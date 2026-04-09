3-vuotiaat: Kookkaita varsoja Etelä-Savossa

Sekä Janita Antti-Roikolla että Erkki Tullalla on kolme Kriterium-ikäistä valmennettavaa.Antti-Roikon valmennettavista radalle on ehtinyt Instant Valley, joka kilpaili kolme kertaa viime vuonna.”Sen talvi on mennyt ihan asiallisesti”, Antti-Roiko aloittaa. ”Periaatteessa Instant Valleyn kanssa oli tarkoitus aloitella jo kilpailemista, mutta sillä on ollut pieniä terveysmurheita, flunssaa vain. Pidän sitä tosi asiallisena hevosena.”Syksyllä uutena ominaisuutena ilmeni, että Instant Valley osaa laukata.”Aiemmin ei ollut mitään viitteitä siitä. Se on varsa ja opetteli syksyllä vasta raviurheilua. En usko, että laukoista tulee ongelmaa kilpauralla. Uskon, että tässä voisi olla aineksia ikäluokkakisoihin. Se oli jo 2-vuotiaana tosi iso. Talvella sille annettiin kevyempää, että se saa kasvaa. Instant Valley on iso ja hieno ori”, Antti-Roiko kehaisee.Imaginable Valley ja Cielo Blu eivät tunnu yhtä varhaiskypsiltä.”Imaginable Valleylla on ollut paljon ongelmaa kasvukipujen kanssa. Muuten se on siivo ja treenaa asiallisesti. Koelähtöön on tarkoitus tulla kevään lopulla tai alkukesästä”, Antti-Roiko suunnittelee.”Cielo Blu on hieno ja isoraaminen tamma. Se on ollut koko ajan vähän jäljessä ikätovereitaan. Kolmivuotiskausi ei todennäköisesti ole sen paras kausi. Suuremmat tähtäimet saattavat olla nelivuotiskaudessa. Yritetään kuitenkin alkaa jo kesän mittaan ajamaan kilpaa.”.Erkki Tulla puolestaan sanoo, että hänen kolmikollaan suurimmat tavoitteet ovat näillä näkymin nelivuotiskaudessa.”Kaikilla varsoillani on tavoite ajaa koelähtö toukokuun loppuun mennessä”, Tulla aloittaa. ”Ruuna Andros on treenannut ihan hyvin. Se on isokokoinen ja keskeneräinen, mutta nätisti se hölkkäilee.””Ruuna Hero Orden on suunnilleen samassa pisteessä kuin Andros. Tämä on aika kovaluontoinen. Se on opetuksesta asti teettänyt vähän enemmän töitä.””Ruuna Rockforest Revered kävi ensimmäisen kerran harjoitusraveissa 31.3. Mikkelissä. Kolmikossa ei ole suurta eroa keskenään, ei tässäkään.”.Viime vuonna Ruotsin ikäluokkakisoihin osallistuneella ja niissä etenkin Molly Jo Poofin kanssa pärjänneellä Jouni Hillbomilla on kaksi 3-vuotiasta. Nämäkin ovat Ruotsissa syntyneitä, joten tähtäin on jälleen naapurimaan kivikovissa lähdöissä.Viime syksynä Hevosenomistajapokaalissa viidenneksi sijoittuneen tamma Grove’s Poppy Poofin kauden avausstartti Solvallassa päättyi hylkäykseen liioista laukoista.”Sillä on ollut vähän hampaiden kanssa ongelmia talven mittaan. Nyt annetaan hevoselle pieni aikalisä. Oli ehkä virhe lähteä noin aikaisin Solvallaan. Grove’s Poppy Poof on treenannut hyvin, mutta odotellaan, että se vaihtaa kesäkarvaan ja saadaan hampaat kuntoon, että saadaan lisää elopainoa sille. Se on vauhdikas varsa, mutta odotetaan kuukauden päivät ennen kuin yritetään uudestaan.”Viime syksystä Hillbom toteaa, että silloin nähtiin Grove’s Poppy Poofin osaavan juosta.”Hirveästi sen ei tarvitse siitä parantaa, mutta henkisellä puolella hevosen pitää vähän tasaantua. Maitohampaat vaihtuivat moneen otteeseen, niin hevonen pääsi vähän laihtumaan. Muuten se on kaikin puolin hieno varsa. Odotuksia on. Se on maksettu Ruotsin ikäluokkakisoihin, mutta niihin ei voi mennä kuin soitellen sotaan, vaan