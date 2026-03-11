3-vuotiaat: Sairastelut kiusasivat Packalénin varsoja pitkään Hollolassa

Christa Packalénin kolmivuotiaiden kehitystä jarrutti viime vuoden lopulla talliin iskenyt virustauti. Kokonaisuutena hollolalaistreenari on kuitenkin tyytyväinen kymmenikön tilanteeseen.”Muutamat viimeisimpänä tervehtyneet saattavat olla aavistuksen jäljessä, eikä välttämättä päästä aloittamaan ihan silloin kuin olisimme halunneet. Hyvin ne kuitenkin muita kiinni ottavat”, Packalén sanoo.Yksi pisimpään taudin kourissa oli All For Fun, joka ehti ennen sairastumistaan suorittaa Jokimaalla koelähdön laukan kanssa ajalla 24,4/2160 metriä.”Varsa menee nyt kivasti. Ei varmastikaan olla keväällä ensimmäisenä aloittamassa, mutta eiköhän kilpaa päästä tänä vuonna ajamaan”, Packalén ajattelee.Amon Amarthin koelähtö siirtyi sairasteluiden vuoksi kevääseen. Hevonen olisi jo nyt koelähtövalmis, mutta kelit ratkaisevat aloituksen. Blue Unicorn on puolestaan jo päässyt aloittamaan uransa kaksivuotiaana.”Mukava hevonen ja treenaa täysin aikataulussa, joten keväällä aloitetaan kausi. Se on meidän tallin ensimmäinen boosterwinnerläinen”, Packalén tietää..Klaus ja Juuso Holttisen Ecurie la Croix Verten omistama ja kasvattama California Games suoritti myös koelähtönsä 2-vuotiaana. Siitä jäi Packalénille positiivinen vaikutelma.”Hevonen treenaa oikein mukavasti, joten keväällä aloitetaan. Ilman sairastumista kaksivuotiaana kilpaileminenkin olisi ollut mahdollista”, Packalén kertoo.Don Ode on tullut Packalénin talliin kolmivuotiasta viimeisimpänä. Hevonen menee nyt treeneissä kivasti, mutta ei tunnu ikäluokasta varhaisimmalta. Hard Licorice puolestaan aloittanee uransa keväällä, sillä hevonen on jo lähellä koelähtökuntoa.”Piti käydä jo taannoin hiitillä, mutta kelit ovat olleet hiukan haastavat”, Packalén tuumaa.Maharajahlainen Hush Hush tuntuu valmentajansa käteen mukavalta, mutta ei varhaisimmalta. Taudista selvittyään tamma on mennyt kehityksessään eteenpäin tuntuvasti.”Varhaisin se ei meidän varsoistaan kuitenkaan ole. Kolmivuotiaana varmasti päästään aloittamaan kilpaura, mutta ei vielä keväällä.”.Iso ja raamikas Let Him Go suoritti kokeensa aivan kaksivuotiskauden lopussa. Ura alkaa tänä vuonna, mutta Packalén uskoo ruunan olevan vasta nelivuotiskaudella merkittävästi parempi.Prime Time Legacyn luonnetta Packalén kuvailee hyvin omalaatuiseksi.”Luonne lieneekin sen suurin kompastuskivi. Juoksijalta varsa muuten vaikuttaa, ja treenit se suorittanut hyvin.”Kriteriumvoittaja Planbeen pikkuveli Strategy joutui kaksivuotiaana suoritetun koelähdön jälkeen useiden tallin muiden varsojen tavoin sairauslomalle.”Iso ja raamikas hevonen. Tänä vuonna päästään varmasti starttiin, mutta valmis en usko hevosen vielä tällä kaudella olevan. Tuskin ihan ensimmäisten joukossa aloitetaan, kun sairastelujen vuoksi varsa on joutunut olemaan aavistuksen kevyemmässä treenissä”, Packalén kertoo..Juha Utala treenaa Hollolassa neljää kolmivuotiasta, joista Deathroll tuli talliin vasta viime vuoden lopulla.”Koelähtöön tullaan ratojen näyttäessä mustemmilta. Exciting Games Zaz puolestaan on näppärä ja sähäkkä tyttö, mutta sillä kilpailemista hiukan rajoittaa synnyinmaa, kun se on Ruotsissa syntynyt”, Utala aloittaa.Isaac Snipes olisi voinut juosta jo syksyllä koelähdön, kunnes sen suorittaminen päätettiin hokkikelien tultua siirtää kevääseen.”Se on kasvanut nyt paljon. Odotan sen kautta mielenkiinnolla”, Utala paljastaa.Piece Of Bugger läpäisi kokeensa jo kaksivuotiaana.”Näppärä koelähtö. Tullaan starttiin, kun hokeista päästään eroon. Mielestäni meillä on mukavat varsat”, Utala kehaisee..Uusien tähtien matka alkaa – 3-vuotiaiden esittelyt alkavat.3-vuotiaat: Orimattilassa Perttusen varsat aikataulussa.3-vuotiaat: Jokimaalla Haapakankaan varsat odottavat kesäkelejä