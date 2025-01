Juha Länsimäki on Hippoksen tilastojen mukaan voittanut urallaan valmentajana 101 lähtöä, ja ohjastajana 1272 lähtöä. Tiedoista puuttuu kuitenkin kokonaan Ruotsissa saavutettu menestys 1990-luvulla. Jonny Länsimäki ei seuraa isänsä jalanjälkiä, vaan kävelee hänen perässään omia polkuaan. Isä ja poika sanovat mielipiteensä suoraviivaisesti toisilleen sen kummemmin kaunistelematta. Vanhemmuus on ollut molemmille paikka kasvaa ihmisenä, ja he ovat tarttuneet tähän mahdollisuuteen. Kuva: Kirsi Kantokoski

Sukulinjat Sukulinjat: Välimatka lähensi Jonny ja Juha Länsimäen suhdetta Pahimmat myrskyt iskevät yleensä pienelle alueelle. Jonny ja Juha Länsimäki ovat kokemuksen kautta oppineet, että jo 20 kilometrin etäisyys voi tuoda mukanaan poutasään.