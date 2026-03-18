3-vuotiaat: Korvet korjaavat potin – joukossa Mascate Matchin toinen varsa

Hannu-Pekka Korven talli on tehnyt erittäin kovaa tulosta aina siitä alkaen, kun hän aloitti oman valmennustoimintansa vuonna 2021. Viime vuosi oli hänen uransa paras, kun tallin hevoset juoksivat 229 startissa 454 661 euroa. Pääasiassa Korpi on menestynyt nuorilla hevosilla ikäluokkalähdöissä, ja näin voi hyvinkin käydä tänä vuonna.Eräänlainen myrskyvaroitus kuultiin viime keskiviikon Tototv-lähetyksessä, kun hänen isänsä Pekka Korpi kehaisi nuoremman polven huippuvalmentajan varsoja. Ja silloin kun Pekka Korpi avaa suunsa, yleensä hänellä on painavaa asiaa.Kun selaa Hannu-Pekka Korven 3-vuotiaiden sukutauluja, on helppo uskoa hänen menestykseensä. Aloitetaan tallin 2-vuotistähdestä Miss White Goldista. Se avasi uransa viime vuonna viidellä voitolla, joihin lukeutui myös Hevosenomistajapokaalin 18 000 arvoinen täysosuma. Kauden ainoa tappio tuli Kasvattajakruunun finaalissa.”Se tuli vähän kipeäksi talvella, mitä muut tallin 3-vuotiaat eivät olleet. Miss White Gold oli vielä Haimoossa ja tuli vuotta nuorempien varsojen tapaan kipeäksi. Siinä meni hetki, mutta muuten talvi on mennyt ihan hyvin”, Hannu-Pekka Korpi raportoi. ”Starttia ei ole kuitenkaan vielä katseltu. Mennään rauhassa, koska marraskuussa pitäisi juosta vielä kilpaa. 3-vuotiaille tammoille ei oikein ole vielä sarjoja.”.Myös Reason To Rock avasi uransa jo 2-vuotiaana. Kasvattajakruunussa se oli viides, mikä oli valmentajalle pettymys.”Odotin paljon enemmän. Tämä hevonen tarvitsee pitoa, eikä Killerillä ollut sitä. Se oli ihan pannukakku. Hevonen väläytteli viime vuonna tosi hyviä vauhteja, vaikka ajoin laukkaa sillä. Moottoria on, ja se on komea hevonen, niin uskon, että silläkin päästään ajamaan jotain ihan oikeita lähtöjä”, Korpi sanoo viitaten ikäluokkakisoihin.Poikkeuksellisen mielenkiintoinen on myös Magnolia. Se on huipputamma Mascate Matchin toinen varsa. Esikoisvarsa Magnitude teki erinomaisen kolmivuotiskauden Korven käsistä.”Magnoliassa on hyvä aihio. Pientä ongelmaa tuli koelähdössä, mutta sen jälkeen kaikki on mennyt ihan hyvin. Olen ajanut sillä yhden hiitin. Varmaan aletaan katselemaan sarjaa, kun päästään kesäkenkään. Magnolialla on hyvät potkut. Tykkään tammasta, ja minulla on siitä hyvät odotukset. Se on ihan näyttävä hevonen, suunnilleen samankokoinen kuin isoveljensä ja emänsäkin, eli siis keskikokoinen. Siinä on kaikin puolin palikat kohdallaan.”.Tamma Arctic Gem on huippusukua. Se on samasta emästä kuin viime vuonna Tammakriteriumin ja 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittanut Arctic Fiona.”Arctic Gem on pienikokoinen, mutta tosi kovapäinen hevonen. Mielenkiinnolla odotan, että päästään viivalle. Pieniä ongelmia oli talvella, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Hetki menee ennen kuin aloitetaan. Sillä olisi ollut mahdollista startata jo viime vuonna.”Ava di Alcee aloitti uransa 2-vuotiaana ja sijoittui kuudessa startissa neljästi totoon. Se on Korvelle tuttua sukua, sillä hän on onnistunut mainiosti sen sisaruksilla.”Ava di Alcee on mennyt ihan hyvin, mutta sillä on yksi pieni rakenteellinen ongelma, ja se läpsii polviin jonkin verran. Sen takia kurvijuoksu on ollut hankalaa. Vauhdit olisi Ava di Alessian luokkaa. Tämä on todella nopea hevonen. Jos pienestä rakenteellisesta ongelmasta selvitään, Ava di Alcee on todella hyvä hevonen. Kesällä näkee paremmin, kun päästään riisumaan kenkiä. Luulen sen tuovan ison parannuksen.”Kilparadoille on ehtinyt myös Eye On Royalty, mutta avausstartti oli pettymys. Se on samasta emästä kuin viime vuonna Kriterium-karsinnan Korven käsistä voittanut One Of.”Eye On Royaltylta otettiin talvella munat pois. Se ei tehnyt ollenkaan totta startissa. Se oli iso pettymys. Ennen kisaa hevonen treenasi hyvin, mutta suoritus ei ollut lainkaan sellainen kuin kuvittelin. Ruunauksen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Eiköhän se tule kevään aikana starttiin.”