Heinä kaiken perusta – Ravivalmennussarjassa Pia Huusarin vinkit kilpahevosen ruokintaan

Minä tykkään, että hevosella saa olla vähän mahaakin. Jos ne ovat aivan vinttikoiran mallisia, sen melkein tietää, että ongelmia mahassa jo onkin. Hevosten pitää olla hyvinvoivan näköisiä ja oloisia.Ei hevonen siihen väsy, että se on vähän pyöreässä kunnossa, eikä lämminveristä kilpahevosta ylilihavaksi saakaan. Suomenhevoselle se on mahdollista..Heinä on kaiken perusta, sen pitää olla hyvää.Pia Huusari.Heinä on kaiken perusta, sen pitää olla hyvää. Meillä se on pääasiassa kuivaheinää. Jonkin verran meillä on myös esikuivattua, mutta mitä itse tehdään, se on pelkästään kuivaheinää. Hyvä heinä on hevosille maistuvaa, hyväkortista ja lehtevää. Siinä on hyvät arvot ja luonnollisesti mahdollisimman pölytöntä. .Arvoista seuraamme varsinkin valkuaista ja sokeria. Tykkäämme, että raakavalkuaista pitää olla yli 50 grammaa kiloa kohti, mielellään 55. Treenattavan hevosen pitää saada noin 800 grammaa hyvää valkuaista ja kun ajattelee, että hevonen syö vähintään sen 10 kiloa heinää päivässä, on siinä sitä koossa jo 550 grammaa. Heinän liiallista sokeripitoisuutta vältetään. Tietysti jos sitä on 200 grammaa kiloa kohti, niin sehän on hevosen mielestä mahdottoman maistuvaa, mutta silloin se lisää mahalaukun happokuormaa ja altistaa mahahaavalle. Liian matala sokeriarvo taas ei ole hevosen mielestä niin hyvää ja joku voi jättää sen takia heinän syömisen liian vähillekin. Meillä pyritään sellaiseen sadan gramman luokkaan.Niittoajankohta ratkaisee, millaisia arvoja heinässä on. Heti juhannuksen jälkeen on paras. Jos se kelien takia menee pitkälle heinäkuuta, valkuaiset laskee ja sokerit nousee..Ilmoista riippuen meillä heinän annetaan olla vuorokausi tai kaksi kaadettuna pellolla ja sieltä se viedään irtoheinänä kuivuriin, jossa loppukuivatus tehdään. Sieltä sitä paalataan pikkupaaleihin pitkin vuotta käyttöön. Kanttipaalissa heinä säilyy paremmin kuin pyöröpaalissa. Kanttipaali on kuin tiiliskivi, pyöröpaalia ei saa niin tiukaksi. Irtoheinänä kuivaaminen ei ole niin sääriippuvaista, mutta joskus sen näkee sitten kyllä sähkölaskussa. Oli yksi vuosi, että kuivuri huusi kolme kuukautta täyttä. Kuuden metrin penkasta viimeinen puolitoista metriä ei meinannut kuivaa ikinä. Ne säilyi, kun niitä pyöritteli, mutta ensimmäisillä pakkasöillä ne vasta kuivuivat. Jos koneet olisi pysäyttänyt, olisi ensimmäisenä tullut huono haju ja seuraavaksi home..Roope (puoliso Roi Iltanen) on testannut, että paras kosteusprosentti on noin 17 tai hieman alle. Liian kuivaakaan heinä ei saa olla, sitten se rupeaa pölisemään.Esikuivattu heinä on kosteampaa ja olen huomannut, että se helposti tekee vatsan löysemmäksi. Olen eläinlääkäreiltä kuullut, että myös hammasongelmat ovat lisääntyneet esikuivatun heinän käytön kanssa. Siinä ei ole samalla tavalla pureskeltavaa kuin hyvässä kuivassa heinässä.Meillä on kuiva heinä käytännössä vapaassa ruokinnassa, hevoset saavat sitä niin paljon kuin ne syövät. Jos sitä alkaa sotkeutua karsinassa jalkoihin, silloin sitä vähennetään. Ei heinää tietysti alusiksi ole tarkoitus käyttää. Kyllä ne pitkälle toistakymmentä kiloa heinää päivässä syö. Kuljetuksessakin pidetään jo mennessä heinää edessä, ei tyhjällä mahalla ole hyvä kulkea. .Meillä heinä analysoidaan ja sen jälkeen väkirehuvalmistajan ruokinta-asiantuntija tekee laskelmat, paljonko ja mitä väkirehua hevonen tarvitsee saadakseen tarpeelliset