se, että viivalle oli tulossa yksi varhaisen suomalaisen lämminverikasvatuksen suurimmista helmistä, mukaan lähti vain 11 hevosta, eikä karsintoja tarvittu lainkaan.Jättisuosikki Flight Boy (voittajakerroin 1,07) oli juuri sellainen kuin ounasteltiin ja voitti vaivatta. Ori uusi seuraavana vuonna voittonsa, mutta kuoli vain reilu kuukausi sen jälkeen surullisen kuuluisassa Tuomo Mäkelän tallipalossa, jossa menehtyi myös muun muassa Derby-voittaja Vekku-Lento..Mikään näistä puoli vuosisataa sitten alkaneista kilpailuista ei ole säästynyt sääntöjen tarkistuksilta, St. Legeriin tehtiin ensimmäinen vuonna 1982.Tammat olivat olleet kilpailussa altavastaajina, eikä niitä oikein halukkaasti siihen edes maksettu, joten 20 metrin tammahyvitys oli hyvin perusteltu toimenpide.Heti ensimmäisenä vuotena saatiinkin jo tammasuosikki, mutta ei vielä voittajaa. Western Queen veti lähtöä viimeiseen kaarteeseen saakka, mutta tippui maalisuoralla neljänneksi, kun Derby-voittaja Valentino kiri ykköseksi.Vuonna 1986 nähtiin seuraava sääntömuutos. Matka lyhennettiin 2600 metriin ja osanottajakuntaa laajennettiin. Nyt takamatkalle pääsivät kaikki nelivuotiaita vanhemmat Suomessa syntyneet..Nelivuotias rautias kaunotar Angelique piti takamatkan vanhemmat yrittäjät kuitenkin kurissa. Armoitettu stayertamma aloitti johtavan rinnalla, siirtyi puolimatkassa keulaan ja vastasi maalisuoralla Roscoe Pacificille – vaikka tämä käväisi jo edelläkin.Tästä alkoi Angeliquen neljän vuoden hallitsijakausi, 20 metrin takamatka jatkossa ei ollut sille este.Kilpailumatka ja tasoitusperuste on pysynyt samana tuosta vuodesta lähtien. Pikkuviilauksia on matkan varrella tehty. Vuonna 1988 ennakkomaksuja alettiin maksamaan jo yksivuotiasta varsoista, kun siihen asti ensimmäinen erä oli maksettu vasta kilpailuvuoden keväällä.Vuonna 1991 uusittiin karsintasysteemi. Nelivuotiaat tammat karsivat omassa 2600 metrin autolähdössä, nelivuotiaat orit ja ruunat sekä vanhemmat tammat keskenään ja vanhemmille oreille ja ruunille oli vielä omansa.Vuonna 2000 karsinnat jouduttiin hevosvähyyden takia perumaan. Kilpailuun alettiin jatkossa tehdä suurkilpailuperusteista valintaa, mutta kun vuonna 2020 kilpailusta jäi pihalle 16 ilmoitettua hevosta, syntyi asiasta keskustelua, joka päätyi siihen, että karsinnat palasivat seuraavana vuonna, mutta nyt ne ajettiin samalla tavalla kuin finaalikin..Kilpailun historia tuntee toisenkin neljä kertaa voittaneen ja sekin on tamma. Racing Freedom oli St. Legerin sankaritar vuosina 1996–1999. Heti ensimmäinen ykkönen oli unohtumaton, kun Eero Hakkaraisen ajokki murskasi vastustajansa mukaan lukien toiseksi sijoittuneen kahden edellisen vuoden voittaja Isla J Braven.Kaiken kaikkiaan tammahyvitys muutti kilpailun hyvinkin tasaväkiseksi sukupuolten osalta. Kun Angeliqueen asti orit ja ruunat johtivat tammoja 11–0, on nykyinen tilanne 27–23 orien hyväksi, eli hyvityksen jälkeen tammat ovat olleet jopa niskan päällä.Kilpailun kunniataulukko tunteekin edellä mainittujen lisäksi monta klassista tammavoittajaa Passionate Kempistä Veniceen. Willow Priden vuoden 2021 ykkönen on viimeisin tammavoitto ja silloin syntyi samalla tammojen voimassa oleva SE 13,5kp..Viime vuoden voittaja Massimo Hoist otti nimiinsä orien ja ruunien SE:n ja kilpailuennätyksen