4-vuotiaat: Kommellusta kerrakseen

Teemu Okkolinin kahdeksasta nelivuotiaastaan on kuusi jo startannut ja loput kaksikin suorittaneet hyväksytyn koelähdön.Jo kolmevuotiaana runsaasti voittosummaansa kohensivat Varsakunkun kolmonen Kommellus ja Junnustartin kakkonen Rudolf. Kommellus aloitti nelivuotiskautensa voittamalla Kriterium-kokeen ja siirtymällä ikäluokan ensimmäisenä tähtijuoksijaluokkaan.”Kommelluksella on tarkoitus edelleen ajaa ikäluokkalähtöjä”, Okkolin kertoo. ”Rudolfille jouduttiin tekemään kolmevuotiaana pieni leikkausoperaatio, siitä se on jo parantunut. Se tulee starttiin, kun on siihen valmis. Sille on isot tähtäimet, mutta mennään hevosen ehtojen mukaan.”Harjan Fakiiri otti alkuvuodesta kaksi komeaa voittoa.”Hyvin aloittanut, lahjakkaan tuntuinen hevonen. Semmoinen varsa, jolla ainakin kokeillaan ikäluokkalähtöjä. Sitten itse kertoo itsensä, mikä hän on.”.Lahjakas, mutta vähän orimainen.Teemu Okkolin Otso Kontiosta.Myös Otso Kontio on ehtinyt päästä voiton makuun.”Lahjakas, mutta vähän orimainen. Keskittyminen on vielä hakusessa, mutta jossain kohtaa varmasti kokeillaan siipiä, mihin ne kantaa.”Okkolinilla on tammoja ja oria tasaluku, kumpiakin neljä. Kimaltava ja Larvan Alma ovat ehtineet jo starttaamaan.”Kimaltavalla ajettiin kolmevuotiaana muutama lähtö, mutta ei se ollut vielä valmis ja se oli oikeastaan tiedossakin, mutta haluttiin kokeilla. Sillä on tarkoitus ainakin ikäluokan tammalähtöjä kokeilla. Larvan Alma aloitti hyvin, mutta nyt tulee väkisinkin pikku breikki, kun se teloi vähän itseään. On aika oikukas tamma ja tulee taas starttiin, kun tulee.”Helmin Helyä Okkolin kiittää jaksavaksi tammaksi, joka nähdään piakkoin startissa. Vilkkeen Viuhu on isokokoinen ja muita hieman jäljessä..Ehkä hieman yllättäen Christa Packalénin tallista löytyy peräti neljä nelivuotiasta suomenhevosta. Ensimmäisenä niistä tositoimissa nähtäneen Tollari, joka teki toukokuussa mukavan koelähdön.”Se on mennyt koko ajan eteenpäin ja kokonaisuudessaan tehnyt näistä suurimman harppauksen”, Packalén kuvailee. ”Sillä varmaan aloitetaan kesäkuussa ja ajetaan joku lähtö kilpaa. Ei se ainakaan huonompaan suuntaan koelähdöstä mennyt.”Hodin ja Nevan Fortuna suorittivat kolmevuotiaana koelähdön yhdessä ja tasatahtiin.”Hodinille tuli välillä pikkasen takapakkia ja on otettu rauhallisesti, mutta nyt se on sen oloinen, että kesällä pitäisi päästä aloittelemaan. Siitä on hyvä fiilis. Nevan Fortuna oli tosi pitkään kipeänä ja sen takia ajamatta. Nyt on pikkuhiljaa palattu teeniin, mutta aika näyttää päästäänkö vielä tänä vuonna radoille.”Kiikun Kahiseessa kahisee Kiikun Tallin historian lehdet. Sen kolmas emä, kuulun Erillan tytär Pikku-Vila oli ensimmäisiä hevosia, jonka Christa Packalénin isoisä, maalarimestari Tapio Packalén hankki talliinsa 1970-luvun