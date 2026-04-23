3-vuotiaat: Kiinnostava kvartetti Kurikasta

Ihailtavan kovalla voittoprosentilla valmentava Kari Lehtonen on tyytyväinen omaan kolmevuotisarsenaaliinsa. Tällä hetkellä muita päätä pidemmälle kurkottaa 12,7-aikaisen emätamman Quantanameran kuopus Bueno Tie, joka ehti avata kilpauransa viime viikolla Porissa.”Se on näistä pisimmällä ja menee kyllä hyvin. Minusta sillä on mahdollisuuksia nousta ihan ikäluokkalähtöihin”, Lehtonen aloittaa.”Varsa on saanut olla terveenä ja kehittynyt toivotulla tavalla. Se on kuin emänsä, eli oikein helpporavinen ja toimiva tapaus. Sillä pystyy ajamaan edessä, rinnalla ja takana, joten periaatteessa kaikki käy. Uskon, että tämä voi nousta aika korkeallekin.”.Minusta sillä on mahdollisuuksia nousta ihan ikäluokkalähtöihin.Kari Lehtonen Bueno Tiesta.Kurikkalainen puhuu lämpimästi myös Scabiosa Raysta, vaikka se ei olekaan yhtä varhaiskypsä kuin tallitoverinsa.”Mukavan tuntuinen tamma, oikein tosi ravuri. Se ei varmaan kerkeä isompiin ikäluokkalähtöihin tälle vuodelle, mutta ehkä syksylle voisi katsoa jotain tammalähtöä. Tykkään kyllä siitä hevosesta, kyseessä on kompakti paketti. Se voi yllättää ihan positiivisesti, kun päästään kilpailemaan. Varmaan noin kuukauden kuluttua ajetaan koelähtö.”.Kvartetin täydentävät Bubba Ray sekä Lightbringer.”Bubba Ray on ihan asiallinen aihio, mutta sen kanssa ei tulla starttiin vielä ainakaan pariin kuukauteen. Hyvin se on kehittynyt, ja oli 2-vuotiaana koelähdössä positiivinen, mutta ruuna on kasvanut kovasti. Hieman se on vielä voimaton, mutta siitä tulee kyllä asiallinen kilpahevonen”, Lehtonen toteaa.”Lightbringer on iso ja komea tamma. Se on kasvanut koko ajan, ja kasvun takia sillä on ollutkin pieniä vaivoja. Otetaan vielä rauhassa, ja varmaan puolen kesän jälkeen tullaan radoille. Ei tämä ehkä 3-vuotislähtöihin ehdi, vaikka kaksivuotiaana siinä tuntui olevan tosi paljon kykyjä. Kasvun takia täytyy kuitenkin mennä maltilla, mutta hevosella on ihan hyvä kapasiteetti.”.Hannu Hietasen valtakunnassa Laihialla valmentautuu kolmikko, jonka kanssa ei ole pidetty kiirettä.”Ewe’s Wincent on isokokoinen ja asiallinen varsa. Koetetaan ajaa koelähtö ensi kuun aikana ja uskoisin, että tästä tulee kyllä jonkinlainen kilpahevonen. Ikäluokkalähtöihin voi tulla vähän liian kiire”, Hietanen aloittaa.”Rampampam on luonteikas ruuna, joka ottaa kovasti vauhtia. Täytyy vain saada se vauhti pysymään myös silloin, kun kellot lyödään virallisesti käyntiin. Se vaatii vielä hieman töitä, ennen kuin radoille päästään.”.Täytyy vain saada se vauhti pysymään myös silloin, kun kellot lyödään virallisesti käyntiin.Hannu Hietanen Rampampamista.Alkuvuodesta talliin saapunut Pegasi on tuorein tulokas.”Se on ollut vasta vähän aikaa. Hevosella oli ollut aiemmin jotain harmeja, eikä ole päästy vielä alkua pidemmälle. Ottaa aikansa, ennen kuin tullaan kaviourille. Isokokoinen ja hieno tamma.”.Lappajärvellä hevosia laitteleva Tiina Rintala marssittaa kaviourille kaksi kolmevuotiasta. Emänsä Heidi Alen neljäs jälkeläinen Brachetto muistuttaa äitiään huomattavan paljon.”Brachetto meni taannoin harjoitusraveissa ihan lupauksia herättävästi, ja koelähdön voisi ajaa tässä lähiaikoina. Vasta syksyn puolella tullaan kuitenkin starttiin, sillä henkistä puolta pitää vielä kehittää”, Rintala taustoittaa.Too Noble For You on kilpaillut jo kertaalleen, mutta ei suorittanut taustavoimiensa toivomalla tavalla.”Se on isänsä Ringostar Trebbin kaltainen, pieni kuin kissanpentu. Taitaa olla muuten isänsä ainut jälkeläinen Suomessa. Ravi kyllä käy, mutta asiat eivät ole menneet sen kanssa ihan toivotusti. Ajateltiin ajaa sillä jo kaksivuotiaana, mutta eipä meidän alueellamme ollut sellaisia sarjoja. Ensimmäisessä startissa se oli ihan toisen asialla, eikä vastannut siinä odotuksia. Sujuvaravinen varsa, jolla on tosi miellyttävä luonne.”