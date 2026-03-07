Anders Ingman on intohimoinen ravihevosten kasvattaja. Tytär Melanie Ingman työskentelee hevosten parissa Sipoossa, ja eläimet ovat hänelle hyvin tärkeitä. Heidän kanssaan kuvassa oleva Brad de Veluwe on kummallekin hyvin merkityksellinen hevonen. Kuva: Roosa Lindholm

Sukulinjat Melanie ja Anders Ingman ovat eläimilleen omistautuneita ihmisiä Tytär Melanie Ingman ja isä Anders Ingman ovat hyvin erilaisia, mutta kumpikin pitää paljon hevosista.