3-vuotiaat: Kasvavat odotukset – "Millionaire haluaisi välillä mennä miljoonaa"

Kaikki muut Emma Väreen valmennettavista on suorittanut koelähdön paitsi Derby-voittaja Romanov Comeryn sisko Kleopatra Comery.”Kleopatra Comery treenaa ihan hyvin, mutta se on aika myöhäinen. Se sairasteli syksyllä meille tullessaan. Sen kanssa ei pidetä mitään kiirettä, mutta kyseessä on mukava hevonen”, Väre kuvailee.Creditboy Rapidash on samaa emälinjaa kuin Calgary Games.”Creditboy Rapidash on vähän kuumuuteen taipuva, mutta menee hyvin. Se on mennyt ihan normaalia talvitreeniä. Ruuna on kasvanut aika paljon ja saanut massaa viime vuodesta. Ei se mikään jättiläinen ole, mutta toisaalta ei ihan pienikään.”.Calgary Games on puolestaan isä Margareta Wanialle.”Margareta Wania teki oikein hyvän koelähdön, mutta loppuvuodesta jouduttiin operoimaan toinen kinner uudestaan. Se pääsi vasta viime viikon tiistaina palaamaan normaaliin treeniin. Se on mielenkiintoinen varsa, joka menee hyvällä tyylillä ja tykkää tehdä töitä.”Myös Daisy Swampin emälinja on kunnossa. Sen emä Zolaseva on Makethemarkin sisko.”Daisy Swamp on mukava tamma, joka on kasvanut paljon talven aikana. Se on iso tamma, ja tulee vielä kasvamaan lisää. Daisy Swamp treenaa hyvin. Toivottavasti pääsisimme alkukesästä ajamaan kilpaa.”.Millionaire haluaisi välillä mennä miljoonaa.Emma Väre Millionairesta.Millionairen emä Windfall Hoss on jättänyt lukuisia hyviä ravureita, kuten Imperator.”Millionaire haluaisi välillä mennä miljoonaa. Se on välillä turhan innokas. Nyt se on ruvennut asettumaan uomiinsa, mutta se on edelleen melko kiihkeä. Se treenaa ja menee hyvin, mutta malttia pitää olla riittävästi.”Brigantia ja Foxfield’s Iron eivät ole aivan vielä starttikunnossa.”Brigantia on mukava, pieni tamma, joka treenaa kivasti. Loppukesä voisi olla sopiva ajankohta aloittaa sen kanssa.””Foxfield’s Iron on koko joukon suurin ja vähän ehkä vetelä vielä tässä kohtaa. Syksyllä aloittaminen on sopiva tavoite. Se ei ole tulossa ainakaan aikaisimpien joukossa.”.Harrison Halm on Emman isän Risto Väreen valmennuslistalla, mutta tytär on hyvin kartalla sen edistymisestä.”Se meni pitkään meidän hevosten kanssa samoja treenejä, mutta se sai kolhun toiseen takaseen. Se operoitiin pari viikkoa sitten, joten on vielä pitkissä puissa ennen kuin pääsee tositoimiin.”.Totov:stä tutun ja kovaa nousua valmentajana tekevän Marinka Salmisen kaksikosta Stonecapes Zara on ehtinyt kilpailemaan jo pari kertaa.”Se on tosi tulinen ja täpäkkä tyttö”, Salminen kuvailee. ”Alku-uran ajan on tarkoitus pitää se mahdollisimman rauhallisena. Innokkuus on näkynyt starttien alussa. Se on lupaavan oloinen. Kun tamma tuosta vähän tasoittuu, siitä tulee hyvä kilpahevonen. Se oli varmaan hankalin varsa, minkä olen opettanut. Meni varmaan kaksi kuukautta, että saimme kärryt perään. Stonecapes Zara on mennyt starteista eteenpäin. Uskoisin, että jossain ikäluokkakisassa olemme mukana.”Vama’s Java on puolestaan myöhäinen varsa kokonsa vuoksi.”Hirveästi en valehtele, jos sanon sen olevan 170-senttinen. Se on kivitalon kokoinen, valtava hevonen. Sen kanssa on edetty maltillisesti koko huomioiden. Vermossa jatkuu harjoitusravit, niin lähdetään sieltä liikkeelle. Arvioin koelähdön olevan ajankohtainen ehkä kesällä, mutta en usko kilpailemisen tulevan kysymykseen vielä tänä vuonna. Vama’s Java osaa kyllä juosta.”.Kaksi varsaa on myös Henry M. Bollströmillä.”Kadima on oikein hyvän tuntuinen varsa, mutta luonteeltaan se ei ole helpoimmasta päästä”, Bollström arvioi. ”Minulla on siitä kesään ja syksyyn aika isoja odotuksia. Jos kaikki menee nappiin, toivon meidän olevan ainakin jossain ikäluokkakisassa mukana. Se ruunattiin vuodenvaihteen tienoilla, että sitä saisi edes vähän tasoittumaan. Jos se yhtään auttaa ja hevonen lähtee pelittämään, uskon sen nousevan jonnekin asti. Varmaan pari kuukautta menee, niin rupeamme olemaan starttimoodissa.””Too Muscle For You meni 2-vuotiaana oikein mukavasti, mutta se rupesi kasvamaan yhtäkkiä vähän joka suuntaan, mikä toi raviin ongelmia. Se ei ole vielä tulossa starttiin, vaan jatketaan duunia ruunan kanssa. Siitä tulee varmaan iso hevonen.”