Petri Laine on raviharrastaja Orivedeltä, jonka tunnetuin valmennettava on ikäluokkatähti ja ravikuningas Parvelan Retu. Kasvattanut Siirin-hevosia. Tytär Ida Laine on sisaruksista vanhin, ja hän työskentelee Parvelan Hevostilalla. Hän on myös Parvelan hevosten oriinpitäjä. Heppa-järjestelmään Idan hoitohevosiksi on merkitty Siirin Valtsu ja Pörnä-Pate. Kuva: Anu Leppänen

Sukulinjat Ahkerat ja itsepäiset – tytär Ida ja isä Petri Laineelle ravireissut merkitsevät yhteistä aikaa Hevoset ovat Ida ja Petri Laineelle perheenjäseniä.