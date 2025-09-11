Hevoset kiehtovat Silja ja Tommi Kylliäistä – "Haluaisin ymmärtää hevosista yhtä paljon kuin iskä"

Tommi, 44:”Silja oli pienenä kiltti ja tavallinen lapsi. Hän on aina ollut hevosista ja eläimistä kiinnostunut, ja on pienestä pitäen aika lailla alusta saakka ollut aina tallilla mukana.Jokunen vuosi sitten Silja ei ollut ikinä ajanut vielä hevosella. Olimme tallilla ja Silja touhusi siinä jotakin omia juttujaan niin kuin aina. Meillä oli muutama hevonen valjaissa lähdössä lenkille, mutta meillä ei ollut jostain syystä riittävästi kuskeja. Sanoin Siljalle, että lähtee nyt ajamaan tuolla hevosella. Sen jälkeen Siljalla hymy oli aika iso.Silja teki ison työn ja hoiti aina tunnollisesti All Out Youta. Aina kun hevonen meni hyvin, Silja oli tosi tyytyväinen ja iloinen. All Out You oli aina Siljan mussukka. Ruuna vaihtoi nyt valmentajaa Niko Huuskolalle, mutta Silja otti mielestäni sen kuitenkin hyvin ja ymmärsi tilanteen..SukulinjatSarjassa saman perheen hevosihmiset kertovat toisistaan..Silloin, kun Silja syntyi, oli se koskettava hetki. Hän oli pieni ipana silloin, ja nyt sen ymmärtää, kuinka nopeasti aika on mennyt, kun hän on kasvanut tähän asti. Silja täytti juuri 18 vuotta. Ei sitä ole ehtinyt oikein huomaamaankaan, miten nopeasti aika on mennyt.Mielestäni Silja on nykyään kohtelias ja ihan hyvätapainen ihminen, hän ottaa muut huomioon ja on eläimille tosi ystävällinen. Jos Siljalla itsellään on nälkä, mutta hevosilla on ruokinta-aika samaan aikaan, ensin hän syöttää kuitenkin hevoset, ja syö itse vasta sen jälkeen. Silja pitää eläimistä hyvää huolta.Siljan paras ominaisuus hevosten kanssa on tunnollisuus. Minä saatan itse olla välillä enemmän suurpiirteisempi, mutta Silja on tosi tarkka ja huomaa kaikki asiat ja pienimmätkin muutokset.Tunnollisuus on myös Siljan sekä paras että huonoin ominaisuutensa. Joskus hän saattaa olla vähän liiankin tunnollinen minun mielestäni.Muistutamme toisiamme siinä, että emme kumpikaan ole kovin hätäisiä. Olemme enemmän tasaisia luonteeltaan.Vietämme aikaa yhdessä kotona. Meillä menee aikataulut hieman ristiin, kun Silja opiskelee päivisin ja minä olen usein puolestani illat raveissa. Joskus voimme käydä jossain syömässä tai muuta.Siljalta olen oppinut paljonkin. Ajan kulumisen on ainakin ymmärtänyt lapsen kasvaessa aikuiseksi, kun tuntuu, että vastahan hän syntyi.Arvostan Siljassa sitä, että hän on säntillinen ja kohtelias ihminen muita kohtaan. Siljalla on hyvät käytöstavat, ja hän sanoo ’päivää’ ja muuta. Silja on sosiaalinen nuori nainen, ja hän tulee monenlaisien ihmisten kanssa toimeen. Silja on mukava tyttö, ja me olemme aina tulleet hyvin juttuun. Toivottavasti tulemme jatkossakin.”.Iskä on mukava ihminen, ja hänen lempipuuhaansa on hiihtäminen.Silja Kylliäinen.Silja, 18:”Minulla oli oikein hyvä lapsuus, ja kummaltakin vanhemmalta olen oppinut paljon vastuuta. Olen ollut pienestä asti paljon tallilla, ja sen myötä ei ole tullut ajauduttua pahoille teille. Minulla on ollut oikein hyvä ja turvallinen lapsuus.Lapsuudesta muistan, kun kävin pienenä hiihtokoulussa. Siellä oli silloin käytössä sellainen passi, mihin sai leiman aina, kun oli mukana. Kymmenennestä kerrasta sai karkkipussin tai jotain muuta pientä. Passiin kirjattiin nimi ja ikä, ja iskän kanssa joku kerta odotettiin passia. Meiltä kysyttiin, minkä ikäinen minä olen. Iskä vastasi, että olen seitsemän vuotta, mutta jouduin korjaamaan, että olen jo yhdeksänvuotias.Kaikista kivoin, hienoin ja paras muisto kuitenkin on, kun pääsin ajamaan hevosella ensimmäisen kerran. Meillä oli silloin hevonen nimeltä Leemark’s Ice ja sen omisti Ari Manninen, ja Manninen kävi meillä ajamassa hevosia. Sinä päivänä Mannisen piti tulla ajamaan meille hevosia, mutta hänellä oli joku lihapata valmistumassa, ja hän oli myöhässä. Iskä on aika hätäinen tällaisissa tilanteissa ja asiat pitää tulla hoidetuksi heti. Mannista ei ruvennut näkymään, ja iskä sanoi sitten, että nyt Silja ajovaatteet päälle ja ajamaan. Äiti oli ihan kauhuissaan vieressä. Pääsin ajamaan kyseisellä hevosella ja se oli todella hienoa.Tänä vuonna oli erityisen hienoa saada kutsu Killerin Eliittiin Sahara Commanderin kanssa. Se oli iso juttu. Iskä valmensi ja ajoi ruunalla, se oli yhteinen kokemus.Olen käytännössä oppinut iskältäni kaiken mitä tiedän hevosista. Hän on neuvonut minua, mitä hevosesta kuuluu katsoa, miten hevosella ajetaan ja mitä siitä silloin seurataan. Iskä on neuvonut myös varusteista ja kengityksistä.Oletan, että iskä on kiinnostunut hevosista sen takia, että heillä oli kotona hevosia, kun hän oli pieni. Sitten hän kävi hevoskoulun ja oli Holopaisen Esalla töissä, niin oma talli oli sitten luonnollinen jatkumo.Iskä on mukava ihminen, ja hänen lempipuuhaansa on hiihtäminen. Iskä ymmärtää paljon hevosista ja on tosi ammattitaitoinen.Paras ominaisuus iskässä on se, että hän on aina ollut hyvä vanhempi ja roolimalli. Hän on opettanut tosi paljon hevosista ja elämästä ylipäätänsä. Huonoin ominaisuus taas hänessä on se, että välillä hän puhuu vähän hiljaa, eikä aina meinaa kuulla, mitä hän sanoo.Jos äidiltä kysytään, olen perinyt paljon ominaisuuksia iskältä, ja meissä on hyvin paljon samoja piirteitä. Ainakin hevosten kanssa toimimme hyvin paljon samalla tavalla. Tosin olen kaiken häneltä oppinutkin.Vietämme aikaa yhdessä sen verran, mitä saman katon alla tulee oltua. Silloin, kun meillä oli hevosia, niin vietimme aikaa yhdessä tallilla. Meidän yhteinen tekemisemme liittyy aika paljon hevosiin ja käymme yhdessä myös raveissa.Iskä on opettanut minulle elämästä yleisesti, ja hyviä käytöstapoja ja asiallista olemista. Kotoa on tullut myös malli ahkeruuteen ja työn tekemiseen. Iskältä on saanut myös mallin arvostaa perusasioita elämässä.Haluaisin ymmärtää hevosista yhtä paljon kuin iskä. Se olisi hienoa.”