lopulla.”Kahisee on vähän myöhäisempi. Koelähtö on tarkoitus päästä ajamaan, mutta sitä en osaa sanoa, milloin kilvanajoon. Ei sitä moittiakaan voi, kivasti se treenaa.”Timo Korvenheimolla on työn alla hänellä menestyksellä kilpailleen Sarikanin pikkuveli Samaken.”Asian varsa, jolla pyritään juhannuksen korvilla olemaan viivalla”, Korvenheimo kaavailee. ”Tosi jaksava hevonen, katsotaan miten se siitä valmistuu vauhtien puolesta. Kesä näyttää, onko siitä tämän vuoden ikäluokkakarkeloihin.”Toisena hänellä on Komisario Palmu, jota hän kiittelee tosi juoksijaksi, mutta ruuna on myöhässä varsana tapahtuneen onnettomuuden takia, eikä välttämättä kilpaile vielä tänä vuonna.Olli-Pekka Holopaisen Kinnarin Valotar koki koelähdössä hylkäystuomion.”Se vähän hätäili kavereiden kanssa”, Holopainen kertoo. ”Se on starttihevosen vauhdeissa ja kunhan saadaan vaan koelähtö ajettua, tullaan starttiin. Pieni mahdollisuus on vaikka ikäluokan tammalähtöihin.”.Tapio Perttusen nelivuotistriosta Saxeli on ehtinyt jo starttiin.”Sillä on hyvin vauhtia, mutta meneminen on ollut vielä vähän epävarmaa”, Perttunen kuvailee. ”Ei meinaa keskittyä juoksemiseen.”Hänellä on toinenkin, joka edustaa Vixelin ensimmäistä ikäluokkaa. Reipas Suomalainen juoksi koelähtönsä hyvällä tyylillä jo kesäkuun alussa kolmevuotiaana.”Molemmat ovat yrittäviä ja jaksavia hevosia, niin kuin isänsä”, Perttunen sanoo vixeliläisistään. ”Reipas Suomalainen on lahjakas varsa, mutta sillä polvet vähän kipeytyi ja jouduttiin hoitamaan niitä. Nyt se treenaa jo aika mukavasti ja starttiin tulo alkaa olla lähellä.”Fannina oli samassa koelähdössä kolmevuotiaana Saxelin ja Reipas Suomalaisen kanssa.”Sillä on kovimmillaan ajettu 35-vauhtia hiittisuoralla ja ehkä ajetaan startti kohta, ettei tarvi ajaa uudestaan koelähtöä, mutta ei se sillä tavalla ihan kilpailuvalmis vielä ole.”.Molemmat ovat yrittäviä ja jaksavia hevosia, niin kuin isänsä.Tapio Perttunen sanoo vixeliläisistään.Juha Utalan ainoa on jo voittamaankin ehtinyt Kotikylän Poika.”Iso rötkylä, melkein 170-senttinen”, hän kertoo. ”On sitä ollut omanlaistaan treenata, että on päästy tähänkin pisteeseen. Varovasti mennään, ajellaan pikkuhiljaa kilpaa ilman suurempia tavoitteita. Yritetään vain, että palikat pysyisivät kasassa, mutta miksei sillä jossain isommassakin koita, jos se alkaa siltä tuntumaan.”Timo Tuomisella on Villibravo, hänelle tutun Madridin varsa.”Kiva, mukava hevonen, mutta ei mikään ikäluokkahevonen”, Tuominen sanoo. ”Eikä sitä ole mihinkään maksettukaan. Kehittyy kaiken aikaa, mutta hitaasti. Varmaan menee vuoden vaihteen tietämille, ennen kuin starttiin tulee.”