Ahkerat ja itsepäiset – tytär Ida ja isä Petri Laineelle ravireissut merkitsevät yhteistä aikaa

Petri Laine:”Ida oli pienenä oikein kiltti lapsi, eikä hänen kanssaan ollut mitään hankaluuksia, eikä niitä ole ollut kyllä vanhempanakaan. Ida on varmaan tullutkin äitiinsä, kun on niin kiltti. Ida oli heti pienestä pitäen eläimistä kiinnostunut ja erityisesti hevosista osittain vähän pakonkin saattelemana.Kun Ida oli pieni, hän piti sellaista sammakon ääntä. Monesti häneltä kysyttiin, miten sammakko ääntelee, ja Ida kurnutti sitten. Se oli jotenkin huvittavaa. Ilmeisesti taito ei ole vieläkään ruostunut.Silloin, kun siirryimme hevosten kanssa tänne Eräjärvelle ja meillä oli aluksi enemmän hoitohevosia, niin meillä oli sellainen perinne tehdä jouluaattona kulkue. Siinä oli mukana ratsastajia ja minä ajoin reellä. 5-vuotiaana Idalle ostettiin poni, ja hän oli sitten totta kai myös ponin kanssa mukana kulkueessa. Ida on ollut reipas jo heti nuoresta pitäen hevostouhuissa..SukulinjatJuttusarjassa saman perheen hevosihmiset kertovat toisistaan..Viime vuosilta mieleen painunut muisto on Solvallan Elitkampen-reissu toukokuussa 2023. Lähdimme reissuun perjantai-iltapäivänä, ja Ida ja Emmi olivat molemmat mukana ja olimme kolmestaan reissussa silloin. Se ravireissu oli vähän erilainen kuin normaalit reissut.Ida syntyi sektiolla, ja meillä oli päivä ja kellonaika jo etukäteen tiedossa, eikä tarvinnut jännittää, milloin vauva syntyy. Sen takia oli helppo järjestää myös varpajaiset, kun sen pystyi sopimaan jo ennen lapsen syntymää. Saimme silloin rauhassa juhlia, kun äiti ja lapsi olivat vielä sairaalassa.Hevosten kanssa Idan paras ominaisuus on rauhallisuus, eikä hän koskaan esimerkiksi korota ääntään. Hän on hyvin herkkä hevosia kohtaan. Ida on luontainen hevosihminen, ja olen oppinut häneltä kärsivällisyyttä eläinten kanssa.Luonteeltaan Ida on hyvin päättäväinen, ja paras ominaisuus hänessä on sosiaalisuus. Ida tulee tosi hyvin toimeen erilaisten ihmisten ja hevosten kanssa. Huono puoli taas ehkä on, jos sellaisen nyt oikein hakemalla hakee, niin Ida on vähän iltauninen. Jos olemme iltaraveissa, hän melkein aina nukahtaa saman tien, kun lähdemme kotimatkalle, eikä hänestä hirveästi ole juttuseuraa. Idan kannalta on mennytkin hyvin, kun meillä on ollut kohtuullisen hyviä hevosia, ja olemme voineet kiertää paljon päiväraveissa, niin ne ovat sopineet hänelle paremmin..Ihailen Idassa sitä, että hänellä on synnynnäinen taito käsitellä eläimiä.Petri Laine.Muistutamme toisiamme siinä, että olemme kumpikin itsepäisiä ja päättäväisiä. Jos olemme jotakin päättäneet, niin se kyllä pitää, eikä päätä ihan herkästi sitten käännetä.Vietämme aikaa yhdessä päivittäin, kun Ida käy tässä meillä töissä. Ida on käytännössä aina mukana myös raveissa, ja aika pätevä syy pitää olla, jos hän ei lähde tai pääse mukaan.Ihailen Idassa sitä, että hänellä on synnynnäinen taito käsitellä eläimiä. Esimerkiksi yhden kerran oli sellainen tilanne, että pihattoon oli tullut yksi vähän arempi varsa, ja varsa oli pudottanut riimunsa pois. Ida kävi silloin vielä koulussa, mutta tähän tultuaan hän oli saanut laitettua riimun varsan päähän. Varsa oli luottanut Idaan, vaikka muut ihmiset olivat jo useamman päivän ajan yrittäneet saada riimun varsan päähän.”