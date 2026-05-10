Tarkka tytär, toimelias äiti – "On sillä lapsetkin varmaan vähän paremmin kuin äidillään"

Kerran Risto oli Kaisan kummisedän ja yhden vanhemman miehen kanssa lähdössä ostamaan traktoria Jämsästä. Annoin heille Kaisan mukaan, se oli parin tunnin reissu ja tyttö oli juuri syötetty, ehdin ajaa jonkun hevosen siinä ja tehdä hommia sen aikaa. Voi kauhea, kun sain sapiskaa mummolta, että ei koskaan saa antaa miesten mukaan lasta. Siihen aikaan ei ollut niin kauhean tavanomaista ainakaan meidän huushollissa, että myös isät huolehtisi lapsista.

Ihailen Kaisassa sitä, miten hän tulee lastensa kanssa niin hyvin juttuun. Meillä kun lapset oli siinä 24/7, niin ei sitä aina muistanut, että oliko se hevonen vai tenava, kun sille karjaisi.

Kaisa opiskeli ihan muulle alalle, mutta veri veti sillä tavalla, että yksi kaunis kerta hän soitti, että hän on tehnyt valmentajatutkinnon ja on vaihtanut alaa.

Kyllä meitä molempia Riston kanssa silloin hirvitti, vaikka ei saisi sanoa niin. Olisihan hän voinut harrastaa hevosia, mutta kun otti päätyökseen, niin minkäs sille voi. Veri veti. Kaisa on jossain jutussa sanonut, että lapsena kaikista pahimmat hevoset on ollut heillä ajettavana koulun jälkeen. Ollaan vitsailtu, että ei ollut tarpeeksi pahoja hevosia näköjään, kun vielä jäi veto siitä.”