3-vuotiaat: Irrillä Merlin tekee taikojaan

Joni-Petteri Irri treenaa Sastamalassa 13 lämminverivarsaa. Niistä Merlin Match ja Skyfall Windy ovat jo aloittaneet uransa.“Merlin Match on varsasta asti tuntunut juoksijalta. Se on aina ollut kärkiporukoissa meidän varsoista ja aloitti uransa hienolla voitolla. Toisessa startissa se oli ehkä pieni pettymys, kun ei saanut parasta irti. Se siirtyi kesäkenkään, että en tiedä, oudoksuiko se niitä, kun tamppasi vähän paikallaan. Annetaan kuitenkin yksi kolmossija anteeksi ja jatketaan starttaamista. Se on treenien perusteella yksi parhaista varsoista, joita meillä on ollut. Tähdätään ikäluokkakisoihin ja syksyyn asetetaan isoimmat panokset”, Irri tuumaa.”Skyfall Windykin aloitti jo uransa, mutta meni vähän puolivaloilla vielä. Se oli vähän laiska, eikä laittanut sellaista pykälää silmään, mitä hiittien perusteella odotin. On kuitenkin selvää, että se parantaa. Ajellaan harvakseltaan kilpaa tässä kevään aikana. Skyfall Windy menee varmasti hyvää kyytiä jo tänä vuonna, kun saa rutiinia. Siinä on hyvä aihio, vaikka oli avausstartissa vähän haahuilija.”.Irrin puolison Jenni Kaijan omistaman Mr Hossin piti myös jo aloittaa uransa.“Mr Hoss on hyvän oloinen hevonen. Sen piti kilpailla Seinäjoella, mutta ne ravit peruttiin. Ajellaan kesä tasaisesti kilpaa. Mr Hoss tuntuu siltä, että se pystyy pärjäämään jo tänä vuonna. Se on hieno hevonen katsella ja pidän siitä muutenkin.”.Aivan tuloillaan on muitakin aloittelijoita.“Lady Haya meni hyvin koelähdössä ja kohta puoliin pitäisi alkaa katselemaan starttia. Se on näppärän tuntuinen juoksijatamma. Starttien myötä nähdään, mitä sieltä löytyy, mutta siellä tuntuisi olevan hyvä tamma sisällä. Lady Hayalla on hyvä emälinja ja huippuori isänä. Kaikki treenit se on tehnyt oikein ja mennyt kärkiporukassa meidän varsoista.”.Marvin Match ja Cinematic Shade olivat samassa koelähdössä helmikuussa.”Siinä pari varsaa löivät kaasua pohjaan, eikä Marvin Matchia ohjastanut Tommi (Kylliäinen) lähtenyt väkisin seuraamaan niitä. Tämä teki hyvän tuloksen, ja näytti hyvältä. Uskon, että Marvin Match tulee kevään mittaan starttiin. Odotan siitä jonkinlaista ikäluokkahevosta viimeistään syksyn lähtöihin”, Irri sanoo.“Cinematic Shadekin teki hyvän koelähdön. Aika huikua päästeltiin loppua kärjen osalta. Cinematic Shadekin tuli jotain 17-vauhtia viimeisen tuhannen. Katsellaan starttaamista tässä jossain kohtaa. Ainakin vielä on odotuksia, että siitä tulee hyvä kilpahevonen.”Melody Match suoritti koelähdön maaliskuun alussa.”Melody Match laukkasi koelähdössä, kun volttia pyöritettiin aika kauan. Se lähti vähän monot solmussa, mutta kulki sen jälkeen jotain 19-kyytiä läpi. Se on hyväsukuinen tamma: sillä on hyvä veli Timo Nurmoksella (Hattrick Match). Sen myötä odotuksia on. Katsellaan kevään aikana starttaamista. Yritetään päästä kokeilemaan ikäluokkakisoissa.”.Irrin omaa Birchwood Basea on hidastanut aiemmin vaivannut kiveskiertymä.”Se oli aika pitkään ori, mutta kun se tuli minun omistukseeni, ruunasin sen alkuvuodesta. Sen jälkeen se on lähtenyt petraamaan, mutta ei ole vielä kevään hevosia. Kun Birchwood Base on oma hevoseni, ei sen kanssa ole kiire. Se tuntuu kuitenkin ihan hyvältä hevoselta.”Anders Holmertzin ja Mademoiselle Hossin kanssa ei pidetä kiirettä.”Madelmoiselle Hoss on iso, riski tamma. Se on treenannut koko ajan hyvin, mutta katsotaan päästäänkö keväällä koelähtöön. Sen kanssa isompi tähtäin on varmaan syksyssä”, Irri miettii.”Anders Holmertzin kanssa koitetaan, jos pääsisimme ajamaan kevään mittaan koelähdön. Se ei ole mikään varhainen varsa. Aloittaminen menee luultavasti loppukesään tai syksyyn, koska se on ollut koko ajan pikkuisen perässä, minkä takia sitä ei ole laitettu vielä ahtaalle.”.Empere’s Dignity tuli Irrin talliin vasta viime syksynä. “Se on tosi iso loveyoulainen ruuna. Se on vielä keskentekoinen, eikä varmaan ole tämän vuoden hevosia. Otetaan suosiolla tähtäin nelivuotiskauteen.”Lake’s Hopen kanssa tilanne on samantyyppinen. “Sen suku on hyvä, mutta tällä on vähän sama tilanne kuin Empere’s Dignityllä. Se on kehittynyt talven aikana paljon, mutta ei se vieläkään ole starttikunnossa. Lake’s Hopen starttaaminen menee myöhempään. Emästä on aika takuuvarmasti tullut jonkinlaista juoksijaa, mutta hätäilemällä sellaista ei tule.”Irrin listoilta löytyy myös Oiva Käsnäsen ja Tuula Helperin yhdessä omistama Nightwish Avenger.”Se on Oivan oma hevonen. Hän treenaa sitä Kokemäellä. Mitä olen kuullut, niin sen pitäisi tulla kevään aikana koelähtöön. Mitä olen sivusta nähnyt, ihan hyvännäköinen varsa.”.Jari Kinnunen treenaa toistaiseksi vielä Teivossa neljää kolmevuotiasta. Niistä omakasvatti Shackhills Hazel on selvästi valmentajalle mieluisa. Se aloitti uransa voittamalla maaliskuun alussa Killerillä nuorten sarjan ajalla 15,7.”Shackhills Hazelista olen koko ajan sanonut, että siinä on hyvä fiilis ja tuntuma”, Kinnunen aloittaa.”Sillä olisi varmaan voinut ajaa jo kaksivuotiaana kilpaa. Kerran testasin sitä tuhannen metrin verran, ja vauhdin puolesta sillä olisi voinut ajaa, mutta mielestäni se ei vielä silloin kantanut itseään ihan niin kuin olisi pitänyt ja jatkettiin sitten treeniä. Johonkin varsaan sitä vaan tykästyy, ja tämä on sellainen. Luonteen puolesta siinä on anoppiaineista, mutta sen kanssa pärjää, kun ei ala taistelemaan. Mutta ehkä se sopii mulle tammahevosena, kun on vähän tiukka luonne. Siinä on monta asiaa, mistä tykkään tosi paljon.”Myös Shackhills Hazardista on odotuksia.”Koelähtökin kertoi siitä paljon (helmikuun alussa 20,1). Se on samasta emästä kuin Shackhills Viking, ja tässäkin on vauhtia, mutta on vähän rauhallisempi kuin veljensä. Rauhassa sen kanssa on edetty, koelähtövauhti on kovinta, mitä sillä on ajettu, tai millään meidän varsalla. Hazard on riskin tuntuinen varsa”, Kinnunen juttelee..Luonteen puolesta siinä on anoppiaineista.Jari Kinnunen Shackhills Hazelista.Kolmas omakasvatti Shackhills Hero on kahta muuta jäljessä sairasteltuaan rankasti viime syksynä.”Hero tuli kotiin Teivosta syksyllä. Se on sairastellut hengitystieinfektioita tosi paljon. Ajattelin, että sillä ajettaisiin jo kaksivuotiaana, mutta ei siitä tullut mitään. Nyt se on alkanut pikkuhiljaa menemään oikeaan suuntaan, mutta starttaaminen menee ihan varmasti pitkälle kesään. Siinä oli sekä vauhtia että jaksoa, mutta sairastuminen söi pohjat ja piti lähteä melkein nollista. Hevosessa on vielä paljon rakentamista”, Kinnunen toteaa.”In The Shadows tuli meille puolitoistavuotiaana. Se on edistynyt asiallisesti ja noin 25-tasolla nyt. Ei ole vielä parhaimpien vauhdeissa, mutta kehityskelpoinen varsa. Tässä kohtaa tuntuu, että se