3-vuotiaat: Niemisellä tuttuja sukuja

Varsoista Dewey Swamp ja Donna Madeleine aloittivat uransa kilpailemisen osalta jo kaksivuotiaana.”Dewey Swamp oli pieni pettymys kaksivuotiskauden starteissaan. Pari ekaa lähtöä meni haahuillessa ja kauden päätöskisaan hevonen paljastui kipeäksi. Donna Madeleine teki hyvät juoksut kovissa kaksivuotislähdöissä. Sen kauden on tarkoitus alkaa pian”, Nieminen aloittaa.Kaksikosta ainakin Dewey Swampista odotetaan edelleen ikäluokkamenijää. Talven aikana varsa onkin valmentajansa mukaan kehittynyt fyysisesti.”Henkisten ominaisuuksien kehittymisestä emme vielä tiedä. Komea ja riski hevonen se joka tapauksessa on”, Nieminen kehaisee..Maaliskuun kääntyessä loppupuolelle Niemisen tallin varsoista Jill Mastersonin, Joyride Jogin ja Skyfall Marylien on tarkoitus suorittaa koelähtö jutun ilmestymisviikolla.”Jill Masterson on treenissä aavistuksen epävarman tuntuinen, mutta ravatessaan liikkuu hienosti. Joyride Jog on meidän toissavuotemme huutokauppaostoksia. Sen kanssa toiveena olisi kauden aikana päästä kisaamaan myös Ruotsin puolella. Skyfall Marylie ei ole kauhean iso varsa, mutta oikein tyylikäs hevonen”, Nieminen kertoo.Chefellä on edessään keskiviikkona Vermossa jo uran ensimmäinen kilpailu.”Se teki hyvän koelähdön. Chefe on iso ja komea ori”, Nieminen kuvailee..Niemisellä valmentautuu useampia hänen entisten ikäluokkahevosten jälkeläisiä. Sellaisia muun muassa ovat Hulda Fridon varsa Coriolanus Frido sekä Nefertiti Fridon varsa Hatshepsut Frido, joka voi äkkiseltään laittaa nimensä vuoksi raveissa selostajan kielen solmuun.”Lausun itsekin Hatshepsut Fridon joka kerta eri tavalla”, Nieminen hymähtää.”Kyseessä on pieni ja terävä tamma. Emä Nefertiti Frido oli tosi varhaiskypsä. Tämä ei niinkään, mutta varsasta kehittyy vielä kunnon kilpuri.”Coriolanus Frido juoksi kokeensa jo kaksivuotiaana. Kilpailemistakin mietittiin, mutta uran aloitus päätettiin siirtää tähän vuoteen.”Kauden luulen alkavan kuukauden kuluttua. Talvi sillä on mennyt hyvin”, valmentaja kehuu..Emän vuoksi se meille ostettiin, kun hintalaatusuhdekin tuntui varsassa olevan kohdallaan.Markku Nieminen Callela Elizan varsasta Venetian Tilesta.Lähes 190 000 euroa urallaan ansainneen Callela Elizan kolmas varsa Venetian Tile tuli Niemisen omistukseen ja valmennukseen Ruotsin huutokaupasta.”Emän vuoksi se meille ostettiin, kun hintalaatusuhdekin tuntui varsassa olevan kohdallaan. Se on vähän erikoisempi varsa luonteeltaan. Muutama pieni katkos sillä on treenaamisessa ollut, mutta näppärä varsa noin muuten”, Nieminen kertoo..Callela Lisbethin varsa Roxette Boko vaatii vielä aikaa, kunnes ura on valmis alkamaan.”Ehkä kesään asti menee. Se on Ruotsissa syntynyt, joten hevosen tulee mennä heti aika hyvin, että sille on oleellisia lähtöjä.”Maxwell Motionilla meni pitkään aikaa, että varsa alkoi kunnolla keskittyä treenaamiseen. Syksyllä tehty ruunaus auttoi sitä ja joulun jälkeen hevonen onkin petrannut kotona otteitaan merkittävästi.”Koelähtö on mahdollinen huhti–toukokuussa. Quite Brilliant menee sen kanssa kehityksen suhteen samassa tahdissa”, Nieminen sanoo.La Boheme liikkuu hyvällä tyylillä, muttei ole kilpauran aloituksen suhteen tallin varhaisimpia. Yerrylee ja Luca Fastback ovat aloittaneet jo kolmivuotiskautensa, joista jälkimmäisen suoritus päättyi heti voittoon. Sen sijaan Yerrylee paljastui uran avauskisassa kipeäksi.”Sille tuli heti kuukauden tauko, mutta nyt hevonen on taas treenissä”, Nieminen sanoo..Antti Veteläisellä on listoillaan viisi varsaa. Niistä pisimmällä on Poseidonsin.”Sen kanssa ajellaan tasaiseen kilpaa. Ennen viime lähtöä sanoin ohjastajalle, että se pystyy menemään 18-alkuisen tuloksen. Sinä päivänä vastus oli kivenkova, ja vaikka Poseidonsin meni 17,8, se ei ollut lähelläkään isompien rahojen jakoa. Eiköhän me aleta ajelemaan oman ikäisiä vastaan. Poseidonsin on ihan kehityskykyinen. Vielä ei ole startteihin satsattu. Hevonen on mennyt ne ihan perustreenistä.”Velocity on Veteläiselle läpensä tuttua sukua, sillä se on samasta emästä kuin Veteläisen pitkäaikainen valmennettava Astrum.”Velocity tuntuisi tällä hetkellä isoveljeään aikaisempi. Astrum aloitti nelivuotiaana, mutta tällä varmaan pystytään aloittamaan jo tänä vuonna. Se tuntuu jo nyt olevan kilpailukykyisessä kunnossa. Olen kuitenkin ajatellut, että aloitetaan kesällä vasta ja yritetään tehdä syyspainoitteinen kausi. Jokainen voi sitten lukea rivien välistä mihin lähtöihin yritetään.”.Tyytyväinen Veteläinen on myös Brother Posioon ja Lexus Lady Bossiin.“Brother Posion kohdalla on mennyt mallikkaasti. Olemme päässeet etenemään suunnitellun treeniohjelman mukaisesti. Muutaman reippaamman ajon jälkeen varmaan aloitetaan. Puhutaan isokokoisesta varsasta, joka on jopa vähän leikkisä. Se ei ota asioita vielä kovin tosissaan, joten katsotaan, miten nopeasti varsa saa juonen päästä kiinni", Veteläinen kertoo."Lexus Lady Boss on pikkunäppärä tamma. Sillä on tosi hyvä ravitekniikka ja asenne. Tästä tammasta olen tykännyt juuri sen asenteen vuoksi. Sillä on sopivan kipakka luonne tammaksi. Se voi olla meidän tallin jokerikortti."Braxton Base on tallin uusin tulokas."Hevonen on ollut tallissani vasta 3–4 viikkoa. Aiemmin se oli Joni-Petteri Irrillä, ja siellä on tehty laadukasta työtä. Eiköhän koelähtö ajeta, kun kesäkelit tulevat. Braxton Base on raameiltaan kompakti paketti. Sillä on hyvä lihaksisto, eikä se ole mikään jättiläinen."