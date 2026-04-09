3-vuotiaat: Kymenlaaksosta kajahtaa

Huusarin valmennettavista etenkin Yevida Point on osoittanut jo lahjakkuutensa. Se on kilpaillut viisi kertaa totosijoin 3–0–1. Kahdessa viime kisassaan se on laukannut, mutta esittänyt niiden lomassa vauhtiaan. Tamman kyvyistä kertoo maaliskuinen Jyväskylän kisa, kun se meni laukan jälkeen tuloksen 15,9ke."Yevida Point tuntuu ikäluokkahevoselta. Sillä on ääretön nopeus ja hirveän hieno tyyli mennä sekä kova suku", Huusarin puoliso Roi Iltanen kehuu. "Se laukkasi Jyväskylässä, kun se taklattiin ekassa kurvissa, mutta sen jälkeen hevonen teki ihan kanuunajuoksun. Hurjimmat kertoivat, että se tuli viimeisen mailin 14,5-vauhtia. Pitää ottaa huomioon, ettei sitä ole mitenkään viilattu, vaan se on tullut startteihin ihan perustreenistä, koska syksyllä jaetaan isot rahat, ja meinasimme olla mukana niissä kisoissa. Yevida Pointilla on tosi hyvä ravitekniikka. Suku on sellainen, että ne ovat aika kovia tekemään töitä. Tykkäämme kovasti tästä tammasta.".Sillä on ääretön nopeus ja hirveän hieno tyyli mennä sekä kova suku.Roi Iltanen Yevida Pointista.Myös Sisu Sun on ehtinyt jo radalle. Se on ravannut kolmessa startissa yhden kakkossijan."Sisu Sun on henkisesti kasvanut koko ajan. Sillä on hirveän kova fysiikka. Vauhtiakin on, mutta henkisesti se ei ole ollut niin pitkällä kuin tammamme. Sellaiseen 17,5–18-alkuiseen tulokseen se pystyy tällä hetkellä. Kouvolassa se hävisi täpärästi, vaikka tuli tosi kovaa loppua."All Screwed Up ei ole vielä kahden startin jälkeen yltänyt totoon."All Screwed Up on iso ja hieno hevonen. Se teki ihan asiallisen startin, kun meni tammikuussa 18-alkuisen tuloksen. Se on ihan varteenotettava hevonen kesällä. Ikäluokkalähtöihin pyritään. Viimeisimmän startin voi unohtaa, koska Turussa oli tosi raskas keli, eikä se ollut tämän juttu."SC's Stormy Breezyllä on vielä koelähtö suorittamatta, mutta sen se menee aivan lähiaikoina."SC's Storm Breezy tuli meille vuodenvaihteessa. Se on oikein hyväntuntuinen ja mielenkiintoinen hevonen. Kerran sillä on ajettu 22-vauhtinen harjoitus, muuten on menty vain perustreeniä", Iltanen kertoo..Marko Heikarilla on valmennuksessaan kaksi 3-vuotiasta lämminveristä, jotka molemmat tuntuvat mielekkäältä. Tamma Doreah on Heikarin oma kasvatti."Tamman talvi on mennyt oikein hyvin. Olemme päässeet hyvin treenaamaan. Kaikki on Doreahilla ihan hyvin. Varmaan aloitetaan tässä kuussa ajamaan kilpaa. Niiden myötä nähdään mihin hevosesta on, mutta se teki niin hyvän koelähdön joulukuussa, että toiveissa olisi päästä kokeilemaan jossakin ikäluokkalähdössä."Ruuna Rigoletto nähdään sekin tositoimissa huhtikuun aikana."Se meni koelähdön marraskuussa. Rigoletto on riski hevonen, mutta vähän laiska treenaaja. Se menee kuitenkin ihan hyvin", Heikari sanoo.Kaksi 3-vuotiasta on myös Carita Ukkolalla, mutta ne eivät taida ehtiä ainakaan tänä vuonna ikäluokkakisoihin."Tamma Seven Stars Fibberin emän suku ei ole mitään aikaista. Tälläkin on kova fysiikka ja ravi käy, mutta ajatukset harhailevat. Aloitin ratahiitit ja oli ajatuksena, että koelähtöön pääsisi toukokuussa, mutta minusta tuntuu, että se on vielä liian varsamainen. Siitä tulee hyvä hevonen, mutta kolmivuotiskaudelle se ei kerkeä. Toivottavasti loppuvuodesta päästäisiin aloittamaan kilpaileminen", Ukkola suunnittelee."Ruuna Unleash The Beast tuli vähän myöhään opetukseen. Se on iso ja kasvanut hirveästi. Luonteeltaan se on erikoinen ruuna. Siitä tulee varmasti kiva iltaravihevonen, mutta koelähtö on loppuvuoden hommia, koska se tuntuu aina vaan kasvavan. Se ravaa ihan hyvällä tyylillä ja on ottanut treenit ihan ok. Talvi on päästy ajamaan ihan hyvin ja kumpikin on ollut terveenä.".Jussi Suomisen treenaama Stonecapes Ziggy suoritti koelähdön jo viime syksynä."Tamman talvi on mennyt ihan hyvin. Treenattiin talven ajan hevosta, ja nyt on käyty muutaman kerran radalla. Stonecapes Ziggy on ihan hyvällä mallilla, eikä ole kaukana starttikunnosta. Varmaan huhtikuun lopulla tullaan viimeistään starttiin. Se kasvoi talven aikana jonkun verran. Syksyllä tamma oli vielä varsamainen kropaltaan. Se laukkasi koelähdössä viimeisellä kierroksella hyvästä vauhdista. Stonecapes Ziggy on jaksava ja hyväravinen", Suominen kuvailee.Isto Kuisman valmentamalla Amazing Berryllä on koelähtö vielä edessään."En muista, oliko se jotain alkusyksyä, kun hevonen tuli meille. Kivasti on saatu treenattua, mutta Amazing Berry on pikkuisen raskastekoinen ja aavistuksen myöhäisen oloinen. Se tuntuu kuitenkin ihan juoksijalta, jos se saadaan kilpailuissa suorittamaan kuten treeneissä. Sillä on vähän omia metkuja. Tuntuu, että kevään korvilla tullaan koelähtöön. Fyysisellä puolella se ei ole kaukana starttikunnosta, mutta psyykepuoli tulee ratkaisemaan aikataulun", Kuisma kertoo.