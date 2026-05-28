4-vuotiaat: Voimalla seitsemän varsan

Laihialaisvalmentajan seitsikosta erityisesti Viking on ehtinyt osoittaa varsin lupaavia otteita. Vaelluksen poika on parantanut startti startilta isoin harppauksin.”Ori on kyllä tehnyt oikein hyviä startteja”, Hietanen myöntää.”Varsinkin Oulun Nuorten Sarjan loppusuora oli erityisen ryhdikästä tekemistä. Toivottavasti kehitys jatkuu samanlaisena, niin sen kanssa on mukava jatkaa kilpailemista.”Hietasen oma ori on tilastojen valossa hieman muita edellä. Mies nostaa silti Kisan Provon nimen vahvasti esiin. Provinssilaisen taulu on täynnä hylkäyksiä, mutta esimerkiksi viime startissa Seinäjoella se kulki hyppyjen lomassa hulppeita kyytejä ja ylitti maalilinjan kolmantena. Hylkäystuomio tuli vasta suorituksen jälkeen.”Se on tuntunut näistä parhaimmalta kotona, mutta starteissa ei ole tullut onnistumisia. Viime kerrallakaan ei saatu tiliä vielä auki. Pitää nyt miettiä, joudutaanko se ruunaamaan tässä välissä. Kotona ori ottaa kyllä vauhtia, eikä esimerkiksi Viking pärjää sille oikeastaan ollenkaan.”.Kunkku on urheilutyyppinen ja vauhdikas tapaus.Hannu Hietanen R.R. Kunkusta.R.R. Kunkku sijoittui taannoin Vikingin voittamassa Nuorten Sarjassa kolmanneksi.”Kunkku on urheilutyyppinen ja vauhdikas tapaus. Se on tehnyt ihan asiallisia suorituksia, ja tuntuu parantavan kaiken aikaa. Hevonen on mennyt odotusten mukaisesti, vaikka siinä onkin tullut pari laukkastarttia. Kotona se ei ota laukka-askelia.”.Starttaamattomiin kuuluvat viime vuonna koelähdön läpäisseet Daami-Pirpana ja Myrskyn Hurma sekä varsomaan ehtinyt ravikuningatar Lumi-Oosan sisko Lumi-Aura. ”Daami-Pirpana on sekin urheilutyyppinen varsa. Siitä tulee varmasti ihan oikea kilpahevonen ajan kanssa. Varmaan alkukesästä tullaan starttiin, kuten myös Myrskyn Hurman kanssa. Se on hyvänoloinen ja järkevä tamma.””Lumi-Aura tuli talvella, ja sitä on ajettu vähemmän kuin muita. Tammalla on jalkaoperaatio taustalla ja se teki yhden varsankin, joten aloitus menee varmaan 5-vuotiskaudelle”, Hietanen päättää.Tallin nelivuotisjoukkue täydentyi hiljattain, kun Tare siirtyi Pohjanmaalle kasvattajaltaan Seppo Suuroselta.”Tarella oli pieni ongelma, kun tuli yhtäkkiä jänispatti, mikä viivästytti starttiin tuloa. Tarelta löytyy kyllä vauhtia”, Suuronen raportoi..Viime vuonna kahteen starttiin kaksi kolmossijaa saalistanut Onnensepän Ilo pilasi nelivuotiskauden avauksessa laukkaan.”Se on ihan lahjakaskin, mutta vähän tuli sellaisia varsavaivoja. Koko talven tamma treenasi mukavasti, ja ottaa hyvin vauhtia. Kesän päälle tullaan taas starttiin, eikä se varmaan ole ikäluokkahevosia”, valmentaja Niko Jokela analysoi.Terno Grönstrand laittelee Kurikassa kahta nelivuotiasta kansallisaarretta. Sekä Seppilän Patu että Fransin tytär Warona ovat ehtineet jo starttailemaan tällä kaudella.”Molemmat ovat juoksijan tuntuisia. Seppilän Patu on vielä varsamainen, ja kehittyy varmasti starttien myötä. Warona on isokokoinen, ja aika tasavertaisia ne ovat. Tamma on tällä hetkellä enemmän jaksava, toinen on sitten vähän nopeampi”, Grönstrand sanailee.Arto Laurukaisen valmentama Säpinä-Sepe aloitti varsin mukavalla kolmossijalla.”Se on sellainen paksu pötikkä”, Laurukainen luonnehtii.”Tornion kilpailu oli aivan hyvä, oikeastaan parempi kuin odotinkaan. Katsellaan nättejä sarjoja jatkossakin. Sievästi sitä on kotona ajeltu, mutta uskoisin, että jonkinlainen juoksija siitä tulee.”