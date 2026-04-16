3-vuotiaat: Komeetalla Keski-Suomen isoin kolmivuotisjoukkue

Luhangalla valmentavalla, Ravigaalassa Vuoden komeettavalmentajana palkitulla Niko Huuskolalla on Keski-Suomen suurin kolmivuotisjoukkue. Hänen treenissään on viisi 3-vuotiasta.Näistä koelähdön on jo suorittanut ainoastaan Adrianna, tosin silloin se oli vielä Christa Packalénin valmennuksessa.”Adrianna tuli tammikuussa. Se juoksi edellisessä paikassa koelähdön, minkä jälkeen tuli ilmeisesti kipeäksi ja oli jonkin aikaa taudin kourissa. Meille se tuli kuitenkin terveenä ja hyvässä kunnossa. Adrianna on ronski sekä hienon tuntuinen ja näköinen tamma. Vielä treenataan jonkin aikaa ennen kuin aletaan suunnittelemaan starttaamista”, Huuskola kertoo..Hienon tuntuinen ja näköinen tamma.Niko Huuskola kolmivuotiaasta Adriannasta.Adriannan lisäksi Huuskolan treenissä on kaksi muutakin tammaa. Minty Loven suvussa on Derby-menestyjiä, sillä sen emän sisaruksista Joe Di Maggio on aikansa Derby-nelonen ja Always Ready aikansa Derby-kakkonen.”Minty Love on sporttinen ja suht isokokoinen tamma. Sitä on päästy treenaamaan hyvin koko ajan. Se menee ihan hyvin. Minty Love on aika isoliikkeinen, joten se vaatii vielä voimaa, mutta kevään aikana olisi tarkoitus tulla koelähtöön. Sillä on hieno tyyli mennä.”Kolmas tamma Hope So Pesquita on Huuskolan mukaan hyvällä mallilla.Sillä on ollut harmillisen katkonainen alku-ura, kun treenit ovat katkeilleet harmien vuoksi. Nyt ollaan päästy kunnolla treenaamaan. Hope So Pesquitalla on tosi hyvä tyyli mennä ja hyvät ohjat. Se vaatii vielä aikaa, mutta siitä tulee varmasti ihan kiva kilpahevonen.”.Viisikon täydentävät ruuna Lucky Scion ja ori Vito.”Lucky Scion on rennon lupsakka ruuna. Se tuli meille viime syksynä. Melkein heti jouduttiin operoimaan irtopala, niin tuli aika pitkä tauko. Se on muutenkin sellainen, että vaatii vielä aikaa. Jos hyvin menee, niin kesällä tai loppukesällä tullaan koelähtöön. Lucky Scion on kuitenkin mukavan tuntuinen ruuna.””Vito on tosi nopea hevonen, ja se jaksaa mennäkin. Sillä on sporttinen rakenne. Vito on tosi mukavan oloinen, mutta sen kanssa otetaan rauhassa. Se on Ruotsissa syntynyt, joten sille halutaan antaa aikaa, että se on henkisestikin valmis. Varmaan kesän aikana tullaan koelähtöön. Vielä Vito tuntuu vähän keskeneräiseltä, vaikka vauhtia ja jaksoa onkin.”.Tuli sellainen olo, että ei se ole hassumpi.Monsoon Rainin hiitti tyydytti Antti Ojanperää.Menestymään tottuneen Antti Ojanperän treenissä on kolme 3-vuotiasta. Varsinkin Monsoon Rainin sukutaulu kiinnittää huomion. Sen emä on 462 556 euroa tienannut Alexia Ås, jonka jälkeläisiin lukeutuu 23 startissa 434 505 euroa tienannut Ganga Bae.”Monsoon Rain on ihan jollakin mallilla, ei lainkaan pöllömmällä”, Ojanperä aloittaa. ”Toukokuussa tullaan koelähtöön. Ajoin kerran sillä 21-vauhtisen toisen tuhannen. Se on ainoa kerta, kun olen kellon kanssa ajanut sitä. Tuli sellainen olo, että ei se ole hassumpi. Sitä on koko ajan päästy treenaamaan. En tiedä, onko se maailman varhaisin, mutta sillä on tosi hyvä asenne. Mielestäni Monsoon Rain on tosi kiva varsa. Viime kesäkin saatiin treenata tosi kivasti. Kooltaan se ei ole valtava, olisiko jotain 157 senttiä korkea, mutta lihaksikas hevonen se on.”Trion täydentävät näillä näkymin hieman Monsoon Rainia myöhemmin aloittava Corpus Christi ja talven Ranskassa viettänyt Mr Kingstar, joka on samasta emästä kuin Suomessa menestynyt Pappappero.”Corpus Christi