voisi olla ihan riittävä ikäkausikilpailuihin, kun onneksi tärkeimmät kisat on loppukesästä. Mulla on sellainen tuntuma, että se voi ehtiä mukaan niihin”, Kinnunen sanoo..Aripekka Pakkanen laittelee myös kahta kolmevuotiasta.”Chico Express on ollut minulla vasta parisen viikkoa. Ihan kivan tuntuinen hevonen, mutta en uskalla vielä hirveän kattavaa raporttia antaa, kun vasta on hetki treenattu. Se on pieni mutta napakan tuntuinen hevonen. Mielestäni Chico Express menee ihan mukavasti, joten eiköhän me kohta starttailla”, Pakkanen kertoo.”Passorone on vähän laiska menemään ja isokokoinen hevonen. Se on ihan selväravinen, ja silloin kun se innostuu menemään, vauhtiakin tuntuu olevan. Vielä se on pikkuisen laiskannihkeä. Voi olla, että se vaatii aikaa vahvistuakseen, että tulee sellaista terävyyttä ja jäntevyyttä. Edellytyksiä on. Välillä kehitystä tulee äkkiäkin nuorten hevosten kohdalla, mutta vielä Passorone ei ole starttikunnossa. ”Siiri Mäkinen treenaa Juupajoella kahta varsaa. Niistä pisimmällä on Langen’s Roland.”Sen kanssa on käyty harkkareissa ja se tulee tässä alkukesästä koelähtöön ja varmaan starttiinkin. Se on miellyttänyt minua paljon ajossa ja ulkoisesti. Hyvän oloinen oripoika. Se on pienikokoisempi, sellainen taskuraketti, joka on kropaltaan valmiin oloinen. Se tuskin kasvaa enää paljoa tuosta”, Mäkinen miettii.”Langen’s Mustangissa on ehkä vähän enemmän työtä. Siitä tulee tosi iso hevonen, ja se on opetettu myöhään. Oikeastaan ensimmäiset kunnon ajot on otettu vasta tässä minulla. Se on vasta nyt kasvanut hevosen mittoihin. En sano, että kyseessä olisi lainkaan huono hevonen. Nyt näyttää ihan hyvältä, mutta rauhakseen on ajettu ja menty hevosen ehdoilla, koska se kasvaa vielä. Siksi se on varmaan aika myöhäinen.”.Hämeenkyrössä Riina Rekilällä on työn alla kaksi tulevaisuuden toivoa, joista Viking Wania ehti kaksivuotiaana jo mm. Kasvattajakruunun kolmoseksi.”Viking Wania on ihan starttivalmis. Sille tuli niin monta Ruotsin reissua, että siksi se on huilannut nyt. Se on hyvä hevonen ja meni tosi helposti ennätyksensä. Varmaan parin viikon päästä startataan”, Rekilä kertoo.”Saga Wania olisi voinut mennä koelähdön jo viime kesänä, mutta se ei olisi ollut kuitenkaan valmis kilpailemaan. Ajetaan koelähtö piakkoin. Se treenaa hyvin ja menee ihan kivasti.”Sari Orreveteläisen treenaama Moriarty miellyttää valmentajaansa.”Oikein miellyttävä, asiallinen ja helpporavinen hevonen. Pienen tapaturman takia koelähdön suorittaminen menee kuitenkin syksyyn, sen enempää ei uskalla vielä luvata. Tämä on niin energinen ja touhukas nuorimies, niin turhia haavereita voi sattua sen eloisan luonteen vuoksi. Moriartyssa ei ole moitteen sijaa. Se on oikein asiallinen nuorimies. Mari Kolkkisen listoilla on pari vuotta sitten huutokaupasta löytynyt MAS Kasper."Talvi on mennyt ihan hyvin. Nyt olisi tarkoitus ruveta pikkuhiljaa käymään radalla. Se on treenannut ihan hyvin. Tietysti nämä kevään treenit näyttävät, koska tulemme starttiin. MAS Kasper on aika pienikokoinen. Se on syntynyt kesäkuun loppupuolella, minkä takia se on vähän myöhäinen. Sillä on kasvu vielä kesken ja se on vähän takakorkea. Siksi en ole laittanut sitä vielä kovin ahtaalle."Korjaus 26.3. klo 13.29: Kuvissa olivat Lady Haya ja Melody Match menneet sekaisin, vaihdettu kuvateksteihin oikeat nimet.