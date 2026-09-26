Max Songin uran kohokohta oli Kriteriumin voitto, mutta voittoja kyllä tuli muitakin: se kaarsi voittajakehään urallaan yhteensä 20 kertaa. Kuva vuodelta 1976.
Max Songin uran kohokohta oli Kriteriumin voitto, mutta voittoja kyllä tuli muitakin: se kaarsi voittajakehään urallaan yhteensä 20 kertaa. Kuva vuodelta 1976.Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Nostalgia

Max Song – Uuden aikakauden airut

Max Song oli Tampereen uuden raviradan ensimmäinen lämminverinen Kriterium-voittaja.
Julkaistu
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Viking Way
Max Song
Väinö Kähönen
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