on tosi eloisa varsa, ei mikään maailman helpoin, mutta osaa kyllä juosta. Se on isokokoisempi kuin Monsoon Rain ja meni saman hiitin, mutta ei tullut toista tuhatta ihan yhtä kovaa. Corpus Christi voi olla yllättävän asiallinen hevonen”, Ojanperä vinkkaa.”Mr Kingstar on ollut Ranskassa, ja se on nyt lähtenyt tulemaan takaisin meille. Se oli viime kesänä meillä, mutta se lähti syksyllä Ranskaan, kun tuntui, etteivät hokit sovit sille.”Dimitri Hedmanin kaksikosta Liana Lace on koelähdössä lehden ilmestymispäivänä 15.4., ja Italiassa jo uransa aloittanut Iberica Point on tulossa sekin radoille.”Iberica Point on ollut noin puolitoista kuukautta meillä. Se treenaa tosi hyvin ja on iso sekä hieno tamma”, Hedman kehuu.”Liana Lace on ollut opetusvaiheesta asti meillä. Se on mukavan oloinen tamma. 23-vauhtia ollaan ajettu kovimmillaan Killerillä.”Tero Lahtisen valmentama Now You See Me on jo suorittanut koelähdön ja aloittaa uransa 15.4. Jyväskylässä.”Now You See Me on ihan asiallisen oloinen hevonen. Itse se saa näyttää, että haluaako se pärjätä – lahjoja sillä on. Hyvät mietteet on hevosesta ja luotan siihen, että siitä tulee jonkinlainen kilpahevonen. Aika hyvin on päästy treenaamaan oria ilman takapakkeja”, Lahtinen kertoo..Sahara Sunrise on hyväsukuinen, joten siitä on varaa odottaa.Sami Vehviläinen kolmevuotiaasta valmennettavastaan Sahara Sunrisesta.Vehviläisen suku kuuluu Keski-Suomen raviurheilun kantaviin voimiin. Sami Vehviläisellä on odotuksia etenkin Sahara Sunrisesta. Sen emänemä, aikansa huipputamma Amazing Ride, on sama kuin Derbyn voittaneilla Brad de Veluwella ja Hachiko de Veluwella.”Sahara Sunrise on meidän heräteostos Ypäjän huutokaupasta. Se on kehityskelponen varsa, joka juoksee näillä näkymin kuun vaihteessa koelähdön. Alun perin sen piti juosta jo 2-vuotiaana, mutta kelit rupesivat sotkemaan, ja kun hevonen on oma, ei ollut kiire. Sahara Sunrise on hyväsukuinen, joten siitä on varaa odottaa. Vielä se on vähän keskentekoinen ja -kasvuinen. Tamma on maksettu mukaan ikäluokkalähtöihin, mutta sitä ei tiedä kerkeääkö se sinne”, Sami Vehviläinen pyörittelee.The Enemystä on tässä vaiheessa maltillisemmat odotukset.”The Enemy tuli muutama viikko sitten ja on tallikaveriaan jäljessä. Sitä on treenailtu tasaisesti. Se liikkuu ihan terävästi, mutta rupesi kasvamaan, joten tullaan varmaan kesällä sen kanssa radoille.”Myös raviperheen nestorilla Pekka Vehviläisellä on kaksi 3-vuotiasta.”Crazy Garde on käynyt muutaman kerran Killerillä, ja koelähtö aiotaan ajaa huhtikuun aikana. Se on ihan kivan tuntuinen tamma. Treeniotteet ovat nyt olleet ihan miellyttäviä. Aika tasoissa tämä on Samin Sahara Sunrisen kanssa. Viimeksi Crazy Gardella ajettiin 25-vauhdista toinen tuhat 21-vauhtia. Tämä ei ole hirveän iso tamma, vain jotain 155 senttiä korkea”, Pekka Vehviläinen kertoo.”Kapplans Orlando on ollut kolmisen viikkoa. Se meni reilu kuukausi sitten Ruotsissa täyden voltin 17. Sekin oli kerran meidän mukanamme Killerillä. Sillä ajettiin vain 25-vauhtia 3000 metriä. Oikein mukavan tuntuinen ruuna.”