.Niko Jokelan valmennukseen alkuvuonna tullut Roc No Doc meni jo kaksivuotiaana marraskuussa täyden voltin 18,6-vauhtia. Uusi tuttavuus saa Jokelan suupielet kääntymään ylöspäin.”Tuomo Laurila ja veljekset ostivat hevosen. Se oli talven Tuomolla, ja nyt hetken aikaa meillä. Se liikkuu kivasti. Yhdet harjoitusravit ajoin, ja ajetaan sillä jo kilpaa. Nostetaan tasoa sen mukaan, miten se lähtee menemään. Oikein mukavan oloinen hevonen”, Jokela kommentoi.”En tiedä, onko se ikäluokkahevonen, mutta katsotaan ensin tammasarjoja ja sitten nähdään. Varsa on terve ja talvi on mennyt tosi hyvin, niin totta sen pitäisi kehittyä kauden edetessä.”Wanda Swamp tuli valmennukseen 8. huhtikuuta.”Se on samasta emästä kuin Bigwig Swamp. Hirmuisen iso, liikkuu hienosti ja sillä voi varmasti ajaa jo keväällä koelähdön. Siitä tulee hyvä hevonen, joka ehkä nelivuotiaana on valmis. Käytös on kymppi”, Jokela kiittelee.Terno Grönstrandin tiluksilla käyskentelee kolme ikäluokan edustajaa. Näistä Shiny Rayquaza avasi uransa tämän kuun alkupuolella Seinäjoella.”Se on ihan näppärä varsa. Seinäjoella ajettiin treenibalanssissa, ja kyseinen kengitys ei sopinut kilpailemiseen toivotulla tavalla”, Grönstrand taustoittaa.”Vaihdetaan balanssia ja katsellaan uusia sarjoja. Ruuna tuntuu ihan juoksijalta, mutta aika näyttää, miten kehitys etenee. Minusta se voi olla syksyllä ihan oikea hevonen.”Trion täydentävät I Am Vice sekä aikanaan lahjakkaasti aloittaneen Top Hitin sisko Zella Hit.”I Am Vicea on treenailtu rauhakseltaan, ja kesän mittaan aletaan ajamaan kilpaa. Sillä olisi jo voinut ajaakin, mutta se on osittain oma, eivätkä kaksi muutakaan kimppalaista ole painostaneet starttaamaan. Edetään maltilla kohti syksyn kilpailuja.””Zella on pienehkö, eikä vielä valmis, mutta kyllä sekin tulee hiljalleen koelähtöön ja sitten starttiin. Tässä kohtaa ei voi sanoa, että se olisi täyttämässä isoveljensä suuria saappaita. Mennään maltilla eteenpäin.”.Jonny Länsimäen kaksikosta Sahara Snowstorm ehti juosta koelähdön jo viime vuoden puolella ja on tällä hetkellä selvästi tallitoveriaan Quebradoa edellä.”Sahara Snowstorm on ihan hyvällä mallilla. Se meni koelähdön helposti, ja ajoin tarkoituksella aika maltillisesti. Ensi kuussa aloitellaan, sillä haluan startata ensimmäiseen kilpailuun tässä mahdollisimman lähellä. Meillä päin on tosin todella heikosti noita 3-vuotishyvityksellä olevia lähtöjä”, Länsimäki huomauttaa.”Quebrado on äärettömän iso ja jaksava hevonen, mutta ei mitenkään liian varhainen. Sille tuli loppuvuodesta pieniä murheita, joten menee varmaan tuonne syksyyn tai talveen, ennen kuin päästään radoille. Kilometrejä se on saanut, mutta kovaa ei ole ajettu.”Matti Matinlauri tekee töitä Loirin kanssa. Kyseessä on nimensä mukainen taiteilijasielu.”Se on riskinkokoinen ja hieno hevonen. Kyseessä on taiteilijaluonne, kuten nimikin kertoo. Sillä on ajettu harjoitusraveissa noin 27-vauhtia läpi, ja toukokuussa olisi tarkoitus tulla koelähtöön. Tämä tulee voittamaan vielä monta ravilähtöä, mutta ei ole välttämättä 3-vuotiaana mikään maailmanmestari”, Matinlauri luonnehtii.Etelä-Pohjanmaan varsakatraan sinetöi Juha-Pekka Laurilan käsissä valmentautuva Side Hustle, jonka uran ensimmäinen kilpailu päättyi helmikuussa Kaustisella seitsemänteen sijaan.”Aika asiallinen varsa se on, mutta ei vielä valmis. Kokeillaan treenata sitä sillä lailla, että syksyllä päästäisiin startille. Meninhän se kaksivuotiaana kokeen 24-vauhtia läpi, mutta ei saanut Kaustisen kilpailussa parastaan irti kasvun takia. Olen minä sillä talvella ajanut paloja 17-kyydillä, eli vauhtia löytyy, mutta tamma on vielä keskeneräinen”, Laurila niputtaa..3-vuotiaat: Pohjoisessa odotukset tuhkimotarinassa