.Kaustiselta löytyy useampi nelivuotias suomenhevonen. Juha-Matti Paavolalla on listoillaan kolme kansallisrodun edustajaa, joista kahden isäori on raviratojen työmyyrä Metkutus.”Huippu-Kiva on ihan asiallinen varsa. Se oli jo viittä vaille starttikunnossa, mutta sitten tuli vähän kasvuvaivoja. Loppukesästä tullaan varmaan radoille”, Paavola aloittaa.”Myös Merlot tulee kesän päälle starttiin. Se menee tällä hetkellä noin 40-vauhteja. Silvian Siru oli alkuun vähän myöhässä, mutta se on ottanut kovasti kahta muuta kiinni ja menee tällä hetkellä näistä parhaiten.”Veli-Erkki Paavolalla on valmennuksessaan Caijuksen tytär Miasma, jolla ajettiin koelähtö viime vuoden marraskuussa.”Ihan näppärän oloinen varsa. Sillä on hyvä juoksutekniikka, joten kiva nähdä, miten se kehittyy. Luulen, että siitä tulee nopea hevonen, mutta tällä hetkellä se ei ole minun makuuni vielä ihan valmis. Kesän päälle kokeillaan startata. Tästä varsasta on ihan hyvä kutina”, Paavola pohtii.Hän tuntee hyvin myös puolisonsa Pirjo Paavolan listoilla olevan Lundebos Hildan.”Se treenasi tosi hyvin ja tuntui ihan ikäluokkahevoselta, mutta sille tuli vuohiseen erikoinen tulehdus, minkä vuoksi on pidetty huilia. Kapasiteettia tuntuisi olevan, mutta tuon takapakin myötä menee oma aikansa.”Satu Haaraojan kolmikosta pisimmällä on Tupsun Taika, joka avasi uransa Ylivieskassa huhtikuussa.”Kotona se on hyväajoinen, mutta tuossa uran avauksessa tuli laukka, ja kuski oli aika lailla kyytiläisenä sillä kertaa”, Haaraoja taustoittaa.”Koetetaan starttailla ja kerätä hiljalleen rutiinia. Vauhtia löytyy, ja lahjoja myös.”Virranvesi ja Eilarin Epeli tulevat kaviourille hieman myöhemmin.”Virranvesi oli minulla viime kesänä pari kuukautta treenissä ja tuntui tosi hyvältä. Siltä löydettiin sitten kasvain kaviosta, ja toipuminen on ottanut oman aikansa. Siirrän sen treenitalliin ensi kuussa, ja syksyllä tullaan varmaan radoille. Eilarin Epeli ei ole varhainen, ja sen kanssa katseita on käännetty pääosin ensi vuoden puolelle.”.”Kyseessä on lahjakas varsa."Henry Ala-Korpi valmentamastaan 4-vuotiaasta Baskerista.Härmän Häjyn Antti Ala-Rantalan R.R. Hienoneiti on ollut tallissa pari kuukautta. Edistystä on tapahtunut kohtuullisin askelin.”Onkohan kukon askeleet liian isot, mutta sanotaanko, että kanan askelin”, Ala-Rantala naurahtaa.”Ostin sen ihan ex tempore, miettimättä asiaa isommin. Alkuun se oli vähän nihkeä, mutta edistystä on kyllä tapahtunut. Kyseessä on ihan fiksu ja selväliikkeinen tamma, mutta vielä sellainen keskeneräinen aihio. Kesän päälle tullaan varmaan starttiin, mutta mitään suurempia maaleja ei ole asetettu.”Halsualaisen Henry Ala-Korven tiluksilta löytyy kaksi nelivuotiasta suomenhevosta, joista Akvarellin täysveli Baskeri on hänen valmennuslistoillaan.”Kyseessä on lahjakas varsa. Koelähdön jälkeen tuli vähän takapakkia, sellaisia varsojen vaivoja, joten starttaaminen menee varmaan syksymmälle”, Ala-Korpi aloittaa.”Sovittiin yhdessä omistajan kanssa, että annetaan hevoselle aikaa. Se kyllä treenaa hyvin, ja on raamikas sekä pystyvä tapaus. Treenikaverina on omakasvatti Voitolla Yöhön, joka on tallillani hoitajana työskentelevän Satu Riihimäen listoilla. Ne menevät aika pitkälti samoja harjoituksia.”.Se on ihan näpsäkkä hevonen, ja sukuakin löytyy, kun emä on Lumi-Oosan sisko.Juha Nurminen 4-vuotiaasta Vainiosta.Costellon siskon Kaihokatseen varsa Riksun Ylimys sekä ravikuningas Vitterin jälkeläinen Vainio saavat oppinsa Ylistarossa Juha Nurmisen tontilla.”Riksun Ylimys on aivan asiallinen varsa. Se ruunattiin muutama viikko sitten, kun tuli vähän liikaa orivirtaa. Pari kertaa olen käynyt harjoitusraveissa sen kanssa, ja ihan hienosti hevonen on mennyt. Kesän pintaan tullaan radoille, kunhan se tekeytyy tuosta ruunauksesta”, Nurminen aloittaa.”Vainion ruunauksesta on aikaa reilusti yli kuukausi. Se on ihan näpsäkkä hevonen, ja sukuakin löytyy, kun emä on Lumi-Oosan sisko. Toukokuussa on tarkoitus ajaa koelähtö. Uskon, että molemmista tulee jonkinlaisia juoksijoita, mutta näyttäkööt sitten radoilla osaamisensa.”.Lämminverisistään tunnetulla Mari Leinosella on tallissaan yksi teemaan sopiva suomenhevonen. Vaelluslainen Herätys herättää lumijokisessa positiivisia ajatuksia.”Ihan kivasti se treenaa, mutta ei ole vielä sellaisissa vauhdeissa, että voisi kuvitella ajavansa kilpaa. Kokeeseen tullaan ehkä kesän mittaan. Suku on huippuhieno, ja ravi kyllä käy. Pehmeällä treenataan”, Leinonen toteaa.Parvelan Retun tytär Luojanlykky valmentautuu Jonny Länsimäen opeissa. Tämän hetken tiedoilla suuremmat maineteot jäävät vielä 4-vuotiskaudella tekemättä.”Paljon se on saanut liikettä, mutta tamma on kyllä erityisen hyvä rehunkäyttäjä”, Länsimäki hymähtää.”Vuosi sitten piti tulla koelähtöön, mutta sille tuli vähän luukipuja, ja nyt ollaan taas hiittitreenin alkutaipaleella. Aloitus menee varmaan sinne syksyn ja talven puolelle.”.Alavudella talliaan pitävä Taija Metsälä treenaa kahta nelivuotiasta. Hienosti kulkevan Häijymiehen täysveli Assipassi kiinnostaa jo sukunsa puolesta.”Ruuna on hyväsukuinen ja hyväravinen. Se on ollut vähän arka porukassa, mutta harjoitusravien myötä parannusta on tapahtunut silläkin saralla”, Metsälä toteaa.”Siitä tulee ajan kanssa hyvä hevonen, mutta ei oteta paineita starttiin tulemisen kanssa. Laitellaan rauhassa.”Tallitoveri Mamman Pokko on likimain samalla viivalla.”Ihan asialliselta se tuntuu, mutta koska kyseessä on oma hevonen, niin se ei ole mahtunut yhtä monesti harjoitusravikyytiin kuin esimerkiksi Assipassi. Ori osaa ravata, mutta koelähtöön ei olla tulossa ainakaan vielä hetkeen aikaan.”SE-tamma Ekebo Moniquen varsa Säpinä-Salma juoksi koelähdön viime vuoden kesäkuussa, mutta uran avausstarttia odotellaan vielä tovi.”Se on pienehkö tamma, aavistuksen arka. Uudet asiat ovat sille vähän jännittäviä. Jonkin verran hiittiraveja ja porukka-ajoa on takana, ja varmaan jostain matalasta sarjasta aloitetaan kesällä. Kyllä se ravata osaa ja tuntuu ihan jaksavaltakin”, valmentaja Sari Vesala tuumii.Nina Mustosen tallin edustaja Valla vaatii vielä aikaa.”Ihan lupaava varsa, mutta myös isokokoinen. Tamma on kasvanut kovasti. Hyvät ohjat sillä on, ja siitä tulee vielä hyvä hevonen. Tuskin kuitenkaan nelivuotiaana saavutetaan mitään suurempaa”, Mustonen tuumii.Muhoksen suunnan varsakatraan täydentää Ari Vimparin kaksikko Vimparin Maisa ja Virkee.”Vimparin Maisa on kotikasvatti. Loppukesästä kokeillaan startata jossain sopivassa lähdössä. Virkee on kivemman oloinen ja aikaisempi, nimensä veroinen. Ravi on sillä helppoa”, Vimpari myhäilee.Laura Tainio on maltillisin mielin Aavan Sähikäisen kanssa.”Kyseessä on sellainen perusvarsa. Ei mitenkään varhainen, mutta ihan mukava tamma”, Tainio toteaa..Lapin suomenhevosedustus on kahden varsan varassa. Ari Aatsinki on tyytyväinen Topwarin otteisiin. Kyseessä on kuningatarkävijä Topmarin esikoinen.”Topwar on oikein lahjakas ja mieleinen varsa. Treenattu on paljon, mutta maltilla. Varmaan syksyllä tullaan starttiin”, Aatsinki kaavailee.Henna Romsi on puolestaan erittäin maltillinen Tuulinsuvin suhteen.”Sillä leikattiin jalat pienenä, ja varovasti mennään eteenpäin. Olen minä tammalla ajanut, mutta vaikea sanoa, päästäänkö sen kanssa radoille. Pikkuhiljaa mennään eteenpäin”, Romsi taustoittaa..4-vuotiaat: Kommellusta kerrakseen