Teodor vei vuoden 1977 Suur-Hollola-ajon karsinnan Erik Skutnabbin ohjastamana.
Teodor vei vuoden 1977 Suur-Hollola-ajon karsinnan Erik Skutnabbin ohjastamana.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Nostalgia

Teodorin, Pentin, Heikin ja Jannen juhlat vuoden 1977 taktisessa Suur-Hollolassa

Nostalgia-artikkelissa muistellaan, kuinka Suur-Hollola-ajo meni Kempeleelle Pentti Mannisen Teodorille viitisenkymmentä vuotta sitten.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Suur-Hollola-ajo
Erik Skutnabb
Teodor
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi