Isä Tero Sulin työskentelee siviilissä maanrakennusalla, tytär Anna Torvinen on hammaslääkäri. Hevoset ovat heille mukava yhteinen harrastus. Kuvassa kaksivuotias Uranus Orden. Kuva: Johanna Heinonen

Sukulinjat: Anna Torvinen ja Tero Sulin soittelevat päivittäin – "Hän on minun isä ja hän on sellainen kuin on"

Anna Torvinen, 30, haluaa oppia isältään Tero Sulinilta, 56, ratkaisukeskeisyyttä. Isä puolestaan arvostaa tyttäressään päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta.