3-vuotiaat: Jokimaalla Haapakankaan varsat odottavat kesäkelejä

Lahden Jokimaalla vaikuttavan Kemppitallin yksityisvalmentajana toimivan Mika Haapakankaan valmennuslistoilta löytyy peräti 11 kolmevuotiasta lämminverivarsaa. Määrä on Päijät-Hämeessä vaikuttavista valmentajista suurin. Kemp-kasvateista Haapakankaan mukaan kehityksessä pisimmällä tässä kohtaa vaikuttavat olevan orlandovicilainen tamma Zoe Kemp ja maharajahlainen ori ZZ Top Kemp.”Zoe Kemp menee hyvin, ja on meidän varsoistamme A-hevosia. Se on hieno, musta piirtopäinen tamma. Odotuksia siitä on aika paljon. ZZ Top Kemp on mennyt koko ajan treenissä hyvin. Ihan pieniä probleemia on ollut, mutta kaikki treenit hevonen on suorittanut kuten kuuluukin. Tasaisesti kasvanut napakka varsa”, Haapakangas kuvailee.Nad Al Shebasta olevan Zacqueline Kempin Haapakangas kertoo suorittavan treenit moitteettomasti, mutta luonne varsalla on poikkeuksellisen luonteikas.”Se on pikkuisen kuin italialaiset naiset, eli aika tulinen. Alkuun sitä valjasteltiinkin kolmen hengen voimin. Hevonen on hyvästä emästä, joten luokkaa sillä piisaa. Siitä voi tulla vielä oikeasti hyvä hevonen, kunhan kypsyy henkisesti”, hän miettii..Se on tällä hetkellä koko tallin ykkösvarsa.Mika Haapakangas Sahara Rebelista.Zafar Kemp on ainakin toistaiseksi hiukan perässä tallin lahjakkaimmista varsoista, sillä varsa on poikkeuksellisen iso ja vielä aika harvatahtinen hevonen. Zodiac Kempia Haapakangas pitää napakkana tammana.”Ei se meidän parhaimmistoa ole, mutta eiköhän hevonen tuosta kesään mentäessä kehity”, Haapakangas tuumaa.Vieraista kasvateista erityisesti Petra Huhdin kasvattama Sahara Rebel on valmentajansa mieleen.”Se on tällä hetkellä koko tallin ykkösvarsa. Ainoa vika hevosessa on, että se on 173 senttiä korkea, joten hieman on täytynyt himmailla. Sanoisin sen olevan kevään ja kesän hevosia”, Haapakangas kehuu.Koelähtöön varsa ilmestyneen tallin muiden kolmivuotiaiden tavoin, kunhan niitä on päästy hetken aikaa hiittaamaan hiukan lyhyemmästä hokista.”Ruotsissa totuin, ettei paljoa tarvitse 14 millin hokeista ajella”, Haapakangas sanoo..Tammoista puolestaan Stable Haapakankaan omista kasvateista Special Flames tuntuu kovin lahjakkaalta. Special Stage on takakorkeutensa vuoksi vielä hiukan jäljessä muista.”Kesällä uskon hevosen ilmestyvän radoille, mutta en vielä keväällä”, valmentaja arvioi.Huutokauppaostoksista MAS Knockout on päässyt kehittymään ilman takapakkeja. Sixpacklaisena se on omanlaisensa harvinaisuus Suomessa.”Varsan emäkin oli 10-aikainen. Odotamme siltä aika paljon. Napakka varsa”, Haapakangas toteaa.Derbyvoittaja Dusktodown Boogien kanssa samasta emästä oleva I Show You Boogie on vielä hiukan takakorkea. All Star Mintin veli Gold Star Mint puolestaan tarvitsee viime aikaisen kasvupyrähdyksen vuoksi vielä aikaa.”Sisarusnäyttöjen vuoksi varsat ostettiinkin. I Show You Boogiella on muutenkin kova emälinja. Gold Star Mintia kävimme katsomassa Jarmon (Kuusela) luona. Oikein nätti varsa”, Haapakangas päättää..Loppuvuodesta Suomeen Journey Stablen hevosten kanssa palanneella Marko Korvella on treenissä kuusi kolmivuotiasta, joista Name Is Journey, Luminance ja Nightmare Journey ovat Suomessa syntyneitä.”Name Is Journey on minulle mieluinen hevonen. Vielä se ei mene mahdottoman reippaasti, eikä sitä olla ahtaalle laitettukaan. Varsassa on kuitenkin tosi hyvä asenne, joten siitä voi tulevaisuudessa kehittyä hyvä hevonen. Luminancella toivon pääseväni karsimaan ainakin johonkin Suomen ikäluokkakilpailuihin. Se on liukasliikkeinen, tuima, pieni tyttö”, Korpi sanoo.Nightmare Journey potee pieniä rakenteellisia hankaluuksia, joten ori ottaa vielä aikaa.Ruotsissa syntynyt facetimebourbonlainen Bourbon Blush on lahjoiltaan Korven valmennuksessa olevan ikäluokan eliittiä, mutta kehityksessä tamma on myöhässä kahden loukkaantumisen vuoksi.”Käsittämättömän laadukas hevonen. Se loukkasi itseään jo heti opetusvaiheessa, jonka seurauksena tammaa täytyi hieman operoida. Viime kesänä päästiin ajamaan, kunnes varsa haavoitti itseään tapaturmaisesti. Nyt Jokimaalla olemme päässeet ajamaan sille kunnolla kilometrejä, mutta koelähdöstä ja uran avauskisasta haaveilemme vasta tänä vuonna”, Korpi ajattelee..Navy Journey tuntuu valmentajansa käteen ihan lahjakkaalta. Ruunan suurin kompastuskivi on kuitenkin äärettömän temperamenttinen luonne.”Se on meneväinen. En tiedä miksi Tahiti Journeyn varsat ovat niin kuumia”, Korpi pyörittelee.Ruotsiin rekisteröidyn, mutta Yhdysvalloissa syntyneen Nevada Journeyn treeniotteisiin Korpi kertoo olevansa tyytyväinen. Kaiken mennessä suunnitellusti hevosta on tarkoitus käyttää kilpailemassa Ruotsin puolella.”Risteilymatkustamista voi olla luvassa, sillä Ruotsissa olisi muutamia hyviä lähtöjä sille tarjolla. Suomessa kilpaileminen on sille taustojensa vuoksi haastavampaa.”Varsojen ensimmäiseen treenitalveen Jokimaalla Korpi kertoo olevansa ihan tyytyväinen.”Kilometrejä ne ovat ainakin saaneet mukavasti. Radalle siirrytään ajamaan reippaammin kelien salliessa”, hän suunnittelee..Hyvin meidän tallin varsoja on päästy talven aikana treenaamaanElina Laakkonen.Elina Laakkosen tallissa Vääksyssä asustaa kaksi kolmivuotiasta lämminveristä, joihin saa ainakin suvun puolesta asettaa odotuksia. EL Online on Calgary Gamesin ja 11,3-aikaisen E.L. Loven neljäs jälkeläinen. Ruunan kaksi vuotta vanhempi isoveli EL Maestro on voittanut seitsemän uransa kahdeksasta kilpailusta.”EL Online alkaa olemaan koelähtövalmis. Toivottavasti mitään takapakkeja ei nyt tulisi, niin päästäisiin aloittamaan aikataulussa. Hyvin meidän tallin varsoja on päästy talven aikana treenaamaan”, Laakkonen ilmoittaa.Tallikaveri EL Original on puolestaan samasta emästä EL Jetpackin ja EL Kazaamin kanssa. EL Orginal on ikätoveriaan myöhäisempi.”Se on iso hevonen, joten ottaa vielä enemmän aikaa”, Laakkonen sanoo..Iitissä Matias Salolla valmentautuu vain yksi kolmivuotias Mystical Boy, joka saapui talliin viime vuoden lopulla.”Isokokoinen, näyttävä varsa, joka treenaakin asiallisesti. Toistaiseksi on menty aika maltillisia vauhteja, joten uran aloitus venynee syksypuolelle. 