.Viime syksynä koelähdön suorittaneen Mama’s Boyn emälinjalta löytyy huippujuoksijoita, kuten Sahara Shadow.”Mama’s Boyssa on paljon hyvää. Luulen, että se voi päästä osallistumaan johonkin kunnon ikäluokkakisaankin. Se aloittaa tässä ihan lähiaikoina. Minulla on hyvä fiilis tästä hevosesta.”BWT Luciolla ja Candy Boy Powerilla on vielä koelähdöt suorittamatta.”Ei ole mitään erityistä syytä, miksi Candy Boy Power ei ole suorittanut koelähtöä. Se tuli minulle vasta viime keväänä. Silloin se oli vielä hyvinkin keskeneräinen, mutta on kehittynyt hurjasti. Tykkään hevosesta paljon. Se on riskin tuntuinen. Koelähtöön Candy Boy Power tulee 1.4. ja varmaan aika nopeasti sen jälkeen starttiin.””BWT Lucio on selvästi jäljessä. Se on myöhäisin 3-vuotiaistani. Viime keväänä siltä murtui vuohisluu, ja se palasi vasta syksyllä treeniin. Ori on vielä keskentekoinen. Se tulee kesällä koelähtöön, mutta vasta myöhemmin starttiin.”.Pekka Korven kehut pojalleen ovat takuulla aitoja, mutta kertovat myös hänen vaatimattomuudestaan. Sillä vaikka oman treenilistan 3-vuotiaissa ei hänen mukaansa tunnu olevan uutta Corazon Comboa, on siellä joukko erittäin lupaavia varsoja. Yksi sellainen on Kasvattajakruunun viime vuonna voittanut Arctic Greetta.”Se näytti jo 2-vuotiaana olevansa juoksija. Talvi on sujunut ongelmitta”, Pekka Korpi kertoo. ”Vermossa on ensi kuun alussa 3-vuotislähtö, silloin olisi tarkoitus aloittaa. Luulisi nuoren hevosen vielä kehittyvän, kun se on saanut säännöllisesti treenata. En ole tietenkään mitään pohjia ajanut, että miten kovaa se menee. Ihan pirteältä ja hyvältä se tuntuu.”.Erityisesti Korpea miellyttävät myös vielä starttaamaton Aquilone ja viime vuonna Hevosenomistajapokaalissa kolmanneksi sijoittunut ja Kasvattajakruunu-karsinnan voittanut Gremlin Combo. Viimeksi mainittu kuitenkin joutui jättämään finaalin väliin karsinnassa tulleen loukkaantumisen vuoksi.”Nyt on kuukausi vasta ajettu Gremlin Comboa. Sillä kestää vielä ennen kuin päästään starttiin. Näyttäisi kuitenkin, että siitä tulee vielä kilpahevonen, mutta aika näyttää.””Aquilone ainakin tuntuu ihan asialliselta tammalta. Koitetaan tähdätä ikäkausilähtöihin. Kaikkien kanssa odotellaan, että radat paranevat. Kunhan pääsee ensin muutaman hiitin ajamaan, niin varmaan sen jälkeen tullaan aika pian. Kuukauden sisällä voi olla, että tulee starttiin. Se on hienon näköinen tamma ja hyväsukuinen, joten odotuksia on, että sillä pitäisi vähän pärjätä.”.Myös Nad Al Elora kirvoittaa korpimaiset kehut.”Nad Al Elora on iso ja nätti tamma. Se tulee varmaan ihan lähiaikoina koelähtöön. Muutama hiitti vielä ja katsotaan sitten. Se on mennyt ihan hyvin muiden mukana talvitreeniä.”Gazelle Combo avasi uransa maanantaina Lahdessa, mutta painoaikataulun vuoksi Korven kommentit on annettu ennen kisaa.”Gazelle Combon talvi on mennyt ihan hyvin. Kauden avausstarttiin ei ole suuria odotuksia. Katsotaan vain, miten se käyttäytyy, ja toivottavasti saisi hyvän ja nätin juoksun. Vielä se ei ole valmis, koska reippaammin ei ole ajettu.”Lähellä starttikuntoa ovat myös Getsu Combo ja lehden julkaisupäivänä Vermossa koelähdön suorittava Grace Combo.”Getsu Combo on hirveän iso hevonen. Hyvin se ravaa ja käyttäytyy.””Grace Combo ruvetaan ajamaan kilpaa pian koelähdön jälkeen. Se on Ruotsin rekisterissä, joten tähdätään Kasvattajakruunuun.”.Korven viisi muuta 3-vuotiasta eivät aivan vielä ole tulossa starttiin.”Arctic Guccilla menee vielä vähän aikaa ennen kuin pääsee koelähtöön. Se ei ole vielä ihan niissä vauhdeissa kuin toiset, mutta muuten se toimii hyvin.””Galaxy Combo on varmaan kuukauden – puolentoista päästä tulossa starttiin, jos ei tule takapakkeja. Talvi on treenattu, mutta kun kelit paranevat, ruvetaan ajamaan reippaammin. Katsotaan sitten, miten se lähtee kehittymään ja mihin riittää. Nyt on ajettu vain normaalia talvitreeniä. Koelähdössä se meni ihan kohtuullisesti.””Godby ruunattiin talvella, niin sille tuli vähän taukoa. Se ravaa hyvin ja on saanut treeniä. Menee varmaan kuukausi – puolitoista ennen kuin tullaan koelähtöön.””Neo Savoy on pikkuisen laiska ja vähän jäljessä muita. Sillä kestää vielä ennen kuin päästään koelähtöön.””Smoked Gekko on vahvan tuntuinen, mutta vauhdit eivät ole vielä sellaiset, että ihan lähiaikoina pääsisi. Pitää treenata ainakin pari kuukautta vielä. Katsotaan sitten, mitä se sanoo.”.Uusien tähtien matka alkaa – 3-vuotiaiden esittelyt alkavat