kivennäiset ja vitamiinit. Sieltä saadaan laskennallinen tulos, jonka mukaan rehua aletaan antaa. Sitten seurataan hevosta ja jos laskennallinen määrä alkaa näyttää riittämättömältä, silloin ruokaa lisätään. Itse se lopulta pitää ratkaista.Käytämme kahta erilaista teollista täysrehua, niistä toinen on energiapitoisempi. Kauraa annetaan joillekin vähän matkaan mukaan, eritoten siitostammoille ja varsoille, että niillä on enemmän pureskeltavaa. Tulee hampaille vähän kulutusta..Kaura on tietysti se, mitä meidän ikäiset tottuivat ruokinnassa käyttämään. Kauraruokinnalla pitää olla tärkkelyksen kanssa tarkka, se muuttuu sokeriksi. Täysrehu on niin paljon helpompaa, kun tiedät, että hevoset saavat kaiken, mitä tarvitsevat. Ei tarvitse monta säkkiä, purkkia ja purnukkaa, mistä ruoka-annos tehdään. Hevoset ruokitaan meillä kolme kertaa päivässä ja sen päälle vielä iltaheinät siinä lähempänä kymmentä. Heinät annetaan aina ensin, väkirehut vasta noin tunnin päästä siitä.. Väkirehunappulat annetaan aamulla ja päivällä kuivana, mutta illalla tehdään puuro, jossa on mukana pellavaa. Kilpailupäivän lähestyessä lisätään jonkin verran energiapitoisen väkirehun osuutta, mutta aika vähäinen se muutos on.Pinjalla (tytär Pinja Iltanen) on ollut joskus aika paljonkin raviponeja treenissä, eikä niiden ruokinta juuri eronnut hevosista. Miniatyrkin söi samoja sapuskoja, mutta vain vähemmän..Kesällä meillä kilpahevosetkin laiduntavat. Se on myös psyykeen hoitoa. Siinä voisi jollekin tulla mahahaava pelkästä pahasta mielestä, jos se kuivassa tarhassa katselisi, kuinka tammat ja varsat laiduntavat vieressä.Kilpahevonenkin voi syödä laitumella niin paljon kuin haluaa, ei ne sitä määräänsä enempää itseensä ahda. Tuossakin juuri Readly Eagle on syönyt mahansa täyteen ja huilailee nyt varjossa. Kolme päivää ennen starttia hevonen otetaan meillä laitumelta pois.Sen verran pitää tarkentaa, että lämminverinen kilpahevonen ei syö liikaa, se osaa säännöstellä. Sen sijaan joidenkin suomenhevosten kanssa pitää olla varsinkin alkukesästä tarkempi laiduntamisessa.. Ne ovat usein sen verran ahneempia. Esimerkiksi Unna Pointin laiduntamista piti rajoittaa. Se oli kaikelle ruoalle niin ahne. Kuivaa heinääkin sille annettiin monta kertaa päivässä vähän kerrallaan Aina, kun meni sen ohi, annettiin pieni tukko. Iltapuurokin annettiin parissa erässä. Jos sille antoi kaiken kerralla, se ahmi ne vauhdilla, sille saattoi tulla paha olo ja silti se alkoi kopistella heti lisää.Loppukesästä laidun ei tietenkään ole ravinnon kannalta sama kuin alkukesästä. Kun laidun on vahvimmillaan ja parhaimmillaan, ei väkirehuakaan anneta sinne aivan täyttä määrää, mutta loppukesästä pitää viedä jo kuivaa heinääkin lisäksi.Sen on huomattu, että keväällä hevoset syö voikukkaa aivan älyttömästi, mutta muutaman viikon jälkeen ne lopettavat. Sehän on kitkerän makuinen, mutta siinä on karoteenia, B- ja C-vitamiineja ja kaliumia. Voikukan pitäisi myös parantaa ruoansulatusta ja jotenkin se korjaa hevosen vatsaa talven jäljiltä. Jos hevonen on luonnonniityllä, sehän etsii kasvit, jotka se syö. Se on luonnon oma järjestelmä, että hevonen hakee sen, mitä juuri sillä hetkellä tarvitsee..Kun hevosen maha on kunnossa, silloin se syö hyvin ja pystyy suorittamaan.Pia Huusari.Hevosen juominen on myös erittäin tärkeää. Meillä on kaikissa tarhoissa juoma-automaatit. Talvella vastuskuppeja ja saaveja. Täsmäjuottoa tarvitsevia on aina joku, varsinkin kesällä. Nytkin muutamassa karsinan seinässä lukee: muista juottaa. Siinäkin hevosta pitää vaan seurata. Jotakin voi päätellä esimerkiksi karsinoita siivotessakin. Jos ei ole juonut paljoa, ei virtsaakaan ole paljon.. Ravipaikalla monet juovat huonosti ja siksi on hyvä jo reissuun lähtiessä juottaa hevonen. Lihasongelmaisilla pitää olla tarkka, että ne saavat tarpeeksi nestettä, niitä lisäjuotetaan. Lihasongelmaisia ajetaan meillä usein ja varsinkin lepopäivinä katsotaan, ettei ruokinta ole liian vahvaa. Nehän ovat usein tammoja, lihasongelmiin vaikuttavat kiimatkin. Ei ruokinnassa muuta sukupuolieroa meillä olekaan kuin että tammoja pitää tarkkailla enemmän, niiden hormonitoiminta vaikuttaa asiaan.Rauta-arvojen lasku on meillä ollut myös ehkä enemmän tammojen ongelma. Nytkin meillä on Wyoming Point, jolla ne tahtoo jostain syystä tippua liian alas. Se ei ole mennyt ihan sillä tavalla, miten se on treenannut ja miltä se tuntuu, mutta siihen voi tietysti olla monta muutakin syytä.Safiiritar oli myös aikanaan sellainen, sillä tahtoi rauta-arvot laskea aina sadan alle. Sen takia se siirrettiin siitokseenkin. Orihevosilla se voi olla päinvastoin ja hemoglobiinikin sitten yläkantissa ja veri paksua.Verikokeista nämä näkee. Useimmiten niitä otetaan, kun epäillään, että jokin on vialla. On kipeä tai tehnyt huonon startin, mutta olisi hyvä ottaa joskus myös silloin, kun hevonen on huippukunnossa. Silloin olisi pohja, mihin verrata.Sairasteluthan tahtovat viedä rauta-arvoja alas. Lähtökohtaisesti hevosen pitäisi itse korjata ne kohdalleen. Kun annat purkista rautaa, se nousee hetkessä, mutta ei välttämättä kestä. Kyllä rautakuureja joutuu silti välillä antamaan ja sen kanssa annetaan C-vitamiinia, joka auttaa imeytymiseen. B on muuten ainoa vitamiini, jota meillä ruokinnassa annetaan aina vielä erikseen purkista. B-vitamiinit ovat vesiliukoisia, eivätkä varastoidu elimistöön. Sen lisäys varmistaa lihasten energian tuotantoa, hermoston toimintaa ja aineenvaihduntaa.Elektrolyyttejä annamme aina treenin päälle, kesän kuumalla jaksolla on annettu joka päiväkin. Jos talliin tullut uusi hevonen on huono syömään, annetaan sille omepratsolikuuri. Varmistetaan, ettei se johdu mahahaavan aiheuttamista poltteista. Ellei suoliston mikrofloora ole kunnossa, ruoka ei välttämättä tartu, vaikka hevonen söisikin. Se on niin sanottu läpipaskuri.Aika äkkiä ne tottuvat tähän meidän ruokaan. Ruotsissa syötetään väkirehunappulat yleensä kuivina ja sieltä tullut hevonen voi alkuun katsella meidän iltapuuroa, että mitä tämä on. .Kun ne kerran syö, niin ne huomaa, että hyväähän tämä on. Meidän heinämääriin tottuminen ottaa enemmän aikaa. Menee oma aikansa, että mahalaukku suurenee, että sinne yleensä edes mahtuu.Kun Oskar Run tuli Ruotsista, se söi heti ekana päivänä ihan hullun lailla, mutta sen jälkeen alkoi vähän niuhaamaan. Se varmaan söi alkuun liikaa ja tuli huono olo.Kaiken kaikkiaan hevosen mahan hyvässä kunnossa pitämistä on mahdotonta yliarvioida. Mahahaava on ikävä riesa, hevoselle ei maita ruoka, karva huononee ja se laihtuu. Sitä on parempi ennaltaehkäistä kuin joutua parantelemaan.Oikean ja riittävän ruoan lisäksi koitamme välttää mahdollisimman paljon hevosten stressiä. Monet stressaavat vatsallaan.Kun hevosen maha on kunnossa, silloin se syö hyvin ja pystyy suorittamaan. Siksi keskitymme paljon mahan hyvinvointiin..Pia Huusari59-vuotias haminalainen valmentaja ja ravihevoskasvattajaValmennettavat voittaneet 