.Uransa parhaan kauden voitoissa mitattuna viime vuonna valmentaneella Jeroen Van Craenilla on kolme 3-vuotiasta.”Awesome An on pikkuisen muita perässä, koska on niin riski ja iso hevonen. Hirveän kovaa ei ole ajettu vielä, mutta ihan ok:lta se tuntuu. Awesome An tulee varmaan loppukesällä starttiin”, Van Craen arvelee.”Front Man on oikein kivan tuntuinen varsa. Se on lupaava ja treenaa kotona oikein hyvin. Mielenkiintoista nähdä, mitä se tekee radalla. Huhtikuussa on tarkoitus ajaa koelähtö.””Stonecapes Zoe oikein hyvän tuntuinen varsa. Sen kanssa ajetaan varmaan huhtikuussa koelähtö.”Jarmo Savolaisella on vain yksi varsa, mutta siinä tuntuu olevan hyvä aihio.”Electrified on vähän myöhässä, mutta tulee tänä vuonna starttiin heti, kun saan sen siihen iskuun, että voi alkaa ajamaan vetoja ja hiittiä. Nyt kävin hiitillä, mutta hevonen oli tukkoinen vielä. Koko talvi on treenattu”, Savolainen kertoo.”Se tuli minulle 2-vuotiaana elokuussa, ja reppanalla oli vain heinämaha, eikä sitä ollut treenattu lainkaan. Koko viime kesän se oli ollut laitumella. Nyt sillä on alkanut olemaan oikean hevosen otteet. Se on ihan ravuri ja pää on kultaa. Kuukauden tai puolentoista päästä voisi tulla koelähtöön. Olen tyytyväinen hevoseen. Se on hevonen minun mieleeni.”.Ruunien johdollaTero Pohjolaisella on peräti kahdeksan 3-vuotiasta. Eniten valmentajaa miellyttävät Readly Expressin ruunatut jälkeläiset Bradley Express ja Fire.”Bradley Express on ihan mielenkiintoinen varsa. Se tuntuu vahvalta ja treenaa hyvin. Varmaan toukokuussa koitetaan ajaa koelähtö. Uskon, että tulee ihan ok-varsa”, Pohjolainen sanoo.”Fire treenasi tosi vahvasti, mutta sillä pullahti jänispatti, mikä jäädytettiin joku viikko sitten. Sillä on hyvä fysiikka, mutta henkisesti se on ollut vielä lapsellinen. Kerran on käyty radalla. Fyysisesti se olisi jo valmis kilpailemaan. Se treenasi jo meidän vanhempien hevosten kanssa ja melkein matalammilla pulsseilla. Fire on mielenkiintoinen. Jos se antaa ulos sen mitä sillä on sisällään, uskon siitä tulevan hyvä kilpahevonen.”Myös maharajahlaisia varsoja Pohjolaisella on kaksi.”No Limit Heaven tuntuu ihan ok:lta. Siltäkin jäädytettiin jänispatti. Se treenaa ihan hyvin. Kyllä me silläkin yritetään varmaan toukokuussa koelähtöön. Ruuna on ollut vähän fyysisesti perässä muita, mutta luulen siitäkin tulevan kelpokilpuri. Se on tullut minulle vähän myöhemmin kuin moni muu. Paljon se on ottanut kiinni, mutta ei ole vielä ihan samalla viivalla kuin muut.””No Limit Miracle menee ihan hyvin. Maharajahlaiseksi tammaksi se on siitä hyvä, että se on mieluummin laiska eikä stressaantunut, kuten monet muut maharajahlaiset tammat. Mielenkiintoinen varsa. Varhaista sanoa mihin se riittää, mutta uskon siitä tulevan kelpo kilpuri.”.Myös Creatinen jälkeläisiä löytyy kaksin kappalein.”Nice Vanity on tosi iso varsa ja vähän honkkeli. Treenaa hyväntuntuisesti, mutta ei ole vielä keväällä tulossa ulos. Se on enempi loppukesän tai syksyn hevosia. Henkinenkin puoli on vielä vähän keskentekoinen.””Pikellä on ok moottori, vaikka se on pieni tamma. Se jaksaa mennä hyvin ja osaa juosta, mutta sekään ei ole kaikkein nöyrin työntekijä eikä lyö kunnolla pykälää silmään. Muuten sillä on palikat kohdalla kohtuukilpuriksi."Joukkueen täydentävät ruuna Avenir ja tamma No Time To Die."Avenir treenaa kohtuullisesti, mutta on orlandiviciläinen ja tuntuu, että on vielä kehityksessä jäljessä. Paljon on treenattu, ja Avenir menee vahvasti, mutta on vielä keskentekoinen. Uskon, että siitä tulee ajan kanssa ihan hyvä hevonen. Koelähtö ajetaan varmaan toukokuussa, mutta aloitus menee varmaan loppukesään tai syksyyn.""No Time To Die on ihan juoksijatamma. Se on tosi iso ja vielä aika lailla takakorkea. Se pitkään jurnutti käsijarru päällä, mutta nyt sen luonne on nöyrtynyt, ja se menee ihan ok. Isoin kysymys on, miten se palvelee, että kuinka paljon siitä saadaan radalla ulos."Korjattu 19.3. klo 11.12: tarkennettu jänispattien polttaminen kylmäpolttamiseksi eli jäädyttämiseksi.