kaiken pitää olla kunnossa”, Hillbom tietää.Hufflepuff Poof aloittanee uransa vasta syksymmällä.”Se on tosi iso varsa. Sillä on ajeltu siksi vähän rauhallisemmin. Ainakaan alkukesään ei ole tavoitteita. Viime kesänä se oli jo 26-vauhdeissa, joten sitäkin on treenattu tarpeeksi. Kasvun vuoksi odotan, että aloitetaan aikaisintaan elo-syyskuussa. Tai sitten aloitus voi mennä jopa ensi vuoteen. Sitä ei ole maksettu kuin Ruotsin Kriteriumiin ja Derbyyn. Sen kanssa edetään vähän erilaisella kaavalla ilman kiirettä.”.Susanna Purojärvellä on kaksi poikkeuksellisen kookasta 3-vuotiasta ruunaa.”Barley’s Royal osallistui lähellämme järjestettyihin jääraveihin harjoitusmielessä, että se näkee muitakin hevosia. Vielä Barley’s Royal ei ole koelähtöön valmis. Se on kovin isokokoinen hevonen. Jos pääsisimme syksyllä aloittamaan, se olisi hyvä. Hevonen tuli Jouni Hillbomilta meille varmaan sillä ajatuksella, että se ei täytä ihan hänen odotuksiaan eikä pääse ikäluokkalähtöihin. Barley’s Royal on kuitenkin mahdottoman kiltti ja hyväajoinen hevonen. Jouni tiesi, että meillä on ainakin jatkokäyttöä tällaiselle hevoselle, jos siitä ei tule menestyvää kilpuria. Ihan ok se treenaa, ja toki tähtäämme kilpailuihinkin, mutta ikäluokkahevoseksi ei ole odotuksia”, Mikkelin raviradan ravikoulua vetävä Purojärvi kertoo.”Stigu on vielä tallikaveriaan isompi hevonen. Nämä molemmat ovat niin isoja, että tarvitsevat paljon voimaa kantaakseen itsensä. Vauhtia Stigulta löytyy jo, mutta kokonsa ja valtavien liikkeiden vuoksi se vaatii aikaa. Lisäksi talvella kävi pieni haaveri. Lähtökohtaisesti oli muutenkin se ajatus, että jos syksyllä päästäisiin aloittamaan. Tämänkään kohdalla ei ole realistisia odotuksia 3-vuotiaiden ikäluokkakisoihin.”.Kangasniemellä treenaavalla Terho Rautiaisella on tulinen tamma nimeltä Queen Of Kings.”Se on ihan hyväntuntuinen varsa. Vähän tulinen Queen Of Kings tosiaan on, mutta vauhtia siltä löytyy mukavasti. Vielä tamma on vähän ruipelon näköinen, eikä massaa ole vielä tullut paljon, mutta se on hyväliikkeinen ja mukava hevonen.”Vain yksi 3-vuotias on myös Jani Ruotsalaisella. ”Reach Higher on pikkunäppärä tamma. Se on saanut treenata terveenä. Sillä on hyvä työmoraali, se tykkää käydä lenkillä. Korven Pekka on vahva periyttäjä – näköjään hän jättää oriinsakin tuota leimaa. Reach Higher ei ole mikään alkukesän hevonen, mutta kesän aikana tullaan starttiin”, Ruotsalainen sanoo Express Duon tyttärestä..Suomenhevosilla viime vuosina ikäluokkakisojen voittoja kahmineen Seppo Suurosen haaveet lämminveristen Kriterium-voitosta jäänee tänä vuonna haaveeksi.”Edward Evolle sattui sellainen haaveri, että toinen hevonen potkaisi kintereeseen, mistä tuli takapakkia. Varmaan menee syksyyn tai loppukesään ennen kuin se tulee starttiin. Kriteriumia ei voi suunnitella. Edward Evo ottaa vielä aikaa”, Suuronen toteaa.Etelä-Karjalan ainoa 3-vuotias löytyy Timo Toiviaisen tallista. Tamma Megi Of Holmö on tulossa pian koelähtöön.”Treeneissä tamma on esittänyt hyviä otteita, mutta radalla se on vähän hölmö. Luulen, että se pääsee varmaan alle 20-vauhteja. Siitä tulee varmasti hyvä hevonen, se on sen näköinenkin: iso, musta ja hieno tamma. 3-vuotiaiden ikäluokkalähtöihin se tuskin on vielä valmis, mutta kun päästään ensi vuoteen, luulen tamman liikahtavan aika lujaa. Sillä on tosi hieno tyyli ravata", Toiviainen toteaa.