ajalla 13,3kp, edellinen oli Consalvon kaksi vuotta aiemmin tekemänä kymmenystä hitaampi.Hitaimmaksi voittoajaksi historiankirjoihin on jäänyt Mini Bunterin 27,4 vuonna 1980. Silloin ajettiin vielä 3600 metrin matkalla ja keli oli yhtään liioittelematta vaativa.Edellisen vuoden Kriterium-voittaja oli tuolla ajalla aivan omaa luokkaansa ja kruunasi ohjastajansa Jorma Kontion päivän. Se oli hänelle ensimmäinen viiden ykkösen ravipäivä..Mikä sitten on ikimuistoisin St. Leger? Jokaisella ajetulla on varmaan omat kannattajansa monesta eri syystä. Tämän kirjoittajalle on mieleen painuneimmaksi jäänyt Isla J Braven voitto vuonna 1994.Ullavan Pikajuna ei ollut edes lähtönsä suosikki, mutta takasuoralla se lähti etenemään hänniltä jo neljättä rataa pitkin. Viimeisessä kaarteessa ruuna päätti pitää tuumaustauon. Kiri katkesi ja voitto näytti katoavan horisonttiin. Maalisuoralla se sai jälleen loikkarin päälle ja tuli sen tuulispäänä. Hirmuinen loppuveto tavoitti juuri ennen maalia Fleetwood Macin.Se oli Isla J Bravea ja St. Legeriä parhaimmillaan..Pitkä matka ja historiaSt Legerin juuret löytyvät 1700-luvun Britanniasta.Irlantilainen upseeri ja myöhempi parlamentin jäsen Anthony St Leger perusti kilpailun vuonna 1776, eli ensi vuonna kilpailu täyttää 250 vuotta. Se on tänä päivänä vanhin brittiläinen laukkakilpailu.Kaksi ensimmäistä kilpailua menivät nimellä A Sweepstake of 25 Guineas, mutta vuonna 1778 siitä tuli perustajansa nimikkokilpailu.Se kilpailtiin alun perin Doncasterin radalla kolmevuotiailla hevosilla kahden mailin (3218, 688 metriä) matkalla. Siitä se on lyhentynyt nykyiseen yhden mailin, kuuden furlongin ja 115 jaardin (2921 metriä) matkalle.St Legerista muodostui Newmarketin 2000 Guineas Stakesin ja Epsomin Derbyn kanssa kolme Britannian tärkeintä laukkakilpailua ja kun West Australian voitti vuonna 1853 ensimmäisenä hevosena ne kaikki, otettiin nimitys ’The Triple Crown of Thoroughbred Racing’ käyttöön.Nämä kolme kilpailua ovat eri matkoilla, 2000 Guineas Stakes juostaan maililla, Derbyssä tähän lisätään metreissä noin 500 ja tästä saman verran vielä viimeisenä ja pisimmällä matkalla kilpailtavaan St Legeriin.Triple Crownin voittaminen ei ole ollut helppoa, siinä on onnistunut 15 hevosta, mutta huomionarvoista on, että Lester Piggottin ratsastama Nijinsky vuonna 1970 on niistä ainoa toisen maailmansodan jälkeen.Kuten Derby, on myös St Leger levinnyt hevoskilpailujen nimenä ympäri maailmaa. Muun muassa Saksan laukkahevosten St Leger alkoi vuonna 1881, Uuden-Seelannin 1899 ja Japanin Kikuka-shō (菊花賞) 1938 – vain muutamia mainiten.Yhteistä kaikille St Legereille on pitkä matka ja myöhäinen ajankohta kilpailukaudella. Raviurheilu seurasi viiveen kanssa perässä, mutta omaksui nämä St Legerin perusajatukset.Esimerkiksi Saksa aloitti oman Deutsches Traber St. Legerin vuonna 1954. Eventuell ja Walter Dahl voittivat 2500 metrin matkalla. Sen jälkeen kilpailumatka on vaihdellut 2600 metristä 3200 metriin.Ruotsissa ensimmäinen ravureiden St Leger ajettiin tarkalleen 21.10.1967. Voittaja oli Monolog Berndt Lindstedtin ohjastamana. Ensimmäinen kilpailu juostiin 2600 metrin matkalla, mutta jo seuraavana vuonna siihen laitettiin kilometri lisää. Åbyssa kilpailtavan St Legerin nykyinen perusmatka on 3140 metriä.