.Suomisella seitsemän nelivuotiaan katrasHuomattavan suurta määrää ikäluokan 2022 suomenhevosista Elimäellä valmentava Jussi Suominen on tyytyväinen treenattaviensa tilanteeseen."Muina vuosina ei ole näin paljon samaa ikäluokkaa ollut. Melkein kaikki ovat olleet täällä varsasta saakka”, Suominen sanoo.Seitsikosta neljä on tammoja; Laxvikens Julia, Donna Juliet, Ihan Soma ja Ypäjä Ullari.”Tammat ovat aika isoja, ne ovat pikkuisen perässä muita”, Suominen sanoo. ”Niillä olisi jo kolmevuotiaana ajaa koelähtöjä, mutta kun ne eivät olleet kummiskaan starttivalmiita, niin jätettiin se kevääseen. On niitä paljon treenattu. Kasvut ovat vaan tehneet kiusaa. Starttihevosia niistä kesän aikana saadaan.”.Talvi meni näiden kanssa hyvin. Kaikilla päästään nelivuotiaana starttiin, ellei mitään ihmeitä tule.Jussi Suominen 4-vuotiaiden suomenhevosten seitsikostaan.Suomisen menestyshevosen Juliette Laxin 22,2a ensimmäinen varsa Donna Juliet tuntuu valmentajan käteen hyvältä.”Siitä yritetään pitkäaikaista hevosta. Ei ole sen takia älyttömästi sitä ahdistettu, mutta se on lahjakas”, Suominen arvioi.Juliette Laxin nuorin sisar Laxvikens Julia on kookas, lupaavan oloinen tamma.Ypäjä Ullarin jalkoja operoitiin vuodenvaihteessa.”Se jäi siinä pikkaisen jälkeen muista”, Suominen sanoo kumminkin toukokuussa koelähtöä yrittämään ehtineestä tammasta.Ihan Soma on hieman myöhäinen kasvun takia. ”Mutta se on pirun jaksava.”Ensimmäisenä starttiin nelivuotiskaudellaan ehti ruuna Alexander Evo, joka kilpaili jo kolmevuotiaana. Viimeksi Mikkelissä se meni kolmannen puolikkaan 28-kyytiä ja voitti ylivoimaisesti Black Horse cupin karsinnan.Ori Lammen Roima sählää vielä kotioloissa.”Se starttasi viime vuonna pari kertaa ja oli tosi keskeneräinen. Se miehistyi paljon talven aikana”, Jussi Suominen kertoo. ”Se menee hyvin. Kohta ajetaan varmaan kilpaa.”Toinen ori Frans Alpertti juoksi myös koelähdön viime syksynä.”Se on pikku jullikka. Jaksoa on, vauhtia saisi olla vaan vähän enemmän. Sillä on muita ajatuksia kauhean paljon. Välillä se on muissa maailmoissa, mutta toisinaan se menee tosi hyvin.”Kaiken kaikkiaan Suomisen seitsikko treenaa mieltä ylentävästi.”Talvi meni näiden kanssa hyvin. Kaikilla päästään nelivuotiaana starttiin, ellei mitään ihmeitä tule.”.Marko Heikarilla treenaa tamma Kunnaan Tuuria, joka juoksi koelähdön jo kolmevuotiaana.”Se on kiva tamma. Se oli vähän sairaana välillä ja nyt on päästy taas treenaamaan. Pikku hiljaa vauhteja lisätään ja tullaan starttiin, kun siltä tuntuu”, Heikari sanoo.Carita Ukkolalla on kaksi nelivuotiasta, joista oma tamma Safiira on Costellosta. Isosisko Camriina meni 25,8, mutta oli luonteeltaan kovempi tekemään töitä.”Safiira on oma ja olen vasta 3-vuotiaana alkanut ajamaan sitä enemmän. Se on itsepäinen ja mukavuudenhaluinen, mutta juoksija. Ei ehkä tule tänä vuonna radalle, mutta se on kiva hevonen ja tykkään siitä, se osaa juosta”, Ukkola kertoo.Parvelan Retun pojassa Gallessa riittää kokoa.”Se on varmaan Suomen suurin, yli 170-senttinen hevonen”, Ukkola naurahtaa. ”Välillä se menee hyvin, mutta välillä ravityrmi häviää. Omistajan kanssa ollaan pohdittu, että mitä tehdään. Voimaa ja pohjia tarvitaan vielä. Kiva se on ajaa ja hirveän rento kaveri.”