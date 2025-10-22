Christa Packalén muistuttaa, että hevosen henkinen hyvinvointi on myös tärkeää. Kuva: Anu Leppänen

Valmennus

Ravivalmennussarjassa Christa Packalén: Ehkäise ennalta – Terveydenhoito on mielekkäämpää kuin sairauden

Hevosen hyvinvointi ja hoito on aiheena valmennussarjan tässä artikkelissa ja siitä kertoo Christa Packalén.