.Ida Laine:”Olen kulkenut ihan pienestä pitäen tallilla mukana, ja samalla saanut nähdä työnteon merkityksen hevosten kanssa.Minulle annettiin ja opetettiin vastuuta jo hyvin nuorena, ja kymmenenvuotiaana sain oman varsan, jota itse koulutin. Siinä oppi hyvin kantamaan vastuuta sen myötä. Nuorena minua myös kannustettiin kokeilemaan kaikkea, mutta tarvittaessa sain kyllä apuakin. Yleensä jos oli jokin homma, pyysin iskältä apua, mutta hän vastasi usein, että kyllä sinä osaat itsekin tehdä. Yleensä ensin piti itse kokeilla asiaa, ja jos se ei sitten onnistunut, sen jälkeen iskä tuli näyttämään mallia.Lapsuudesta tuli ensimmäisenä mieleen joulut ja lautapelien pelaaminen. Se oli aina kohokohta, kun sai joulupäivänä istua alas porukalla pelaamaan. Kuitenkin oli kyseessä mikä peli tahansa, iskä voitti aina. Sitten, kun tuli vuosia lisää, itsekin vähän kehittyi siinä. Se oli erityisen hienoa silloin, kun iskän pääsi voittamaan ensimmäisen kerran.Ravireissut ovat aina olleet oikeastaan sellainen meidän juttumme, ja niistä eniten mieleen on jäänyt Ruotsin-reissu Parvelan Retun kanssa Elitkampeniin vuonna 2023..Iskältä on tullut oppi, että yksinkertaisuus toimii yleensä monessa tilanteessa parhaiten.Ida Laine.Iskä on opettanut minulle kaikki raviurheilun toimintatavat ja käytänteet. Alun perin minä olin täysin ratsutyttö, mutta sitten tuli Pörnä-Tyttö ja Maisiri meille. Iskä opetti minut täysin alusta alkaen esimerkiksi valjastamaan. Nuorena olin ollut reen kyydissä, mutta ikinä en ollut ajanut ravihevosella ennen kuin sitten iskän kanssa pääsin sitäkin kokeilemaan. Kun kiinnostus raviurheilua kohtaan lisääntyi, iskä opetti enemmänkin hevosten treenaamisesta ja muusta. Iskältä on tullut oppi, että yksinkertaisuus toimii yleensä monessa tilanteessa parhaiten. Totta kai aina tarvitsee jotakin miettiä ja analysoidakin, mutta paino sanoilla ei liikaa, eikä sen takia tarvitse ruveta kikkailemaan ylimääräistä.Meidän vaarimme oli tämän seudun tunnettu ravimies, ja sitä kautta iskä kiinnostui myös hevosista. Aikoinaan vaari osti iskälle ruunan, jonka kanssa iskä pääsi enemmän touhuamaan ja raviurheilua harrastelemaan.Iskä on ihan järkyttävän kova tekemään töitä ja hän jaksaa aamusta iltaan tehdä ja touhuta. On ihan sama, mikä päivä on, millainen keli on tai paljonko kello on. Jos kotona on jokin paikka, joka meinaa olla rempallaan, iskällä ottaa se heti silmään ja hän korjaa asian heti. Mikään ei pääse repsottamaan, ja iskä on kauhean tarkka kaikesta. Työt tulee aina tehtyä, eikä niitä jätetä seuraavalle päivälle. Iskä on myös kauhean huumorintajuinen ihminen ja hänen kanssaan on aina hauskaa. Joskus iskä voi joidenkin kanssa puhuessaan olla aluksi tosi vitsikäs ennen kuin vasta hetken päästä rupeaa puhumaan asioista enemmän tosissaan.Iskän paras ja huonoin puolensa on sama asia eli se on ahkeruus. Kaikki asiat tulee aina hoidettua oli kyse sitten mistä tahansa. Kuitenkin se saattaa mennä myös siihen, kun kaikki muut olisivat menossa jo nukkumaan, niin iskä voi olla vielä täydessä työn touhussa..Muistutamme iskän kanssa toisiamme siinä, että minä olen myös ahkera ja oppinut pienestä pitäen tekemään töitä. Pakko on myös sanoa, että olemme kummatkin myös aikamoisia jääräpäitä. Jos jokin asia on päätetty, että se tehdään tietyllä tavalla, niin en tiedä, kummanko pään saisi helpommin käännettyä.Elämänohjeena iskä on opettanut, että ensin työ ja sitten huvi. Pakolliset hommat on aina tehtävä ensin ja sen jälkeen voi tehdä muuta.Haluaisin olla enemmän iskän kaltainen siinä, millaiset saavutukset hän on saanut raviurheilussa. Kuitenkin meidän kalustomme on suhteellisen pieni, niin siitäkin huolimatta iskä on pärjännyt hevosilla kauhean hyvin. Melkein voisi sanoa, että hevosella kuin hevosella on jollakin tavalla pärjätty.”