.Varjoli pisimmällä Varjoselta, Rantasen Enkorella riittää vauhtiaVarsinais-Suomen suurin nelivuotisjoukkue löytyy Bella Varjoselta.Ruskolaistreenarin tallissa valmentautuu kolme ikäluokkansa edustajaa. Näistä Samiko on hiukan jäljessä kehityksessä henkisellä puolella, mutta se on parantanut siltäkin osin.”Nyt se menee hyvin ja on koelähtövauhdeissa. Mukavan tyylinen hevonen”, Varjonen kertoo.Senjorita on luonteikkaan Malus Huvituksen toistaiseksi ainoa jälkeläinen. Varjonen kertoo tamman olevan koelähtövalmis.”Senjorita on puolitulinen. Ravin helppous miellyttää ja tamma on yllättänyt hiiteillä ottaessaan asiat radalla oikealla tavalla. Tykkään hirveästi Senjoritasta.”Varjosen kolmikosta hänen kasvattamansa Varjoli on kehityksessään pisimmällä. Varsan hän kertoo olevan paljon isäänsä Erikassonia muistuttava yksilö.”Varjoli on ori ja toivottavasti myös sellaisena pysyy. Kotona ajellessa se tuntuu siltä, että sen voisi koska tahansa ilmoittaa starttiin. Hiukan Varjoli kuitenkin radalla keskittyy liikaa toisiin hevosiin”, Varjonen sanoo.Arto Hammarin nelivuotiaat Tulikosto ja Voimasana pääsevät valmentajansa mukaan samoja vauhteja, mutta Tulikoston vauhteja on treeneissä jouduttu himmaamaan kasvupiikin takia.”Hyvänoloinen hevonen ja kyllä se tänä vuonna kilpailee. En vain tiedä vielä, että koska”, Hammar summaa.Voimasanalla on nyt kehityksessään uusi vaihde silmässä.”Hevonen on parantanut menoaan treenissä kovasti. Voimasana on pieni ja nätti hevonen”, Hammar kuvailee.Jyrki Filatoffilla on Paraisilla yksi nelivuotias. Carmen ottaa jo kokonsa vuoksi tuntuvasti aikaa ennen kilpauran aloittamista.”Carmen ei ole ollut meillä vielä kauaa. Isokasvuinen varsa”, Filatoff sanoo.Marjukka Iltasen nelivuotiaat Kisari-Pilvi ja Vanamotar eivät kiirehdi radoille. Kumpaakin varsoista rakennetaan viisivuotiskaudella kilpailemista ajatellen.”Kisari-Pilvi on vielä kovin lapsellinen, mutta osaa ravata. Vanamotar on myös juoksija, mutta on hiukan varautunut luonteeltaan”, Iltanen kertoo.Pertti Isotalolta nelivuotiaita löytyy myös kaksi. Näistä Aika Ilone suoritti koelähtönsä huhtikuun lopussa ajalla 41,3/2140 metriä. Martta-Orvokin koelähtö meni hyväksytysti läpi toukokuun alussa ajalla 45,8/2160 metriä..Pikkuprinssissä kilpaileminen on meidän tavoitteemme.Tuomas Rantanen.Satakunnasta kovimmat näytöt nelivuotiskaudella on tässä vaiheessa antanut Porin radalla treenaavan Tuomas Rantasen Enkore. Johanna Pusan omistama ja kasvattama ruuna sijoittui viime viikolla Teivon avoimessa 4-vuotislähdössä kolmanneksi tuloksella 