.3-vuotiaita löytyy kaksin kappalein myös Matti Riipisen tallista.”Nämä molemmat olivat koelähtöjen jälkeen pari kuukautta kipeänä, mutta sen jälkeen niitä on päästy treenaamaan hyvin”, Riipinen aloittaa. ”Arielilla on ajettu jälkimmäinen tuhat 20-vauhtia. Se ei ole kaukana starttikunnosta, varmaan kuukauden sisällä tullaan radoille. Tamma on treenannut ihan hyvin. Raameiltaan se ei ole iso, mutta sillä on helppo ravi.”Myös tamma Tutto Beneä on Vehviläisen mukaan valmennettu runsaasti.”Tutto Beneä on treenattu paljon. Koelähtö on suunnitteilla ennen kesäkuuta. Se on treenannut ihan hyvin ja sillä on matalat pulssit, mutta tammalla on ollut vähän ongelmia hampaiden kanssa, mikä on haitannut sen etenemistä.”Uuraisilla asuvalla Anna Monosella on niin ikään kaksi 3-vuotiasta, mutta ne tulevat radoille hieman myöhemmin.”Iconic Runner on tosi isokokoinen, joten sen koelähtö menee varmaan syksyyn. Se menee vielä vähän puolihölmöllä tyylillä. Ruuna on vielä varsamainen, mutta treenaa ihan hyvin. Se on hyväravinen ja ottaa vauhtiakin”, Mononen kuvailee.”Midnite Paula on normaalia pienikokoisempi. Tarkoitus olisi ruveta käymään harjoitusraveissa. Katsotaan, jos sillä pääsisi kesän aikana ajamaan paikallisraveja. Se on meidän oma kasvattimme, joten hirveää hoppua ei ole. Se treenaa hyvin ja ravi käy.”.Jyri Hellevuon valmentama Rocktown Suspect avasi jo uransa, mutta oli pettymys.”Rocktown Suspect ei mennyt mihinkään ensimmäisessä startissa. Siinä oli valmentajalla liikaa toiveajattelua”, Hellevuo myöntää. ”Sen jälkeen otettiin lusikka kauniiseen käteen ja ruvettiin mittaamaan. Rocktown Suspect juoksee varmaan muutaman startin keväällä, mutta enempi syksyn puolella. Se vaatii vielä aikaa. Tämä on enempi maratoonarityyppi, niin pitää säätää vähän valmennusta. Ennen starttia ajoin oriilla jäätiköllä 22-vauhtia. Ei se tehnyt mahdotonta lopetusta, mutta ohjat olivat tiukalla koko ajan. Kun tulimme hiekkaradalle, siltä hävisi kaikki.”Rocktown Suspect jaksaa mennä pitkään hiljaa. Kovat tehot puuttuvat.”Eletään toiveissa, jos Kymenlaakso-ajoon pääsisi kokeilemaan. Tästä suvusta oriit ovat kehittyneet hitaammin kuin tammat.”.Keski-Suomen kolmivuotiskatsauksen päättää Hanna Niemisen valmentama Deep Forest Hero. Se on vähän ikätovereitaan jäljessä.”Deep Forest Hero tulee aikaisintaan syksyllä koelähtöön. Ori kuitenkin treenaa ihan hyvin ja on asiallisella mallilla, mutta on vähän hitaasti kehittynyt ja kasvanut. Sitä laiteltiin viime talvi aika nätisti. Se on ihan asiallisen näköinen ori.”.Pohjois-Karjalasta löytyy kolme 3-vuotiasta, joista kaksi on Martti Pellikalla. Molemmat tammat ovat hänen ja veljensä Heikin kasvattamia.Donna Orlandon emä Donna Linda on näyttänyt Goodbrotherin ja Mr Knowitallin myötä pystyvänsä jättämään ikäluokkamenestyjiä. Irtopalan poistaminen kuitenkin pilaa aikaisen aloituksen.”Donna Orlando meni ihan hyvin, mutta tämä kesä on aika lailla taputeltu, kun tulee seisontavaihe. Jos jatkuu hyvin, voi olla, että kesällä tai syksyllä ajetaan koelähtö. Se on hyvännäköinen hevonen ja treenasi hyvin”, Martti Pellikka sanoo.”Hard Games käytettiin viime viikolla ensimmäistä kertaa harjoitusraveissa Kuopiossa. Hevonen toimi hyvin ja lopetti terävästi. Katsellaan nyt koelähtöä. Tällä on mielenkiintoinen suku. Calgary Gamesin varsat ovat väläytelleet, ja emä Hard To Trick oli rehti kilpatamma.”.Pohjois-Karjalan kolmas ja tämänkertaisen katsauksen viimeinen varsa on Tiia-Mari Myllykankaan valmentama Nashville Gem. ”Nashville Gem on ihan lahjakkaan oloinen, mutta sen kasvu on ollut epätasaista, joten välillä on jouduttu pitämään taukoja. Toiveissa on, että kesän mittaan päästäisiin ajamaan koelähtö. Nyt ori olisi tarkoitus ilmoittaa harjoitusraveihin. Se on isokokoinen, mutta kuitenkin kevytrakenteinen.”.3-vuotiaat: Määrää ja laatua Varsinais-Suomessa.3-vuotiaat: Kymenlaaksosta kajahtaa.3-vuotiaat: Irrillä Merlin tekee taikojaan.3-vuotiaat: Orimattilassa Perttusen varsat aikataulussa.3-vuotiaat: Uudellamaalla uusia tulokkaita ja tuttuja sukuja