2000-luvulla 1,1 miljoonaa euroaValmennettavista muun muassa Chief Orlando voitti Solvallan The Onion loppin ajalla 09,8a ja sai kutsun ElitloppetiinKasvateissa muun muassa Orlando Point 11,2a, Large Point 11,9a ja Suur-Hollolan viides Jaguar Point 12,1ake.Pellavasta hyvää oloa Pellava on oleellinen osa Ravitalli Pia Huusarin hevosten ruokintaa.Hevonen on tunnetusti vatsasta ja suolistostaan herkkä ja pellava on yksi, millä saa pidettyä sen hyvää vointia ja oloa yllä.Pellavaa meillä sekä syötetään että juotetaan hevosille paljon, ja syödään sitä itsekin esimerkiksi jogurtin tai viilin kanssa. Silloin sen huomaa, että kyllä se tekee hyvää vatsalle.Pellava sisältää runsaasti liukoisia ja liukenemattomia kuituja, jotka edesauttavat suoliston toimintaa ja tasaavat ruokinnan jälkeistä verensokerin nousua. .Ei mikään hevonen ole vielä niin kovassa startissa ollut, etteikö se koko pellavapuuro-annosta illalla söisi.Pia Huusari.Teemme itse pellavajauhoa hevosille. Elintarvikekelpoisesta öljypellavan siemenestä tehdään ensin rouheeksi, eikä puristeta sitä liian kuivaksi, että siihen jää öljyä. Rouhe vielä jauhetaan, koska niin siitä tulee käyttäjäystävällisempää. Se ei jää klimpiksi.Hevoset syövät sitä hyvin, ei mikään hevonen ole vielä niin kovassa startissa ollut, etteikö se koko pellavapuuroannosta illalla söisi. Iltarehut annetaan aina pellavapuuron kanssa.Puuroon sekoitetaan myös pellavaöljyä, jossa on mukana E-vitamiinia. Pellavaöljyssä on paljon omega-3-rasvahappoja, joiden saanti voi olla muuten heikkoa. Voisi sanoa, että talviaikaan omega-3 ajaa laitumen asiaa. Tuoreessa ruohossa sitä on, mutta kuivasta heinästä omega-3 ja E-vitamiini on jo pitkälti kadonnut.Rasvahappotasapaino on hevoselle tärkeää ja pellavaöljyssä on omega-3 ja omega-6 oikeassa suhteessa 4–1.Ajon jälkeen meillä juotetaan hevoselle aina pellavavettä, jossa on suolaa seassa. Emme juota melassia, sen sokeripitoisuus käy hampaisiin.Pellavasta saa ihan tutkitusta paljon terveyshyötyjä, mutta jokainen voi nähdä sen jo omin silmin pelkästään hevosen hyvästä karvasta..Näistä hevosista on puhe1 MiniatyrVuonna 2008 syntynyt gotlanninrussruuna. B-ponien kategoriassa muun muassa kaksinkertainen Poniruhtinas, Pohjoismaiden mestari, kaksinkertainen Suomen mestari, kolminkertainen Poni-Kymin voittaja ja kaksinkertainen Pikku-Finlandian voittaja. 122 startista 60 voittoa.Uran numerot: ennätys 36,9a, voittosumma 14 731 euroa..2 Readly EagleVuonna 2017 Ruotsissa syntynyt ori. Voittanut muun muassa10 000 euron arvoisen Talvicup-finaalin ja 8 000 euron Voimaeläincup-finaalin.Uran numerot toistaiseksi: ennätys 11,7a, voittosumma 55 093 euroa..3 Unna PointtiVuonna 2019 syntynyt tamma. Voitti Kriterium-kokeen, oli toinen Kriterium-karsinnassa.Uran numerot: ennätys 30,1ke (5), voittosumma 10 604 euroa..4 Wyoming PointVuonna 2021 syntynyt tamma. Nuorten sarjan voittaja.Uran numerot toistaiseksi:ennätys 15,7ake (4), voittosumma5 750 euroa..5 Safiiritar Vuonna 2006 syntynyt tamma. Voitti kaksi kertaa ja oli muun muassa kolmas Nuorten sarjassa. Emänä muun muassa Qepe Pointille 25,3ake. Uran numerot: ennätys 30,0ake, voittosumma 4 080 euroa.6 Oskar Run Vuonna 2017 Ruotsissa syntynyt ruuna. Voittanut syntymämaassaan muun muassa Solvallan Travrondens Guldklocka -lähdön. Kilpaillut toistaiseksi kaksi kertaa Suomessa, juossut ennätyksensä ja ollut kolmas molemmilla kerroilla.Uran numerot toistaiseksi: ennätys 11,6a, voittosumma 97 472 euroa.