30,2a/2100 metriä.”Enkore on vielä keskeneräinen, mutta sillä on älyttömät vauhtivarat. Pikkuprinssissä kilpaileminen on meidän tavoitteemme. Aika säikky ja herkkä varsa, mutta on se kehittynyt harjoituksen myötä. Sillä on ollut henkisessä kasvussa tosi positiivinen kehityskaari”, Rantanen iloitsee.Porissa niin ikään vaikuttavalta Jouni Miettiseltä löytyy kaksi nelivuotiasta. Näistä Heitlikan Iloa Miettinen kehuu hyväraviseksi varsaksi, josta on kehittymässä juoksija. Varsassa on Miettisen mukaan sopivasti isäori Rapin Aatoksen leimaa.”Heitlikan Ilon piti juosta jo koelähtö, mutta se vähän siirtyi. Ihan lahjakas varsa”, hän sanoo.Tallikaveri Lexion suoritti koelähdön Mikko Jokiahon treenistä jo kolmivuotiskauden helmikuussa, joten koelähtö varsan tulee suorittaa vielä uudelleen ennen kilpauran aloitusta.”Lexion on hyvin palveleva ori ja hyväajoinen. Kasvun vuoksi ravi oli hetken kadoksissa, mutta nyt hevonen menee kuten pitääkin.”Sanna Päivikkeeltä löytyy 4-vuotias Jare, joka on potentiaalinen kilpahevonen, mutta ei varhaiskypsin yksilö. ”Toivottavasti kesällä päästään starttiin. Katsotaan, ajetaanko koelähtö vielä toukokuussa”, Päivike pohtii.Meri Elomaan Vilhelmiina on hyväravinen, mutta valtavan kokoinen. Kilpaa se juoksi paikallisravitasolla kolmivuotiaana.”Mitoissa on jo nyt 170 senttiä rikki, joten minun mittapuissani tämä ei ole varsatähti. Kokemäellä on tarkoitus aloittaa kilpaura. Satakunta-ajon karsinnat siintävät tähtäimessä”, Elomaa ilmoittaa..Pirkanmaalta lahjakkuuttaan radoilla on jo osoittanut Antti Veteläisellä valmentautuva Suvin Voitto, joka voitti molemmat kolmivuotiskauden kilpailuistaan. Nelivuotiskaudella ruuna on kisannut vasta kahdesti suorittaen tasaisesti.”Talvi meni hyvin, eikä hevosta ole tälle kaudelle vielä lainkaan matsattu. Startit ovat toimineet hyvinä hiitteinä ja toivon niiden palvelevan loppukautta. Hyvillä mietteillä hevosesta olen”, Veteläinen kokee.Johanna Sianojalta nelivuotiaita tammoja löytyy kaksi, joista kumpikin vaikuttaa juoksijalta. Steppituuli ei ole ollut tallissa vielä kauaa, joten vauhtivaroja on tässä kohtaa vielä haastava arvioida. Steppituuli on 21,7-aikaisen Raggarin pikkusisko.”Kotona se tuntuu aikalaillakin asialliselta. Hiukan ylivireä se on luonteeltaan, mutta tosi kiltti ja kivanoloinen”, Sianoja kehuu.Naskalin Violan kohdalla koelähdön ajaminen ei ole vauhdeista kiinni. ”Hiukan tahtoo olla omia ajatuksia. Ajetaan koelähtö kunhan puhumme varmasti samaa kieltä”, Sianoja naurahtaa.Sauli Lähdeniemellä treenaava Kylli Täti on vielä jonkinlainen arvoitus tamman oltua tallissa vasta kolmisen kuukautta.”Sen osaan sanoa, että valjaissa varsa on ollut paljon. Toivottavasti se jatkaa kehittymistään, niin ollaan startissa vielä joskus”, Lähdeniemi toteaa..4-vuotiaat: Uusi ikäluokka astuu esiin